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EN VIVO: San Martín iguala 1 a 1 con Nueva Chicago en Mataderos

CONTROL. Agustín Graneros domina el balón en el duelo contra Nueva Chicago.
CONTROL. Agustín Graneros domina el balón en el duelo contra Nueva Chicago. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.

Thiago Ocampo abrió el marcador y Mauro Verón decreta el empate. Seguí el minuto a minuto.

Hace 1 Min
15:37 hs

Amarilla para Gonzalo Paz

48': el zaguero de Nueva Chicago llegó tarde contra Bruno Cabrera.

15:33 hs

Comenzó el segundo tiempo

15:15 hs

Final del primer tiempo

15:15 hs

Parnisari cruzó a Ocampo en el área y el "Santo" se salva

45': el delantero debía empujar el balón a la red, pero el zaguero central del "Santo" controló sin inconvenientes.

15:12 hs

Llegó Nueva Chicago

42': Antunez envió un potente derechazo que pasó por arriba del arco de Manganelli.

15:08 hs

Verón estuvo cerca del segundo

38': gran jugada colectiva de San Martín, que terminó con un taco de Cabrera y Verón frente al arco. No obstante, el arquero de Nueva Chicago estuvo firme en el fondo.

15:00 hs

Segunda amarilla en Nueva Chicago

30': Alejo González fue amonestado.

14:58 hs

Gol de San Martín

27': tras una serie de pases, San Martín llegó al área y Mauro Verón pone el empate. Manos al cielo para el delantero que aprovechó el pase de Veliez y remató cruzado.

14:54 hs

Primera amarilla en Nueva Chicago

24': Rogoski fue amonestado por una falta sobre Briñone.

14:52 hs

Veliez probó desde afuera

22': el delantero remató de media distancia y todo sigue 0-1.

14:50 hs

Cabezazo de Parnisari y todo sigue 0-1

20': el central ganó de cabeza, pero le faltó potencia para decretar el empate.

14:49 hs

Verón estuvo cerca del empate

19': el delantero aprovechó un pase largo y puso a prueba los reflejos del arquero Jachfe.

14:48 hs

Responde Verón

18': el delantero remató al arco y la pelota se va al córner para San Martín.

14:47 hs

Gol de Nueva Chicago

16': un pase filtrado de Rogoski y una mala salida de Manganelli, le permitió a Thiago Ocampo marcar el 1 a 0.

14:44 hs

Anulado el gol de San Martín

15': Graneros remató al arco y el rebote le quedó a Verón, que estaba en posición adelantada.

14:42 hs

Rogoski prueba al arco

12': el volante de Chicago sacó un derechazo que pasó cerca del arco de Manganelli.

14:41 hs

El "Santo" busca por la derecha

11': el equipo de Orfila está rápido con la pelota e intenta conectar pases cerca del área.

14:40 hs

La pelota se frenó en un charco de agua y el arquero de Chicago estuvo cerca de cometer penal

10': Veliez estuvo rápido de reflejos y generó una chance para el "Santo".

14:38 hs

San Martín estuvo cerca del primero

7': tras un error de Gissi en la salida, Álvaro Veliez remató al arco pero el arquero estuvo firme con una enorme atajada.

14:36 hs

Manganelli envía la pelota al córner

6': Salazar despejó mal y el arquero salva el arco del "Santo".

14:35 hs

Tiro libre para Nueva Chicago

5': Ferreyra agarró a Cocimano y hay balón detenido para el "Torito".

14:33 hs

Remate de media distancia de Briñone

3': el volante aprovechó un espacio en la mitad de la cancha y probó de media distancia.

14:32 hs

Tiro libre para San Martín

2': el centro de Briñone no encontró a ningún jugador del "Santo" y Nueva Chicago sale desde el fondo.

14:30 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos

14:09 hs

Homenaje en Mataderos

A raíz de la bandera mostrada por la Selección en el Mundial, los hinchas de Nueva Chicago también se sumaron a la movida en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas.

Homenaje en Mataderos
14:03 hs

"11" confirmado para San Martín

13:49 hs

Los convocados del "Torito"

13:48 hs

Los convocados del "Santo"

Lo que tenés que saber

San Martín buscará recuperarse en su visita a Nueva Chicago por la fecha 23 de la Primera Nacional. El "Santo" llega tras caer 2-1 frente a Temperley, mientras que el "Torito" viene de perder 1-0 con Atlético de Rafaela. La convocatoria tendrá como principal novedad el regreso de Alan Cisnero, Diego Diellos no estará por suspensión y Mauro Verón se perfila para ocupar su lugar en el ataque.

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