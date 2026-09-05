EN VIVO: San Martín visita a Tristán Suárez con el objetivo de acercarse al Reducido

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Cómo llegan San Martín y Tristán Suárez

San Martín viene de una racha irregular, aunque consiguió cortar una seguidilla negativa con el triunfo 2-1 frente a Chacarita en San Martín de Buenos Aires. Después, empató 1-1 con Güemes en La Ciudadela y volvió a dejar puntos en el camino. En sus últimos cinco partidos suma una victoria, dos empates y dos derrotas.

Tristán Suárez, en cambio, llega después de perder 2-1 ante Atlético Rafaela, resultado que interrumpió una seguidilla positiva y le impidió sostener su racha de victorias. Antes de esa caída había derrotado 2-0 a Agropecuario y 3-1 a Güemes, además de vencer 1-0 a Almirante Brown.