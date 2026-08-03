Deportes

Atlético Tucumán igualó sin goles en Parque Patricios frente a Huracán

PELEADO. El duelo en el Ducó es sumamente parejo.
PELEADO. El duelo en el Ducó es sumamente parejo. Ignacio Izaguirre / Especial para LA GACETA

El "Decano" empató 0-0 con el "Globo" por la tercera fecha del Torneo Clausura. Leandro Díaz se lesionó en el primer tiempo y Nicolás Laméndola ingresó en su reemplazo.

Hace 7 Min
23:11 hs

Final del partido

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

23:10 hs

50' ST: cambio en Huracán

Ingresa Alejandro Martínez, se retira Leonardo Gil.

23:00 hs

40' ST: amonestado en Huracán.

Lautaro Mora vio la amarilla en el "Globo".

22:59 hs

39' ST: cambios en Atlético Tucumán

Ingresan Kevin Ortiz, Julián Fernández y Gabriel Compagnucci, se retiran Renzo Tesuri, Leonel Vega y Lautaro Godoy.

22:55 hs

36' ST: cambios en Huracán

Se retiran Facundo Kalinger y Oscar Cortés, ingresan Lautaro Mora y Tomás Uribe.

22:49 hs

29' ST: cambio en Atlético Tucumán

Ingresa Manuel Brondo, se retira Ramiro Ruiz Rodríguez.

22:46 hs

26' ST: otra vez se pierde el gol "Triple R"

Ramiro Ruiz Rodríguez definió muy mal ante la salida de Hernán Galíndez y se perdió la chance más clara del partido.

22:42 hs

23' ST: el VAR salvó a Atlético

Hernán Mastrángelo llamó a Bruno Amicone y este anuló el penal.

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

22:40 hs

19' ST: penal para Huracán

Leonel Vega tocó a Facundo Kalinger en el área y el árbitro señaló la pena máxima.

22:34 hs

15' ST: amonestado en Atlético Tucumán

Leonel Vega vio la amarilla y es el tercero en el "Decano".

22:19 hs

Comenzó la segunda mitad

22:18 hs

Cambio en Huracán

Se retira Emmanuel Ojeda, ingresa Óscar Romero.

22:02 hs

Final del primer tiempo

Huracán y Atlético Tucumán no se sacan ventajas. Leandro Díaz salió lesionado y entró en su lugar Nicolás Laméndola.

21:53 hs

38' PT: primer amonestado en Huracán

Jordy Caicedo vio la amarilla en el "Globo".

21:52 hs

37' PT: cambio en Atlético Tucumán

Ingresa Nicolás Laméndola, se retira lesionado Leandro Díaz.

21:51 hs

36' PT: se lesionó el "Loco"

Leandro Díaz se estiró para bajar una pelota, sufrió un pinchazo y automáticamente pidió el cambio.

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

21:49 hs

33' PT: otra amarilla para el "Decano"

Leandro Díaz es el segundo amonestado en Atlético Tucumán.

21:37 hs

21' PT: estuvo cerca el "Decano"

Ramiro Ruiz Rodríguez definió mal tras una buena jugada personal.

21:35 hs

20' PT: primer amonestado del partido

Maximiliano Villa vio la amarilla en el "Decano".

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

21:30 hs

15' PT: Atlético está mejor

El "Decano" domina el mediocampo, no sufre atrás y tuvo algunos acercamientos al área del "Globo".

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

21:15 hs

Comenzó el partido

Huracán 0 - Atlético Tucumán 0

21:12 hs

Los equipos están en la cancha

Los equipos están en la cancha
21:01 hs

Así forma Huracán

20:52 hs

Así forma Atlético Tucumán

Julio César Falcioni mantiene el mismo once que venció a Central Córdoba.

20:37 hs

El historial, favorable al "Globo"

Huracán y Atlético Tucumán jugaron 36 partidos por competencias oficiales con 14 victorias de los de Parque Patricios, 11 del "Decano" y 11 empates.

20:36 hs

El "Decano" ya realiza la entrada en calor

El Decano ya realiza la entrada en calor
20:25 hs

El "Globo" también está en el "Palacio"

20:24 hs

Atlético Tucumán ya está en el Ducó

Lo que tenés que saber

- Hora: 21.15.

- Estadio: Tomás Adolfo Ducó (Parque Patricios).

- Árbitro: Bruno Amiconi.

- TV: ESPN Premium.

- Atlético: llega entonado tras el 2-0 sobre Central Córdoba y buscará sumar su segundo triunfo consecutivo.

- Huracán: necesita recuperarse luego de la derrota frente a Independiente Rivadavia.

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