EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Belgrano en el José Fierro

Lo que tenés que saber
Atlético Tucumány Belgrano se enfrentan este sábado 29 de agosto por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 21:30 en el estadio Monumental José Fierro.
El equipo tucumano recibe a Belgrano en un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21:30 y podrá seguirse en vivo tanto por televisión como a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores.
Atlético Tucumán vs. Belgrano: dónde ver EN VIVO por TV
El partido entre Atlético Tucumán y Belgrano será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, señales que forman parte del Pack Fútbol.
Los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol podrán acceder a la transmisión televisiva del encuentro.
Atlético Tucumán vs. Belgrano ONLINE: cómo ver el partido por streaming
El encuentro también podrá seguirse online mediante las plataformas digitales de los distintos cableoperadores, siempre que el usuario cuente con el servicio correspondiente y tenga contratado el Pack Fútbol.
De esta manera, el partido podrá verse desde distintos dispositivos, como celulares, computadoras, tablets y Smart TV, según la plataforma contratada.
A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Belgrano
El partido comienza a las 21:30 de Argentina. Estos son los horarios en otros países:
Argentina: 21:30
Atlético Tucumán vs. Belgrano: todos los datos del partido
Partido: Atlético Tucumán vs. Belgrano
Competencia: Torneo Clausura 2026
Fecha: sábado 29 de agosto
Hora: 21:30
Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán
TV: ESPN Premium y TNT Sports
Streaming: plataformas online de los cableoperadores con Pack Fútbol