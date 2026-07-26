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EN VIVO: Atlético Tucumán ya juega frente a Independiente Rivadavia por el torneo Clausura

LISTA. La cancha de Atlético aguarda por el estreno.
LISTA. La cancha de Atlético aguarda por el estreno. @ATOficial

El "Decano" recibe a la "Lepra" en su estreno en el segundo certamen del año.

Hace 1 Hs
14:59 hs

Comenzó el partido

14:50 hs

El "Decano" entra en calor

14:44 hs

Estas serán las autoridades del encuentro:

Árbitro: Álvaro Carranza

Árbitro asistente 1: Marcos Horticolou

Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda

Cuarto árbitro: César Ceballo

VAR: Maximiliano Macheroni

AVAR: Julio Fernandez

14:43 hs

Así forma Independiente Rivadavia

14:42 hs

Así forma Atlético Tucumán

Lo que tenés que saber

La espera llegó a su fin. Atlético Tucumán pone en marcha una nueva ilusión, en la fecha 1 del torneo Clausura. El "Decano" se reencontrará con su gente desde las 15, cuando enfrente al duro Independiente Rivadavia.

Temas Club Atlético TucumánTorneo Clausura 2026
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