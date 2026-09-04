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Fórmula 1: Colapinto fue noveno en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia

Colapinto busca seguir por el buen camino en la Fórmula 1.
Colapinto busca seguir por el buen camino en la Fórmula 1.

El argentino mostró buenas sensaciones en Monza, donde debutó en 2024. Los pilotos de Ferrari dominaron.

Hace 2 Hs
08:45 hs

Buena tarea de los pilotos de Alpine

Colapinto se mostró afianzado a su auto en la primera práctica libre del Gran Premio de la Fórmula 1 de Italia. Paul Aron, que reemplazó a Pierre Gasly, también estuvo a la altura de la circunstancia. 

Buena tarea de los pilotos de Alpine
08:38 hs

Descanso y vuelta a la actividad

Tras un buen desempeño en la primera práctica libre, Colapinto volverá a la pista a las 11 para la segunda prueba. 

08:36 hs

Los líderes en la primera práctica libre

Los líderes en la primera práctica libre
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08:33 hs

Los más rápidos de la primera práctica libre

1- Leclerc

2- Hamilton

3- Russell

4- Lawson

5- Antonelli

6- Norris

7- Lindblad

8- Bortoleto

9- Colapinto

10- Aron

08:30 hs

Dominio de Ferrari

Leclerc y Hamilton fueron los más rápidos e ilusionaron a los fanáticos de Ferrari en un circuito que los hace sentir locales. 

08:13 hs

Colapinto se ubica en el octavo lugar

07:59 hs

Primera hora de actividad en la práctica libre

Así están los primeros lugares en la primera media hora de la práctica libre 1:

- Norris

- Russell

- Hamilton

- Leclerc

- Colapinto

07:52 hs

Bandeja roja

El Cadillac de Colton Herta se quedó detenido en pista tras 18 minutos de sesión.

07:48 hs

Buena vuelta para Colapinto

Norris marca el ritmo con 1,23.719 minutos. Colapinto sube al quinto lugar a 3 décimas del líder.

07:43 hs

El primer timpo de Colapinto

En su primera salida, Colapinto se ubica en el noveno lugar, a poco más de un minuto del líder provisorio, Lewis Hamilton.

07:36 hs

A buscar ritmo

Franco Colapinto sale a la pista neumático de goma media.

07:30 hs

Los novatos salen a la pista

Pierre Gasly será reemplazado por el piloto reserva de Alpine Paul Aron, Albon por el británico Luke Browning y Sergio Pérez por la exestrella de IndyCar Colton Herta.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto disputa la decimotercera fecha del campeonato de la Fórmula 1 2026 en el Autodromo Nacional de Monza, en Italia, en el mismo lugar donde debutó hace dos años. Este viernes se llevan a cabo las prácticas 1 y 2.

Temas Fórmula 1Franco Colapinto
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