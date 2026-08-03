EN VIVO Atlético Tucumán iguala sin goles en Parque Patricios frente a Huracán

15' PT: Atlético está mejor
El "Decano" domina el mediocampo, no sufre atrás y tuvo algunos acercamientos al área del "Globo".
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
Comenzó el partido
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
Los equipos están en la cancha
Así forma Huracán
¡Así forma el Globo! pic.twitter.com/RDShj5Exqj— CA Huracán (@CAHuracan) August 3, 2026
Así forma Atlético Tucumán
Julio César Falcioni mantiene el mismo once que venció a Central Córdoba.
La formación de Atlético Tucumán para enfrentar a Huracán en la fecha 3 del Torneo Clausura.— Atlético Tucumán (@ATOficial) August 3, 2026
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El historial, favorable al "Globo"
Huracán y Atlético Tucumán jugaron 36 partidos por competencias oficiales con 14 victorias de los de Parque Patricios, 11 del "Decano" y 11 empates.
El "Decano" ya realiza la entrada en calor
El "Globo" también está en el "Palacio"
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Atlético Tucumán ya está en el Ducó
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Lo que tenés que saber
- Hora: 21.15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Parque Patricios).
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- TV: ESPN Premium.
- Atlético: llega entonado tras el 2-0 sobre Central Córdoba y buscará sumar su segundo triunfo consecutivo.
- Huracán: necesita recuperarse luego de la derrota frente a Independiente Rivadavia.