Opinión

Recuerdos fotográficos: 1990. Dos días de sustos con tigres en Villa Amalia

Recuerdos fotográficos: 1990. Dos días de sustos con tigres en Villa Amalia

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 17 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Recuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recuerdos fotográficos: 1990. El regreso del gorila luchador

Recuerdos fotográficos: 1990. El regreso del "gorila luchador"

Recuerdos fotográficos: 1973-1985. El número del contorsionista “insólito”

Recuerdos fotográficos: 1973-1985. El número del contorsionista “insólito”

Más Noticias
La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

La nieve volvió a pintar de blanco las Cumbres Calchaquíes y se convirtió en la postal del jueves

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Vuelve el frío polar a Argentina: cuándo bajarán las temperaturas y dónde habrá heladas

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Alerta amarilla por ciclogénesis: las provincias que tendrán lluvias y fuertes vientos este jueves 20 de agosto

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Ataque con inhibidores: se robaron un regalo para el Día del Niño

Pareceres: las obras en Vipos

Pareceres: las obras en Vipos

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

“Nunca atacaron con esta intensidad a nadie del peronismo”

El inquietante señor Cerimedo

El inquietante señor Cerimedo

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

Moria Casán y la maternidad: la escena que generó un debate sobre ser madre y el sacrificio

Comentarios