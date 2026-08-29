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EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Belgrano en el José Fierro

EN VIVO: Atlético Tucumán recibe a Belgrano en el José Fierro

El partido se juega desde las 21:30. Por dónde seguir el partido.

Hace 1 Min
21:06 hs

Los once titulares del equipo local

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Lo que tenés que saber

Atlético Tucumány Belgrano se enfrentan este sábado 29 de agosto por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 21:30 en el estadio Monumental José Fierro.

El equipo tucumano recibe a Belgrano en un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21:30 y podrá seguirse en vivo tanto por televisión como a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores.

Atlético Tucumán vs. Belgrano: dónde ver EN VIVO por TV

El partido entre Atlético Tucumán y Belgrano será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, señales que forman parte del Pack Fútbol.

Los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol podrán acceder a la transmisión televisiva del encuentro.

Atlético Tucumán vs. Belgrano ONLINE: cómo ver el partido por streaming

El encuentro también podrá seguirse online mediante las plataformas digitales de los distintos cableoperadores, siempre que el usuario cuente con el servicio correspondiente y tenga contratado el Pack Fútbol.

De esta manera, el partido podrá verse desde distintos dispositivos, como celulares, computadoras, tablets y Smart TV, según la plataforma contratada.

A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Belgrano

El partido comienza a las 21:30 de Argentina. Estos son los horarios en otros países:

Argentina: 21:30

Atlético Tucumán vs. Belgrano: todos los datos del partido

Partido: Atlético Tucumán vs. Belgrano

Competencia: Torneo Clausura 2026

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora: 21:30

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Streaming: plataformas online de los cableoperadores con Pack Fútbol

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