EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Belgrano en el José Fierro

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumány Belgrano se enfrentan este sábado 29 de agosto por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 21:30 en el estadio Monumental José Fierro.

El equipo tucumano recibe a Belgrano en un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21:30 y podrá seguirse en vivo tanto por televisión como a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores.

Atlético Tucumán vs. Belgrano: dónde ver EN VIVO por TV

El partido entre Atlético Tucumán y Belgrano será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, señales que forman parte del Pack Fútbol.

Los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol podrán acceder a la transmisión televisiva del encuentro.

Atlético Tucumán vs. Belgrano ONLINE: cómo ver el partido por streaming

El encuentro también podrá seguirse online mediante las plataformas digitales de los distintos cableoperadores, siempre que el usuario cuente con el servicio correspondiente y tenga contratado el Pack Fútbol.

De esta manera, el partido podrá verse desde distintos dispositivos, como celulares, computadoras, tablets y Smart TV, según la plataforma contratada.

A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Belgrano

El partido comienza a las 21:30 de Argentina. Estos son los horarios en otros países:

Argentina: 21:30

Atlético Tucumán vs. Belgrano: todos los datos del partido

Partido: Atlético Tucumán vs. Belgrano

Competencia: Torneo Clausura 2026

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora: 21:30

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Streaming: plataformas online de los cableoperadores con Pack Fútbol