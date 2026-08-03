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EN VIVO Atlético Tucumán iguala sin goles en Parque Patricios frente a Huracán

EN VIVO Atlético Tucumán iguala sin goles en Parque Patricios frente a Huracán

El "Decano" visita al "Globo" por la tercera fecha del Torneo Clausura. Julio César Falcioni repite el equipo que venció a Central Córdoba, mientras que los locales intentan recuperarse tras la caída sufrida en Mendoza.

Hace 5 Min
21:30 hs

15' PT: Atlético está mejor

El "Decano" domina el mediocampo, no sufre atrás y tuvo algunos acercamientos al área del "Globo".

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

21:15 hs

Comenzó el partido

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

21:12 hs

Los equipos están en la cancha

Los equipos están en la cancha
21:01 hs

Así forma Huracán

20:52 hs

Así forma Atlético Tucumán

Julio César Falcioni mantiene el mismo once que venció a Central Córdoba.

20:37 hs

El historial, favorable al "Globo"

Huracán y Atlético Tucumán jugaron 36 partidos por competencias oficiales con 14 victorias de los de Parque Patricios, 11 del "Decano" y 11 empates.

20:36 hs

El "Decano" ya realiza la entrada en calor

El Decano ya realiza la entrada en calor
20:25 hs

El "Globo" también está en el "Palacio"

20:24 hs

Atlético Tucumán ya está en el Ducó

Lo que tenés que saber

- Hora: 21.15.

- Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Parque Patricios).

- Árbitro: Bruno Amiconi.

- TV: ESPN Premium.

- Atlético: llega entonado tras el 2-0 sobre Central Córdoba y buscará sumar su segundo triunfo consecutivo.

- Huracán: necesita recuperarse luego de la derrota frente a Independiente Rivadavia.

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