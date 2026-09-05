EN VIVO: San Martín visita a Tristán Suárez con el objetivo de acercarse al Reducido

Cómo llegan San Martín y Tristán Suárez
San Martín viene de una racha irregular, aunque consiguió cortar una seguidilla negativa con el triunfo 2-1 frente a Chacarita en San Martín de Buenos Aires. Después, empató 1-1 con Güemes en La Ciudadela y volvió a dejar puntos en el camino. En sus últimos cinco partidos suma una victoria, dos empates y dos derrotas.
Tristán Suárez, en cambio, llega después de perder 2-1 ante Atlético Rafaela, resultado que interrumpió una seguidilla positiva y le impidió sostener su racha de victorias. Antes de esa caída había derrotado 2-0 a Agropecuario y 3-1 a Güemes, además de vencer 1-0 a Almirante Brown.
Sin listas confirmadas
A pocas horas del partido, ninguno de los dos equipos dio a conocer oficialmente la lista de convocados para el duelo de esta tarde. Tanto San Martín como Tristán Suárez mantienen en reserva los nombres de los futbolistas que estarán disponibles para el encuentro.
Así presentó Tristán Suárez el duelo contra San Martín
El anuncio de San Martín para el partido de esta tarde
HOY JUEGA EL SANTOpic.twitter.com/e5Y9CXnY2Z— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 5, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega con la necesidad de volver a sumar de a tres después del empate 1 a 1 ante Güemes en La Ciudadela. El "Santo" tiene 36 puntos, está undécimo en la zona B y quedó a dos unidades del Reducido. Tristán Suárez, en cambio, llega como líder con 48 puntos, aunque viene de perder 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela y buscará recuperarse en casa.