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Atlético Tucumán empató 0 a 0 con Belgrano en el José Fierro

Atlético Tucumán y Belgrano, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Zona B.
Atlético Tucumán y Belgrano, en el Estadio Monumental Presidente José Fierro por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Zona B. FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA

El "Decano" no pudo abrir el marcador. Belgrano fue más durante gran parte del partido, pero no logró marcar.

29 Agosto 2026
23:25 hs

Fin del partido.

23:23 hs

Último minuto...

23:19 hs

Tiempo cumplido: se jugarán cinco minutos extras

23:14 hs

Belgrano pone a Atlético Tucumán contra las cuerdas, en los últimos 10 minutos del encuentro

23:13 hs

Atlético utiliza una nueva ventana de cambio y realiza la siguiente modificación:

Salen Díaz y Nicola, entran Brondo y Ham

23:10 hs

Cambio en Atlético Tucumán: sale Tesuri, entra Ruiz Rodríguez

22:54 hs

65' El partido sigue 0 a 0

65' El partido sigue 0 a 0
22:45 hs

Así fue la salida de los jugadores del Decano

Osvaldo Ripoll/Lagaceta Osvaldo Ripoll/Lagaceta
22:38 hs

Se salvó Belgrano: muy cerca el "Decano"

22:35 hs

Arrancó el segundo tiempo

Ninguno de los dos equipos realizó cambios en el entretiempo.

22:23 hs

La mejor hinchada

FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA FOTO OSVALDO RIPOLL/LAGACETA
22:18 hs

Fin del primer tiempo:

El partido sigue empatado sin goles. Belgrano fue más en los primeros 20 minutos. Luego el "Decano" creció, sin lograr convertir. 

22:14 hs

Belgrano estuvo cerca de abrir el marcador al final del primer tiempo

22:06 hs

35' Atlético Tucumán y Belgrano empatan sin goles

21:49 hs

El "decano" avisa

21:43 hs

El "Pirata" estuvo muy cerca de abrir el marcador en el José Fierro

El partido sigue igualado sin goles. 

21:38 hs

Arrancó el partido en Tucumán

El árbitro Sebastián Martínez dio el pitazo inicial en el estadio Monumental Presidente José Fierro y ya se disputa el encuentro entre Atlético Tucumán y Belgrano. El duelo corresponde a la séptima jornada del Torneo Clausura 2026 y tiene a dos equipos separados por apenas un punto en la tabla.

21:25 hs

Los 11 titulares del equipo visitante

Los 11 titulares del equipo visitante
21:06 hs

Los once titulares del equipo local

Los once titulares del equipo local

Lo que tenés que saber

Atlético Tucumány Belgrano se enfrentan este sábado 29 de agosto por la séptima fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 21:30 en el estadio Monumental José Fierro.

El equipo tucumano recibe a Belgrano en un nuevo compromiso por el Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro comenzará a las 21:30 y podrá seguirse en vivo tanto por televisión como a través de las plataformas de streaming de los cableoperadores.

Atlético Tucumán vs. Belgrano: dónde ver EN VIVO por TV

El partido entre Atlético Tucumán y Belgrano será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, señales que forman parte del Pack Fútbol.

Los usuarios que tengan contratado el Pack Fútbol podrán acceder a la transmisión televisiva del encuentro.

Atlético Tucumán vs. Belgrano ONLINE: cómo ver el partido por streaming

El encuentro también podrá seguirse online mediante las plataformas digitales de los distintos cableoperadores, siempre que el usuario cuente con el servicio correspondiente y tenga contratado el Pack Fútbol.

De esta manera, el partido podrá verse desde distintos dispositivos, como celulares, computadoras, tablets y Smart TV, según la plataforma contratada.

A qué hora juegan Atlético Tucumán vs. Belgrano

El partido comienza a las 21:30 de Argentina. Estos son los horarios en otros países:

Argentina: 21:30

Atlético Tucumán vs. Belgrano: todos los datos del partido

Partido: Atlético Tucumán vs. Belgrano

Competencia: Torneo Clausura 2026

Fecha: sábado 29 de agosto

Hora: 21:30

Estadio: Monumental José Fierro, Tucumán

TV: ESPN Premium y TNT Sports

Streaming: plataformas online de los cableoperadores con Pack Fútbol

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