Un estudio revela por qué los astronautas sufren estreñimiento en el espacio

Con respecto a la muestra

Los investigadores subrayan que la fermentación proteica no es un fenómeno extraño y también se da en personas en la Tierra, aunque los niveles sistemáticamente más altos observados en los astronautas sugieren que algo cambia en el entorno intestinal durante los vuelos espaciales. El grupo de muestra fue relativamente amplio y llamó la atención porque los estudios sobre vuelos espaciales suelen basarse en un número reducido de participantes. El nuevo análisis combina muestras de tres estudios diferentes en los que participaron 52 astronautas que volaron en distintas misiones a lo largo de varios años.