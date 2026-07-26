Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría y Franco Colapinto terminó 15°

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Max Verstappen volvió a reportar problemas con las marchas de su Red Bull, aunque se mantiene en el tercer puesto. Detrás, Lewis Hamilton no oculta su frustración: aseguró por radio que el neerlandés va "muy lento" y que está condicionando su carrera. Pese a llevar varias vueltas a menos de un segundo, el piloto de Ferrari todavía no encuentra el hueco para superarlo.