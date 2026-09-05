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EN VIVO: San Martín visita a Tristán Suárez con el objetivo de acercarse al Reducido

ENFOQUE. Gabriel Carabajal remata ante Güemes; el mediocampista será una de las cartas de San Martín para lastimar al líder Tristán Suárez.
ENFOQUE. Gabriel Carabajal remata ante Güemes; el mediocampista será una de las cartas de San Martín para lastimar al líder Tristán Suárez.

El "Santo" se enfrenta desde las 15 al líder de la zona B por la fecha 28 de la Primera Nacional. El partido se podrá ver por LPF Play.

Hace 2 Hs
12:10 hs

Cómo llegan San Martín y Tristán Suárez

San Martín viene de una racha irregular, aunque consiguió cortar una seguidilla negativa con el triunfo 2-1 frente a Chacarita en San Martín de Buenos Aires. Después, empató 1-1 con Güemes en La Ciudadela y volvió a dejar puntos en el camino. En sus últimos cinco partidos suma una victoria, dos empates y dos derrotas. 

Tristán Suárez, en cambio, llega después de perder 2-1 ante Atlético Rafaela, resultado que interrumpió una seguidilla positiva y le impidió sostener su racha de victorias. Antes de esa caída había derrotado 2-0 a Agropecuario y 3-1 a Güemes, además de vencer 1-0 a Almirante Brown. 

11:55 hs

Sin listas confirmadas

A pocas horas del partido, ninguno de los dos equipos dio a conocer oficialmente la lista de convocados para el duelo de esta tarde. Tanto San Martín como Tristán Suárez mantienen en reserva los nombres de los futbolistas que estarán disponibles para el encuentro.

11:45 hs

El anuncio de San Martín para el partido de esta tarde

Lo que tenés que saber

San Martín llega con la necesidad de volver a sumar de a tres después del empate 1 a 1 ante Güemes en La Ciudadela. El "Santo" tiene 36 puntos, está undécimo en la zona B y quedó a dos unidades del Reducido. Tristán Suárez, en cambio, llega como líder con 48 puntos, aunque viene de perder 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela y buscará recuperarse en casa. 

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