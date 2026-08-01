Con un hombre menos, San Martín perdió 2 a 1 frente a Nueva Chicago en Mataderos

Final del partido en Mataderos
Ferreyra estuvo cerca del empate
95': el central aprovechó un pase de Gonzalo Rodríguez y remató al arco aunque sin potencia.
Cabezazo de Gonzalo Rodríguez
91': el delantero estuvo cerca de marcar el empate en tiempo adicionado.
Seis minutos de adicionado
Amonestado en San Martín
89': Parnisari enganchó en el área y se arrojó al suelo ante el contacto del arquero. El árbitro le sacó amarilla al defensor.
Cambio en San Martín
89': se retira Rodrigo Ayala e ingresa Gonzalo Rodríguez.
Monroy cabeceó en el área y la pelota dio en la mano de Gonzalo Paz
88': a pesar de la jugada polémica, el árbitro siguió el juego.
Cambio en Nueva Chicago
85': se retira Ocampo e ingresa en su lugar Román Zalazar.
Gol de Nueva Chicago
84': tras un centro al primer palo, Simón Pérez cabeceó dentro del área y pone el 2 a 1.
Mauro Verón se cambia sólo un botín y sale del campo de juego
83': las nuevas reglas del Mundial se ponen en marcha. Debido a que Manganelli acusó un golpe, Verón tuvo que esperar afuera del campo de juego.
Remate cruzado de Verón
78': el "Santo" volvió a tener otra situación de peligro.
Amarilla para Thiago Ocampo en Nueva Chicago
Triple cambio en San Martín
76': se retiran Álvaro Veliez, Agustín Graneros y Bruno Cabrera para dejarles su lugar a Leonardo Monroy, Alan Cisnero y Nicolás Castro.
Doble cambio en Nueva Chicago
67': ingresan Facundo Castro y Alan Ruiz en lugar de Enzo Roldán y Sebastián Cocimano.
Cambio en San Martín
64': se retira Gabriel Carabajal y en su lugar ingresó Milton Ríos.
Expulsado Briñone en San Martín
62': el volante fue a una dividida con Ferracuti y el "Santo" se queda con uno menos.
Gran jugada de San Martín
58': Ayala encontró a Veliez por izquierda y envió un gran centro que no pudieron rematar Verón ni Cabrera.
Remate de Carabajal y córner para San Martín
Doble cambio en Nueva Chicago
56': Simón Pérez y Diego Barros ingresan en lugar de Rogoski y Ambrogio.
Falta sobre Salazar y tiro libre para San Martín
Primer amonestado en San Martín
49': Nicolás Ferreyra recibió la tarjeta por una falta sobre Dylan Gissi.
Amarilla para Gonzalo Paz
48': el zaguero de Nueva Chicago llegó tarde contra Bruno Cabrera.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Parnisari cruzó a Ocampo en el área y el "Santo" se salva
45': el delantero debía empujar el balón a la red, pero el zaguero central del "Santo" controló sin inconvenientes.
Llegó Nueva Chicago
42': Antunez envió un potente derechazo que pasó por arriba del arco de Manganelli.
Verón estuvo cerca del segundo
38': gran jugada colectiva de San Martín, que terminó con un taco de Cabrera y Verón frente al arco. No obstante, el arquero de Nueva Chicago estuvo firme en el fondo.
Segunda amarilla en Nueva Chicago
30': Alejo González fue amonestado.
Gol de San Martín
27': tras una serie de pases, San Martín llegó al área y Mauro Verón pone el empate. Manos al cielo para el delantero que aprovechó el pase de Veliez y remató cruzado.
Primera amarilla en Nueva Chicago
24': Rogoski fue amonestado por una falta sobre Briñone.
Veliez probó desde afuera
22': el delantero remató de media distancia y todo sigue 0-1.
Cabezazo de Parnisari y todo sigue 0-1
20': el central ganó de cabeza, pero le faltó potencia para decretar el empate.
Verón estuvo cerca del empate
19': el delantero aprovechó un pase largo y puso a prueba los reflejos del arquero Jachfe.
Responde Verón
18': el delantero remató al arco y la pelota se va al córner para San Martín.
Gol de Nueva Chicago
16': un pase filtrado de Rogoski y una mala salida de Manganelli, le permitió a Thiago Ocampo marcar el 1 a 0.
Anulado el gol de San Martín
15': Graneros remató al arco y el rebote le quedó a Verón, que estaba en posición adelantada.
Rogoski prueba al arco
12': el volante de Chicago sacó un derechazo que pasó cerca del arco de Manganelli.
El "Santo" busca por la derecha
11': el equipo de Orfila está rápido con la pelota e intenta conectar pases cerca del área.
La pelota se frenó en un charco de agua y el arquero de Chicago estuvo cerca de cometer penal
10': Veliez estuvo rápido de reflejos y generó una chance para el "Santo".
San Martín estuvo cerca del primero
7': tras un error de Gissi en la salida, Álvaro Veliez remató al arco pero el arquero estuvo firme con una enorme atajada.
Manganelli envía la pelota al córner
6': Salazar despejó mal y el arquero salva el arco del "Santo".
Tiro libre para Nueva Chicago
5': Ferreyra agarró a Cocimano y hay balón detenido para el "Torito".
Remate de media distancia de Briñone
3': el volante aprovechó un espacio en la mitad de la cancha y probó de media distancia.
Tiro libre para San Martín
2': el centro de Briñone no encontró a ningún jugador del "Santo" y Nueva Chicago sale desde el fondo.
Comenzó el partido
Se disputan los primeros minutos
Homenaje en Mataderos
A raíz de la bandera mostrada por la Selección en el Mundial, los hinchas de Nueva Chicago también se sumaron a la movida en homenaje a los caídos en las Islas Malvinas.
"11" confirmado para San Martín
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) August 1, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Nueva Chicago.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/NvOJ2tofly
Los convocados del "Torito"
Estos son los convocados por Germán Lanaro para la fecha 23 de la Primera Nacional.— Nueva Chicago (@NuevaChicago) August 1, 2026
Semillero de toros:
Tomás Rodríguez
Román Zalazar
Thiago Ocampo
Enzo Carrizo
Alejo González
¡Vamos Mataderos! pic.twitter.com/I0eetPKjDU
Los convocados del "Santo"
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 31, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 23 del torneo.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/iqWQzOVyUt
Lo que tenés que saber
San Martín buscará recuperarse en su visita a Nueva Chicago por la fecha 23 de la Primera Nacional. El "Santo" llega tras caer 2-1 frente a Temperley, mientras que el "Torito" viene de perder 1-0 con Atlético de Rafaela. La convocatoria tendrá como principal novedad el regreso de Alan Cisnero, Diego Diellos no estará por suspensión y Mauro Verón se perfila para ocupar su lugar en el ataque.