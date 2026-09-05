San Martín perdió 2 a 0 con Tristán Suárez y acrecienta su mal momento en el torneo

San Martín llega con la necesidad de volver a sumar de a tres después del empate 1 a 1 ante Güemes en La Ciudadela. El "Santo" tiene 36 puntos, está undécimo en la zona B y quedó a dos unidades del Reducido. Tristán Suárez, en cambio, llega como líder con 48 puntos, aunque viene de perder 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela y buscará recuperarse en casa.