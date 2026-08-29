EN VIVO la final ante Países Bajos: Las Leonas buscan volver a ser campeonas del mundo

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Todas las finales de Las Leonas contra Países Bajos

La Argentina disputó cuatro finales del Mundial de Hockey contra Países Bajos:

Mandelieu 1974: Fue el primer capítulo de una historia que se repetiría con el paso de las décadas. Argentina cayó por 1-0 ante Países Bajos y se quedó a las puertas de su primer título mundial.

Perth 2002: Las Leonas consiguieron su primera corona mundial. Después de igualar 1-1, derrotaron 4-3 a Países Bajos en la definición por penales y alcanzaron uno de los grandes hitos de la historia del hockey argentino.

Rosario 2010: Ocho años después, Argentina volvió a imponerse ante las neerlandesas, esta vez como local. En la ciudad de Luciana Aymar, Las Leonas ganaron 3-1 y conquistaron su segundo título mundial.

Terrassa 2022: El antecedente más reciente terminó en manos de Países Bajos. Las neerlandesas se impusieron 3-1 en España y frustraron la posibilidad argentina de conseguir su tercera estrella.