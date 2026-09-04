Fórmula 1: Colapinto fue noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia

Buena tarea de los pilotos de Alpine
Colapinto se mostró afianzado a su auto en la primera práctica libre del Gran Premio de la Fórmula 1 de Italia. Paul Aron, que reemplazó a Pierre Gasly, también estuvo a la altura de la circunstancia.
Descanso y vuelta a la actividad
Tras un buen desempeño en la primera práctica libre, Colapinto volverá a la pista a las 11 para la segunda prueba.
Los líderes en la primera práctica libre
Los más rápidos de la primera práctica libre
1- Leclerc
2- Hamilton
3- Russell
4- Lawson
5- Antonelli
6- Norris
7- Lindblad
8- Bortoleto
9- Colapinto
10- Aron
Dominio de Ferrari
Leclerc y Hamilton fueron los más rápidos e ilusionaron a los fanáticos de Ferrari en un circuito que los hace sentir locales.
Colapinto se ubica en el octavo lugar
Primera hora de actividad en la práctica libre
Así están los primeros lugares en la primera media hora de la práctica libre 1:
- Norris
- Russell
- Hamilton
- Leclerc
- Colapinto
Bandeja roja
El Cadillac de Colton Herta se quedó detenido en pista tras 18 minutos de sesión.
Buena vuelta para Colapinto
Norris marca el ritmo con 1,23.719 minutos. Colapinto sube al quinto lugar a 3 décimas del líder.
El primer timpo de Colapinto
En su primera salida, Colapinto se ubica en el noveno lugar, a poco más de un minuto del líder provisorio, Lewis Hamilton.
A buscar ritmo
Franco Colapinto sale a la pista neumático de goma media.
Los novatos salen a la pista
Pierre Gasly será reemplazado por el piloto reserva de Alpine Paul Aron, Albon por el británico Luke Browning y Sergio Pérez por la exestrella de IndyCar Colton Herta.
Lo que tenés que saber
El argentino Franco Colapinto disputa la decimotercera fecha del campeonato de la Fórmula 1 2026 en el Autodromo Nacional de Monza, en Italia, en el mismo lugar donde debutó hace dos años. Este viernes se llevan a cabo las prácticas 1 y 2.