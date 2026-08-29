EN VIVO: Los Pumas, con el tucumano Moreno desde el comienzo, reciben a Australia y quieren sumar el segundo triunfo del año

Try de Australia: Argentina pierde 12-0
6' Los visitantes empezaron con todo. Dos minutos después de la primera conquista llegó una jugada mucho más prolija que la del primer try. Esta vez fue Carter Gordon y Lonergan acertó la conversión para estirar la ventaja.
Try de Australia: Argentina pierde 5-0
4' Brandon Paenga-Amosa apoyó. El hooker aprovechó bien el juego colectivo desde el centro de la cancha hacia uno de los banderines del in goal. No convirtieron.
A seguirlo: un primera línea con vendaje especial
Mientras Los Pumas realizaban el calentamiento previo, Boris Wegner, fue vendado en su tobillo derecho. En su rostro se evidenció una molestia intensa. Salió con dos asistentes que le hacían preguntas, pero sin ser ayudado. En los primeros minutos de juego no muestra complicaciones.
El campo de juego
Las redes sociales oficiales y algunos espectadores viralizaron el reconocimiento que hicieron los equipos. En las imágenes se ve un campo de juego en buenas condiciones.
¡Ya estamos acá! ¡Vamos Argentina!— Los Pumas (@lospumas) August 29, 2026
Estadio 23 de Agosto.#SomosLosPumas pic.twitter.com/4spovesgeB
Un recorrido por el estadio jujeño desde la vista de los Wallabies
La cuenta oficial de Instagram de la Selección de Australia posteó un clip con sonido ambiente de diferentes sectores del estadio 23 de Agosto. Así luce el escenario del test match.
El vestuario espera a Los Pumas
La fuerza de Argentina.pic.twitter.com/XkSa3SVfXa— Los Pumas (@lospumas) August 29, 2026
¿Cómo estará el clima?
El pronóstico marca una temperatura que no superaría los 25°C para el horario del partido. Un rango tolerable, pero que se hará sentir. Durante los Captain’s Run de Argentina y los Wallabies en el estadio 23 de Agosto (foto), realizados el viernes, el calor se hizo sentir con fuerza dentro de la cancha. La exposición directa al sol generó una sensación mucho más cercana a la de un día de verano que de invierno en San Salvador de Jujuy. Dosificar la energía en un partido que promete un ritmo de despliegue constante, será fundamental para los dos equipos.
¿Cómo viene el año de Los Pumas?
4 de julio Escocia Derrota (38-47) Nations Championship
11 de julio Gales Victoria (35-21) Nations Championship
18 de julio Inglaterra Derrota (24-31) Nations Championship
8 de agosto Sudáfrica Derrota (10-17) Amistoso internacional
Los resultados de Australia en 2026
4 de julio: Australia 31 - 33 Irlanda (Nations Championship)
11 de julio: Australia 26 - 42 Francia (Nations Championship)
8 de agosto: Japón 32 - 35 Australia (Amistoso / Test Match)
15 de agosto: Australia 56 - 17 Japón (Amistoso / Test Match en Townsville)
La formación de Australia: con cambios
Alan Alaalatoa será capitán de Australia por séptima vez a nivel internacional y reemplazará a Harry Wilson, quien tendrá descanso. Isaac Kailea volverá a jugar un test después de casi dos años son las modificaciones del head coach, Les Kiss.
1. Isaac Kailea
2. Brandon Paenga-Amosa
3. Allan Alaalatoa (c)
4. Josh Canham
5. Jeremy Williams
6. Tom Hooper
7. Fraser McReight
8. Rob Valetini
9. Ryan Lonergan
10. Carter Gordon
11. Harry Potter
12. Hunter Paisami
13. Isaac Henry
14. Max Jorgensen
15. Tom Wright
Suplentes:
16. Billy Pollard
17. Angus Bell
18. Massimo De Lutiis
19. Lachlan Shaw
20. Charlie Cale
21. Tate McDermott
22. Ben Donaldson
23. Joseph-Aukuso Suaalii
Your 23 to face the Los Pumas in Jujuy pic.twitter.com/HKfHVBwuJz— Wallabies (@wallabies) August 27, 2026
La formación de Los Pumas: sin cambios
Argentina presentará los mismos titulares que en la derrota ante los australianos:
1. Boris Wenger
2. Ignacio Ruiz
3. Francisco Moreno
4. Guido Petti
5. Tomás Lavanini
6. Pablo Matera (capitán)
7. Benjamín Grondona
8. Joaquín Moro
9. Simón Benítez Cruz
10. Santiago Carreras
11. Ignacio Mendy
12. Faustino Sánchez Valarolo
13. Lucio Cinti
14. Rodrigo Isgró
15. Gerónimo Prisciantelli
Suplentes (Finisher)
16. Leonel Oviedo
17. Rodrigo Martínez
18. Tomás Rapetti
19. Efraín Elías
20. Juan Penoucos
21. Agustín Moyano
22. Nicolás Roger
23. Matías Moroni
Entrenador: Felipe Contepomi
¡Vamos Los Pumas! https://t.co/wu4htoqyFM— Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) August 27, 2026
Lo que tenés que saber
En el estadio jujeño 23 de agosto, la patada inicial del test match contra los Wallabies está programada para las 16. Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante Sudáfrica, los bicampeones del mundo, en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, venció a Japón por 35-32 en Osaka y ganaron 56-17 en Townsville. El jugador iniciado en Lince que después se formó en Universitario, integrante de la franquicia de Tarucas y ya contratado como refuerzo de Newcastle Red Bulls, Francisco Moreno, será titular por segunda vez consecutiva tras su debut absoluto. El test match se puede ver por Espn y online se podrá seguir por Disney+.