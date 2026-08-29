EN VIVO la final ante Países Bajos: Las Leonas buscan volver a ser campeonas del mundo

Todas las finales de Las Leonas contra Países Bajos
La Argentina disputó cuatro finales del Mundial de Hockey contra Países Bajos:
Mandelieu 1974: Fue el primer capítulo de una historia que se repetiría con el paso de las décadas. Argentina cayó por 1-0 ante Países Bajos y se quedó a las puertas de su primer título mundial.
Perth 2002: Las Leonas consiguieron su primera corona mundial. Después de igualar 1-1, derrotaron 4-3 a Países Bajos en la definición por penales y alcanzaron uno de los grandes hitos de la historia del hockey argentino.
Rosario 2010: Ocho años después, Argentina volvió a imponerse ante las neerlandesas, esta vez como local. En la ciudad de Luciana Aymar, Las Leonas ganaron 3-1 y conquistaron su segundo título mundial.
Terrassa 2022: El antecedente más reciente terminó en manos de Países Bajos. Las neerlandesas se impusieron 3-1 en España y frustraron la posibilidad argentina de conseguir su tercera estrella.
Todas las finales que disputó Argentina
Hoy Las Leonas afrontarán su séptima final de la Copa del Mundo. Hasta el momento, ganó dos y perdió cuatro. Estos son los resultados de las definiciones anteriores:
1974 – Países Bajos: 0-1
1976 – Alemania: 0-2
1994 – Australia: 0-2
2002 – Países Bajos: 1-1 (4-3 en penales)
2010 – Países Bajos: 3-1
2022 – Países Bajos: 1-3
La formación de Las Leonas
Titulares:
Cristina Cosentino; Valentina Raposo, Juana Castellaro, Agustina Gorzelany, Sofía Toccalino; Eugenia Trinchinetti, Sofía Cairó, Agostina Alonso; Julieta Jankunas, Majo Granatto y Zoe Díaz.
Suplentes:
Mercedes Artola, Emma Knobl, Victoria Sauze, Victoria Miranda, Victoria Granatto, Lara Casas y Brisa Bruggesser. (Milagros Alastra y Paula Ortíz quedaron fuera del banco)
Entrenador:
Fernando Ferrara.
Lo que tenés que saber
Las Leonas enfrentan este sábado a Países Bajos por la final del Mundial de hockey 2026. El equipo dirigido por Fernando Ferrara llega invicto y disputará su séptima definición en la competencia, con el objetivo de volver a consagrarse después de los títulos obtenidos en 2002 y 2010. El encuentro comenzará a las 11, será transmitido por ESPN y Disney+ Premium, y podrá seguirse minuto a minuto.