EN VIVO: Los Pumas, con el tucumano Moreno desde el comienzo, reciben a Australia y quieren sumar el segundo triunfo del año

Lo que tenés que saber

En el estadio jujeño 23 de agosto, la patada inicial del test match contra los Wallabies está programada para las 16. Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante Sudáfrica, los bicampeones del mundo, en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, venció a Japón por 35-32 en Osaka y ganaron 56-17 en Townsville. El jugador iniciado en Lince que después se formó en Universitario, integrante de la franquicia de Tarucas y ya contratado como refuerzo de Newcastle Red Bulls, Francisco Moreno, será titular por segunda vez consecutiva tras su debut absoluto. El test match se puede ver por Espn y online se podrá seguir por Disney+.