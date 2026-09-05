EN VIVO: San Martín pierde con Tristán Suárez 1 a 0 en Ezeiza

Último cambio en San Martín
75': se retira Mauro Verón e ingresa en su lugar Leonardo Monroy.
Falta sobre Graneros y tiro libre para San Martín
Amarilla para Ayala
65': el lateral izquierdo de San Martín llegó a la quinta y será baja contra Agropecuario.
Cambio en San Martín
17': se retira Álvaro Veliez e ingresa en su lugar Alan Cisnero.
El "Santo" domina, pero no logra igualar
Cabrera remató al arco, pero terminó en las manos del arquero
Falta a favor de San Martín
48': el "Santo" se prepara para una jugada de balón detenido.
Comenzó el segundo tiempo
Triple cambio en San Martín
45': Diego Diellos, Rodrigo Ayala y Santiago Briñone ingresan en lugar de Nicolás Castro, Matías García y Nahuel Gallardo.
Final del primer tiempo
El "Santo" avisa después de mucho tiempo
45': tras una larga posesión del "Santo", Cabrera terminó la jugada con un remate elevado.
El "Santo" sufre en defensa
37': Parnisari salvó con lo justo durante el ataque de Tristán Suárez.
El "Lechero" estuvo cerca del segundo
33': San Martín estuvo flojo en la marca y la pelota de Becker terminó en el travesaño.
Gol de Tristán Suárez
19': tras la polémica falta, el "Lechero" realizó una jugada preparada y encontró el 1 a 0 con un remate de Guzmán.
Falta y tiro libre para Tristán
18': el futbolista del "Lechero" se resbaló y cobró falta para Tristán.
Tiro de esquina para Tristán
17': Parnisari estuvo rápido en defensa y envía la pelota al córner.
Se reanuda el juego
Homenaje a Lionel Messi
10': al cumplirse 10 minutos, los futbolistas de ambos equipos aplauden a Lionel Messi, como homenaje tras anunciar su retiro de la selección argentina.
Sand se queda con la pelota
7': el arquero controló en dos tiempos tras un remate de Tristán Suárez.
Falta de Nicolás Castro
6': el volante de San Martín cometió una infracción sobre Becker.
El "Santo" tuvo la primera
1': tras un centro de Gallardo, Graneros cabeceó y la pelota pasó muy cerca.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos del partido en Ezeiza.
El "Santo" realiza la entrada en calor
Se viene el Santopic.twitter.com/RfcmJ7l2nr— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 5, 2026
"11" confirmado para Tristán Suárez
"11" confirmado para San Martín con varios cambios
Nicolás Ferreyra, Agustín Graneros, Nicolás Castro y Mauro Verón son las caras nuevas en la formación del "Santo".
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Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Tristán Suárez.
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El "Santo" llegó al estadio 20 de Octubre
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Llegó el Santo
El conjunto dirigido por Alejandro Orfila ya se encuentra en el Estadio 20 de Octubre para el partido con Tristán Suárez.
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Convocados confirmados para San Martín
Luca Arfaras, Víctor Salazar, Gabriel Carabajal y Gonzalo Rodríguez son bajas por lesión para el duelo de esta tarde.
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Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 28 del torneo.
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Cómo llegan San Martín y Tristán Suárez
San Martín viene de una racha irregular, aunque consiguió cortar una seguidilla negativa con el triunfo 2-1 frente a Chacarita en San Martín de Buenos Aires. Después, empató 1-1 con Güemes en La Ciudadela y volvió a dejar puntos en el camino. En sus últimos cinco partidos suma una victoria, dos empates y dos derrotas.
Tristán Suárez, en cambio, llega después de perder 2-1 ante Atlético Rafaela, resultado que interrumpió una seguidilla positiva y le impidió sostener su racha de victorias. Antes de esa caída había derrotado 2-0 a Agropecuario y 3-1 a Güemes, además de vencer 1-0 a Almirante Brown.
Sin listas confirmadas
A pocas horas del partido, ninguno de los dos equipos dio a conocer oficialmente la lista de convocados para el duelo de esta tarde. Tanto San Martín como Tristán Suárez mantienen en reserva los nombres de los futbolistas que estarán disponibles para el encuentro.
Así presentó Tristán Suárez el duelo contra San Martín
El anuncio de San Martín para el partido de esta tarde
HOY JUEGA EL SANTOpic.twitter.com/e5Y9CXnY2Z— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) September 5, 2026
Lo que tenés que saber
San Martín llega con la necesidad de volver a sumar de a tres después del empate 1 a 1 ante Güemes en La Ciudadela. El "Santo" tiene 36 puntos, está undécimo en la zona B y quedó a dos unidades del Reducido. Tristán Suárez, en cambio, llega como líder con 48 puntos, aunque viene de perder 2 a 1 frente a Atlético de Rafaela y buscará recuperarse en casa.