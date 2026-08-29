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EN VIVO: Los Pumas, con el tucumano Moreno desde el comienzo, reciben a Australia y quieren sumar el segundo triunfo del año

EN VIVO: Los Pumas, con el tucumano Moreno desde el comienzo, reciben a Australia y quieren sumar el segundo triunfo del año
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Argentina, que tiene récord negativo de 1-3, enfrenta a los Wallabies en Jujuy.

Hace 5 Min
16:24 hs

Try de Australia: Argentina pierde 12-0

6' Los visitantes empezaron con todo. Dos minutos después de la primera conquista llegó una jugada mucho más prolija que la del primer try. Esta vez fue Carter Gordon y Lonergan acertó la conversión para estirar la ventaja.

16:20 hs

Try de Australia: Argentina pierde 5-0

4' Brandon Paenga-Amosa apoyó. El hooker aprovechó bien el juego colectivo desde el centro de la cancha hacia uno de los banderines del in goal. No convirtieron.

16:18 hs

A seguirlo: un primera línea con vendaje especial

Mientras Los Pumas realizaban el calentamiento previo, Boris Wegner, fue vendado en su tobillo derecho. En su rostro se evidenció una molestia intensa. Salió con dos asistentes que le hacían preguntas, pero sin ser ayudado. En los primeros minutos de juego no muestra complicaciones.

15:31 hs

El campo de juego

Las redes sociales oficiales y algunos espectadores viralizaron el reconocimiento que hicieron los equipos. En las imágenes se ve un campo de juego en buenas condiciones.

15:04 hs

Un recorrido por el estadio jujeño desde la vista de los Wallabies

La cuenta oficial de Instagram de la Selección de Australia posteó un clip con sonido ambiente de diferentes sectores del estadio 23 de Agosto. Así luce el escenario del test match.

14:57 hs

El vestuario espera a Los Pumas

13:44 hs

¿Cómo estará el clima?

El pronóstico marca una temperatura que no superaría los 25°C para el horario del partido. Un rango tolerable, pero que se hará sentir. Durante los Captain’s Run de Argentina y los Wallabies en el estadio 23 de Agosto (foto), realizados el viernes, el calor se hizo sentir con fuerza dentro de la cancha. La exposición directa al sol generó una sensación mucho más cercana a la de un día de verano que de invierno en San Salvador de Jujuy. Dosificar la energía en un partido que promete un ritmo de despliegue constante, será fundamental para los dos equipos.

¿Cómo estará el clima?
12:47 hs

¿Cómo viene el año de Los Pumas?

4 de julio Escocia Derrota (38-47) Nations Championship

11 de julio Gales Victoria (35-21) Nations Championship

18 de julio Inglaterra Derrota (24-31) Nations Championship

8 de agosto Sudáfrica Derrota (10-17) Amistoso internacional

12:00 hs

Los resultados de Australia en 2026

4 de julio: Australia 31 - 33 Irlanda (Nations Championship)

11 de julio: Australia 26 - 42 Francia (Nations Championship)

8 de agosto: Japón 32 - 35 Australia (Amistoso / Test Match)

15 de agosto: Australia 56 - 17 Japón (Amistoso / Test Match en Townsville)

11:11 hs

La formación de Australia: con cambios

Alan Alaalatoa será capitán de Australia por séptima vez a nivel internacional y reemplazará a Harry Wilson, quien tendrá descanso. Isaac Kailea volverá a jugar un test después de casi dos años son las modificaciones del head coach, Les Kiss.

1. Isaac Kailea 

2. Brandon Paenga-Amosa 

3. Allan Alaalatoa (c) 

4. Josh Canham

5. Jeremy Williams 

6. Tom Hooper 

7. Fraser McReight 

8. Rob Valetini 

9. Ryan Lonergan 

10. Carter Gordon 

11. Harry Potter 

12. Hunter Paisami 

13. Isaac Henry 

14. Max Jorgensen 

15. Tom Wright

Suplentes: 

16. Billy Pollard 

17. Angus Bell 

18. Massimo De Lutiis 

19. Lachlan Shaw 

20. Charlie Cale 

21. Tate McDermott 

22. Ben Donaldson 

23. Joseph-Aukuso Suaalii

10:17 hs

La formación de Los Pumas: sin cambios

Argentina presentará los mismos titulares que en la derrota ante los australianos:

1. Boris Wenger

2. Ignacio Ruiz

3. Francisco Moreno

4. Guido Petti

5. Tomás Lavanini

6. Pablo Matera (capitán)

7. Benjamín Grondona

8. Joaquín Moro

9. Simón Benítez Cruz

10. Santiago Carreras

11. Ignacio Mendy

12. Faustino Sánchez Valarolo

13. Lucio Cinti

14. Rodrigo Isgró

15. Gerónimo Prisciantelli

Suplentes (Finisher)

16. Leonel Oviedo

17. Rodrigo Martínez

18. Tomás Rapetti

19. Efraín Elías

20. Juan Penoucos

21. Agustín Moyano

22. Nicolás Roger

23. Matías Moroni

Entrenador: Felipe Contepomi

Lo que tenés que saber

En el estadio jujeño 23 de agosto, la patada inicial del test match contra los Wallabies está programada para las 16. Los dirigidos por Felipe Contepomi llegan a esta serie de dos encuentros (la revancha será la próxima semana en Mendoza) tras caer ajustadamente ante Sudáfrica, los bicampeones del mundo, en Vélez por 17-10, mientras que Australia, con el estreno de su flamante entrenador Les Kiss, venció a Japón por 35-32 en Osaka y ganaron 56-17 en Townsville. El jugador iniciado en Lince que después se formó en Universitario, integrante de la franquicia de Tarucas y ya contratado como refuerzo de Newcastle Red Bulls, Francisco Moreno, será titular por segunda vez consecutiva tras su debut absoluto. El test match se puede ver por Espn y online se podrá seguir por Disney+.

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