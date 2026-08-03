Atlético Tucumán igualó sin goles en Parque Patricios frente a Huracán

Final del partido
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
50' ST: cambio en Huracán
Ingresa Alejandro Martínez, se retira Leonardo Gil.
40' ST: amonestado en Huracán.
Lautaro Mora vio la amarilla en el "Globo".
39' ST: cambios en Atlético Tucumán
Ingresan Kevin Ortiz, Julián Fernández y Gabriel Compagnucci, se retiran Renzo Tesuri, Leonel Vega y Lautaro Godoy.
36' ST: cambios en Huracán
Se retiran Facundo Kalinger y Oscar Cortés, ingresan Lautaro Mora y Tomás Uribe.
29' ST: cambio en Atlético Tucumán
Ingresa Manuel Brondo, se retira Ramiro Ruiz Rodríguez.
26' ST: otra vez se pierde el gol "Triple R"
Ramiro Ruiz Rodríguez definió muy mal ante la salida de Hernán Galíndez y se perdió la chance más clara del partido.
23' ST: el VAR salvó a Atlético
Hernán Mastrángelo llamó a Bruno Amicone y este anuló el penal.
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
19' ST: penal para Huracán
Leonel Vega tocó a Facundo Kalinger en el área y el árbitro señaló la pena máxima.
15' ST: amonestado en Atlético Tucumán
Leonel Vega vio la amarilla y es el tercero en el "Decano".
Comenzó la segunda mitad
Cambio en Huracán
Se retira Emmanuel Ojeda, ingresa Óscar Romero.
Final del primer tiempo
Huracán y Atlético Tucumán no se sacan ventajas. Leandro Díaz salió lesionado y entró en su lugar Nicolás Laméndola.
38' PT: primer amonestado en Huracán
Jordy Caicedo vio la amarilla en el "Globo".
37' PT: cambio en Atlético Tucumán
Ingresa Nicolás Laméndola, se retira lesionado Leandro Díaz.
36' PT: se lesionó el "Loco"
Leandro Díaz se estiró para bajar una pelota, sufrió un pinchazo y automáticamente pidió el cambio.
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
33' PT: otra amarilla para el "Decano"
Leandro Díaz es el segundo amonestado en Atlético Tucumán.
21' PT: estuvo cerca el "Decano"
Ramiro Ruiz Rodríguez definió mal tras una buena jugada personal.
20' PT: primer amonestado del partido
Maximiliano Villa vio la amarilla en el "Decano".
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
15' PT: Atlético está mejor
El "Decano" domina el mediocampo, no sufre atrás y tuvo algunos acercamientos al área del "Globo".
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
Comenzó el partido
Huracán 0 - Atlético Tucumán 0
Los equipos están en la cancha
Así forma Huracán
¡Así forma el Globo! pic.twitter.com/RDShj5Exqj— CA Huracán (@CAHuracan) August 3, 2026
Así forma Atlético Tucumán
Julio César Falcioni mantiene el mismo once que venció a Central Córdoba.
La formación de Atlético Tucumán para enfrentar a Huracán en la fecha 3 del Torneo Clausura.— Atlético Tucumán (@ATOficial) August 3, 2026
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El historial, favorable al "Globo"
Huracán y Atlético Tucumán jugaron 36 partidos por competencias oficiales con 14 victorias de los de Parque Patricios, 11 del "Decano" y 11 empates.
El "Decano" ya realiza la entrada en calor
El "Globo" también está en el "Palacio"
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Atlético Tucumán ya está en el Ducó
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Lo que tenés que saber
- Hora: 21.15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Parque Patricios).
- Árbitro: Bruno Amiconi.
- TV: ESPN Premium.
- Atlético: llega entonado tras el 2-0 sobre Central Córdoba y buscará sumar su segundo triunfo consecutivo.
- Huracán: necesita recuperarse luego de la derrota frente a Independiente Rivadavia.