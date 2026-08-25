“Sufrirías estando solo y no puedo permitirlo”: qué dice la carta del hombre que mató a su hijo y luego se suicidó
Las respuestas que surgieron del filicidio que se registró hoy y que movilizó a los tucumanos. Las dudas por el arresto domiciliario y la ausencia de la madre. Cómo seguirá la causa.
Resumen para apurados
- Un hombre mató a su hijo y se quitó la vida en Tucumán, dejando una carta donde justificó el filicidio afirmando que el niño sufriría estando solo.
- El hecho se produjo mientras el agresor cumplía arresto domiciliario, abriendo interrogantes sobre la ausencia de la madre y los controles judiciales.
- La Justicia provincial investiga las circunstancias de la tragedia y los antecedentes del caso para determinar posibles fallas en la custodia domiciliaria.
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