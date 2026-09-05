Fórmula 1 EN VIVO: Colapinto corre el circuito de Monza por la clasificación

11:21 hs

Colapinto, entre los primeros de la Q1

Pierre Gasly logró el primer puesto con una vuelta de 1.22.662. El segundo lugar fue para Verstappen, que debió entrar a boxes para una revisión y, el tercero, para Norris.

Colapinto hizo el cuarto mejor tiempo con media décima por detrás de su compañero de Alpine.