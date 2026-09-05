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San Martín perdió 2 a 0 con Tristán Suárez y acrecienta su mal momento en el torneo

San Martín perdió 2 a 0 con Tristán Suárez y acrecienta su mal momento en el torneo
Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.

El "Santo" cayó con el líder de la zona B, por los goles de Mauricio Guzmán y Marcos Enrique.

Hace 2 Hs
17:01 hs

Final del partido

16:59 hs

Gol de Tristán Suárez

95': Marcos Enrique aprovechó el tiro libre generado por Graneros y gracias a un desvío en la barrera, puso el 2 a 0.

16:56 hs

Amarilla para Bruno Cabrera

90': el delantero se ganó la tarjeta y es el segundo amonestado en San Martín.

16:55 hs

El arquero de Tristán Suárez salva el empate de San Martín

90': Diego Diellos cabeceó ante un gran centro de Cabrera, pero el arquero local estuvo certero con su atajada.

16:43 hs

Tristán Suárez estuvo cerca del segundo

83': Berón recibió un pase largo, pero definió mal y todo sigue 0-1.

16:39 hs

Último cambio en San Martín

75': se retira Mauro Verón e ingresa en su lugar Leonardo Monroy.

16:31 hs

Falta sobre Graneros y tiro libre para San Martín

16:30 hs

Amarilla para Ayala

65': el lateral izquierdo de San Martín llegó a la quinta y será baja contra Agropecuario.

16:27 hs

Cambio en San Martín

17': se retira Álvaro Veliez e ingresa en su lugar Alan Cisnero.

16:22 hs

El "Santo" domina, pero no logra igualar

16:13 hs

Cabrera remató al arco, pero terminó en las manos del arquero

16:13 hs

Falta a favor de San Martín

48': el "Santo" se prepara para una jugada de balón detenido.

16:09 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:09 hs

Triple cambio en San Martín

45': Diego Diellos, Rodrigo Ayala y Santiago Briñone ingresan en lugar de Nicolás Castro, Matías García y Nahuel Gallardo.

15:51 hs

Final del primer tiempo

15:51 hs

El "Santo" avisa después de mucho tiempo

45': tras una larga posesión del "Santo", Cabrera terminó la jugada con un remate elevado.

15:43 hs

El "Santo" sufre en defensa

37': Parnisari salvó con lo justo durante el ataque de Tristán Suárez. 

15:39 hs

El "Lechero" estuvo cerca del segundo

33': San Martín estuvo flojo en la marca y la pelota de Becker terminó en el travesaño. 

15:25 hs

Gol de Tristán Suárez

19': tras la polémica falta, el "Lechero" realizó una jugada preparada y encontró el 1 a 0 con un remate de Guzmán.

15:24 hs

Falta y tiro libre para Tristán

18': el futbolista del "Lechero" se resbaló y cobró falta para Tristán.

15:22 hs

Tiro de esquina para Tristán

17': Parnisari estuvo rápido en defensa y envía la pelota al córner.

15:16 hs

Se reanuda el juego

15:16 hs

Homenaje a Lionel Messi

10': al cumplirse 10 minutos, los futbolistas de ambos equipos aplauden a Lionel Messi, como homenaje tras anunciar su retiro de la selección argentina.

15:13 hs

Sand se queda con la pelota

7': el arquero controló en dos tiempos tras un remate de Tristán Suárez.

15:12 hs

Falta de Nicolás Castro

6': el volante de San Martín cometió una infracción sobre Becker.

15:07 hs

El "Santo" tuvo la primera

1': tras un centro de Gallardo, Graneros cabeceó y la pelota pasó muy cerca.

15:05 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos del partido en Ezeiza. 

14:56 hs

El "Santo" realiza la entrada en calor

14:46 hs

"11" confirmado para Tristán Suárez

11 confirmado para Tristán Suárez
14:30 hs

"11" confirmado para San Martín con varios cambios

Nicolás Ferreyra, Agustín Graneros, Nicolás Castro y Mauro Verón son las caras nuevas en la formación del "Santo".

14:28 hs

El "Santo" llegó al estadio 20 de Octubre

14:27 hs

Convocados confirmados para San Martín

Luca Arfaras, Víctor Salazar, Gabriel Carabajal y Gonzalo Rodríguez son bajas por lesión para el duelo de esta tarde.

12:10 hs

Cómo llegan San Martín y Tristán Suárez

San Martín viene de una racha irregular, aunque consiguió cortar una seguidilla negativa con el triunfo 2-1 frente a Chacarita en San Martín de Buenos Aires. Después, empató 1-1 con Güemes en La Ciudadela y volvió a dejar puntos en el camino. En sus últimos cinco partidos suma una victoria, dos empates y dos derrotas. 

Tristán Suárez, en cambio, llega después de perder 2-1 ante Atlético Rafaela, resultado que interrumpió una seguidilla positiva y le impidió sostener su racha de victorias. Antes de esa caída había derrotado 2-0 a Agropecuario y 3-1 a Güemes, además de vencer 1-0 a Almirante Brown. 

11:55 hs

Sin listas confirmadas

A pocas horas del partido, ninguno de los dos equipos dio a conocer oficialmente la lista de convocados para el duelo de esta tarde. Tanto San Martín como Tristán Suárez mantienen en reserva los nombres de los futbolistas que estarán disponibles para el encuentro.

11:45 hs

El anuncio de San Martín para el partido de esta tarde

Lo que tenés que saber

San Martín llega con la necesidad de volver a sumar de a tres después del empate 1 a 1 ante Güemes en La Ciudadela. El "Santo" tiene 36 puntos, está undécimo en la zona B y quedó a dos unidades del Reducido. Tristán Suárez, en cambio, llega como líder con 48 puntos, aunque viene de perder 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela y buscará recuperarse en casa. 

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