Deportes

Con un hombre menos, San Martín perdió 2 a 1 frente a Nueva Chicago en Mataderos

RECLAMO. Los futbolistas del Santo se quejan ante el árbitro tras la expulsión de Briñone.
RECLAMO. Los futbolistas del "Santo" se quejan ante el árbitro tras la expulsión de Briñone. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.

Ocampo y Pérez marcaron para el "Torito", mientras que Verón había igualado transitoriamente para el "Santo", que sufrió la expulsión de Briñone a los 62 minutos y sumó su segunda derrota consecutiva.

Hace 1 Hs
16:25 hs

Final del partido en Mataderos

16:24 hs

Ferreyra estuvo cerca del empate

95': el central aprovechó un pase de Gonzalo Rodríguez y remató al arco aunque sin potencia.

16:20 hs

Cabezazo de Gonzalo Rodríguez

91': el delantero estuvo cerca de marcar el empate en tiempo adicionado.

16:19 hs

Seis minutos de adicionado

16:18 hs

Amonestado en San Martín

89': Parnisari enganchó en el área y se arrojó al suelo ante el contacto del arquero. El árbitro le sacó amarilla al defensor.

16:18 hs

Cambio en San Martín

89': se retira Rodrigo Ayala e ingresa Gonzalo Rodríguez.

16:17 hs

Monroy cabeceó en el área y la pelota dio en la mano de Gonzalo Paz

88': a pesar de la jugada polémica, el árbitro siguió el juego.

16:15 hs

Cambio en Nueva Chicago

85': se retira Ocampo e ingresa en su lugar Román Zalazar.

16:12 hs

Gol de Nueva Chicago

84': tras un centro al primer palo, Simón Pérez cabeceó dentro del área y pone el 2 a 1.

16:12 hs

Mauro Verón se cambia sólo un botín y sale del campo de juego

83': las nuevas reglas del Mundial se ponen en marcha. Debido a que Manganelli acusó un golpe, Verón tuvo que esperar afuera del campo de juego.

16:07 hs

Remate cruzado de Verón

78': el "Santo" volvió a tener otra situación de peligro.

16:05 hs

Amarilla para Thiago Ocampo en Nueva Chicago

16:04 hs

Triple cambio en San Martín

76': se retiran Álvaro Veliez, Agustín Graneros y Bruno Cabrera para dejarles su lugar a Leonardo Monroy, Alan Cisnero y Nicolás Castro.

15:56 hs

Doble cambio en Nueva Chicago

67': ingresan Facundo Castro y Alan Ruiz en lugar de Enzo Roldán y Sebastián Cocimano.

15:52 hs

Cambio en San Martín

64': se retira Gabriel Carabajal y en su lugar ingresó Milton Ríos.

15:50 hs

Expulsado Briñone en San Martín

62': el volante fue a una dividida con Ferracuti y el "Santo" se queda con uno menos. 

15:47 hs

Gran jugada de San Martín

58': Ayala encontró a Veliez por izquierda y envió un gran centro que no pudieron rematar Verón ni Cabrera.

15:46 hs

Remate de Carabajal y córner para San Martín

15:44 hs

Doble cambio en Nueva Chicago

56': Simón Pérez y Diego Barros ingresan en lugar de Rogoski y Ambrogio.

15:41 hs

Falta sobre Salazar y tiro libre para San Martín

15:39 hs

Primer amonestado en San Martín

49': Nicolás Ferreyra recibió la tarjeta por una falta sobre Dylan Gissi.

15:37 hs

Amarilla para Gonzalo Paz

48': el zaguero de Nueva Chicago llegó tarde contra Bruno Cabrera.

15:33 hs

Comenzó el segundo tiempo

15:15 hs

Final del primer tiempo

15:15 hs

Parnisari cruzó a Ocampo en el área y el "Santo" se salva

45': el delantero debía empujar el balón a la red, pero el zaguero central del "Santo" controló sin inconvenientes.

15:12 hs

Llegó Nueva Chicago

42': Antunez envió un potente derechazo que pasó por arriba del arco de Manganelli.

15:08 hs

Verón estuvo cerca del segundo

38': gran jugada colectiva de San Martín, que terminó con un taco de Cabrera y Verón frente al arco. No obstante, el arquero de Nueva Chicago estuvo firme en el fondo.

15:00 hs

Segunda amarilla en Nueva Chicago

30': Alejo González fue amonestado.

14:58 hs

Gol de San Martín

27': tras una serie de pases, San Martín llegó al área y Mauro Verón pone el empate. Manos al cielo para el delantero que aprovechó el pase de Veliez y remató cruzado.

14:54 hs

Primera amarilla en Nueva Chicago

24': Rogoski fue amonestado por una falta sobre Briñone.

14:52 hs

Veliez probó desde afuera

22': el delantero remató de media distancia y todo sigue 0-1.

14:50 hs

Cabezazo de Parnisari y todo sigue 0-1

20': el central ganó de cabeza, pero le faltó potencia para decretar el empate.

14:49 hs

Verón estuvo cerca del empate

19': el delantero aprovechó un pase largo y puso a prueba los reflejos del arquero Jachfe.

14:48 hs

Responde Verón

18': el delantero remató al arco y la pelota se va al córner para San Martín.

14:47 hs

Gol de Nueva Chicago

16': un pase filtrado de Rogoski y una mala salida de Manganelli, le permitió a Thiago Ocampo marcar el 1 a 0.

14:44 hs

Anulado el gol de San Martín

15': Graneros remató al arco y el rebote le quedó a Verón, que estaba en posición adelantada.

14:42 hs

Rogoski prueba al arco

12': el volante de Chicago sacó un derechazo que pasó cerca del arco de Manganelli.

14:41 hs

El "Santo" busca por la derecha

11': el equipo de Orfila está rápido con la pelota e intenta conectar pases cerca del área.

14:40 hs

La pelota se frenó en un charco de agua y el arquero de Chicago estuvo cerca de cometer penal

10': Veliez estuvo rápido de reflejos y generó una chance para el "Santo".

14:38 hs

San Martín estuvo cerca del primero

7': tras un error de Gissi en la salida, Álvaro Veliez remató al arco pero el arquero estuvo firme con una enorme atajada.

14:36 hs

Manganelli envía la pelota al córner

6': Salazar despejó mal y el arquero salva el arco del "Santo".

14:35 hs

Tiro libre para Nueva Chicago

5': Ferreyra agarró a Cocimano y hay balón detenido para el "Torito".

14:33 hs

Remate de media distancia de Briñone

3': el volante aprovechó un espacio en la mitad de la cancha y probó de media distancia.

14:32 hs

Tiro libre para San Martín

2': el centro de Briñone no encontró a ningún jugador del "Santo" y Nueva Chicago sale desde el fondo.

14:30 hs

Comenzó el partido

Se disputan los primeros minutos

14:09 hs

Homenaje en Mataderos

A raíz de la bandera mostrada por la Selección en el Mundial, los hinchas de Nueva Chicago también se sumaron a la movida en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas.

Homenaje en Mataderos
14:03 hs

"11" confirmado para San Martín

13:49 hs

Los convocados del "Torito"

13:48 hs

Los convocados del "Santo"

Lo que tenés que saber

San Martín buscará recuperarse en su visita a Nueva Chicago por la fecha 23 de la Primera Nacional. El "Santo" llega tras caer 2-1 frente a Temperley, mientras que el "Torito" viene de perder 1-0 con Atlético de Rafaela. La convocatoria tendrá como principal novedad el regreso de Alan Cisnero, Diego Diellos no estará por suspensión y Mauro Verón se perfila para ocupar su lugar en el ataque.

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