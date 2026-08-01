Con un hombre menos, San Martín perdió 2 a 1 frente a Nueva Chicago en Mataderos

Lo que tenés que saber

San Martín buscará recuperarse en su visita a Nueva Chicago por la fecha 23 de la Primera Nacional. El "Santo" llega tras caer 2-1 frente a Temperley, mientras que el "Torito" viene de perder 1-0 con Atlético de Rafaela. La convocatoria tendrá como principal novedad el regreso de Alan Cisnero, Diego Diellos no estará por suspensión y Mauro Verón se perfila para ocupar su lugar en el ataque.