Seguridad

“Sufrirías estando solo y no puedo permitirlo”: qué dice la carta del hombre que mató a su hijo y luego se suicidó

EN EL LUGAR. Los policías custodian el lugar donde se desencadenó la tragedia.
EN EL LUGAR. Los policías custodian el lugar donde se desencadenó la tragedia.

Las respuestas que surgieron del filicidio que se registró hoy y que movilizó a los tucumanos. Las dudas por el arresto domiciliario y la ausencia de la madre. Cómo seguirá la causa.

Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un hombre mató a su hijo y se quitó la vida en Tucumán, dejando una carta donde justificó el filicidio afirmando que el niño sufriría estando solo.
  • El hecho se produjo mientras el agresor cumplía arresto domiciliario, abriendo interrogantes sobre la ausencia de la madre y los controles judiciales.
  • La Justicia provincial investiga las circunstancias de la tragedia y los antecedentes del caso para determinar posibles fallas en la custodia domiciliaria.
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