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Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto corre el circuito de Monza por la clasificación

Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto corre el circuito de Monza por la clasificación
Foto: Tripadvisor

Largó la instancia de clasificación de Monza. Con Mercedes Benz y Ferrari a la cabeza del campeonato, las escuderías competirán en la pista en la que Verstappen rompió un récord histórico de la F1.

Hace 1 Min
11:21 hs

Colapinto, entre los primeros de la Q1

Pierre Gasly logró el primer puesto con una vuelta de 1.22.662. El segundo lugar fue para Verstappen, que debió entrar a boxes para una revisión y, el tercero, para Norris.

Colapinto hizo el cuarto mejor tiempo con media décima por detrás de su compañero de Alpine.

Colapinto, entre los primeros de la Q1
11:08 hs

Los autos ya corren la Q1 por la clasificación del GP de Italia

El podio de la clasificación no está asegurado aún. En la última sesión de entrenamientos de Monza George Russell logró liderar la práctica para Mercedes. Le siguieron Lewis Hamilton y Max Verstappen.

En cuarto lugar quedó Kimi Antonelli que terminó sancionado y saldrá último por un exceso de Mercedes Benz en los cambios de componentes permitidos por el reglamento de la F1.

10:32 hs

F1: Franco Colapinto se ilusiona con llegar a una Q3

En las prácticas de este viernes, Franco Colapinto consiguió destacar en Alpine. Las apuestas estarán durante esta clasificación en ingresar a la Q3 para lograr puntos para la escudería.

En la tercera práctica libre en el Templo de la Velocidad, el piloto argentino terminó en la décima posición con un tiempo de 1:23:101, mejorando sus propias marcas de la FP1 (1.24.028) y la FP2 (1.23.619).

10:24 hs

Fórmula 1: a qué hora se corre la clasificación del GP de Monza

Desde las 11 se correrá la instancia de qualifying de la decimotercera parada del campeonato de F1 2026. La transmisión se hará en vivo para Argentina desde Disney+ Premium y F1 TV. Además, Fox Sport Argentina hará la transmisión en diferido.
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