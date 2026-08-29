Los Pumas tuvieron un pésimo comienzo, mejoraron, pero no pudieron ante Australia

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¿Cómo estará el clima?

El pronóstico marca una temperatura que no superaría los 25°C para el horario del partido. Un rango tolerable, pero que se hará sentir. Durante los Captain’s Run de Argentina y los Wallabies en el estadio 23 de Agosto (foto), realizados el viernes, el calor se hizo sentir con fuerza dentro de la cancha. La exposición directa al sol generó una sensación mucho más cercana a la de un día de verano que de invierno en San Salvador de Jujuy. Dosificar la energía en un partido que promete un ritmo de despliegue constante, será fundamental para los dos equipos.