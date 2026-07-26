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Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría y Franco Colapinto terminó 15°

Lando Norris ganó el Gran Premio de Hungría y Franco Colapinto terminó 15°

El británico lideró el último tramo y le dio la primera victoria de la temporada a McLaren en el Hungaroring. El piloto argentino no encontró ritmo en carrera, cedió dos posiciones respecto de la largada y terminó 15°.

Hace 1 Hs
11:52 hs

Primera victoria de Lando Norris en la temporada

11:44 hs

Lando Norris gana el Gran Premio de Hungría

11:40 hs

Tres últimas vueltas en el GP de Hungría

11:39 hs

Alonso supera a Colapinto, que cae al 15° puesto

11:38 hs

Hamilton, bajo investigación por exceso de velocidad en boxes

La carrera de Lewis Hamilton sumó un nuevo contratiempo. El piloto de Ferrari quedó bajo investigación por un presunto exceso de velocidad en la calle de boxes, una infracción que podría costarle cinco segundos de penalización. Mientras tanto, Andrea Kimi Antonelli consolida el tercer puesto y Max Verstappen se mantiene segundo con neumáticos blandos.

11:35 hs

Norris controla la carrera y Colapinto sigue 14°

A diez vueltas del final, Lando Norris lidera con comodidad el Gran Premio de Hungría. Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completan el podio provisional, ambos a más de seis segundos del piloto de McLaren. Franco Colapinto marcha 14°, detrás de Pierre Gasly y sin chances, por el momento, de acercarse a su compañero de Alpine. 

11:27 hs

Piastri queda afuera de la carrera

Piastri queda afuera de la carrera
11:26 hs

¡Golpe para McLaren! Piastri abandona y aparece el Virtual Safety Car

Oscar Piastri quedó detenido al costado de la pista por un problema en la caja de cambios y provocó la salida del Virtual Safety Car. La neutralización favoreció a Lando Norris, que aprovechó para ingresar a boxes, montar neumáticos blandos y regresar a la pista sin perder el liderazgo.

11:23 hs

Bandera amarilla

11:20 hs

Antonelli entra a boxes y cae posiciones

11:20 hs

Pérez abandona y Cadillac suma otro golpe en Hungría

Sergio Pérez sufrió un problema en la suspensión de su Cadillac y regresó lentamente a los boxes, donde terminó abandonando la carrera. Es la segunda deserción del equipo en el Gran Premio de Hungría, después del abandono de su compañero Valtteri Bottas.

Pérez abandona y Cadillac suma otro golpe en Hungría
11:18 hs

Norris estira la diferencia en la punta

Lando Norris aprovecha el mejor estado de sus neumáticos y amplía rápidamente la ventaja sobre Andrea Kimi Antonelli. El italiano, con un juego más desgastado, pierde ritmo y ya no puede seguir el paso del líder del Gran Premio de Hungría. 

Norris estira la diferencia en la punta
11:17 hs

Sanción para Sainz por el toque con Piastri

Carlos Sainz recibió una penalización de cinco segundos por el contacto con Oscar Piastri. Los comisarios consideraron que la maniobra perjudicó al piloto australiano, que perdió tiempo en un momento clave de la carrera y vio complicadas sus posibilidades de pelear por la victoria.

11:09 hs

Norris gana posición y queda liderando la tabla

11:03 hs

Antonelli lidera la tabla

11:03 hs

Verstappen entra a boxes y queda quinto

11:01 hs

Verstappen lidera la tabla por ahora

11:00 hs

Norris se escapa y Colapinto sigue 17°

La parada de Charles Leclerc volvió a modificar el desarrollo de la carrera. Lando Norris quedó como líder con 6,5 segundos de ventaja sobre Max Verstappen y casi 13 sobre Andrea Kimi Antonelli. Leclerc cayó al séptimo puesto, mientras que Franco Colapinto continúa 15°, todavía por detrás de Lance Stroll. 

10:59 hs

Hamilton cambia la estrategia y Antonelli acecha a Leclerc

Ferrari volvió a llamar a Lewis Hamilton a boxes para montar otro juego de neumáticos duros. El británico regresó a la pista por detrás de Isack Hadjar y tendrá que iniciar una nueva remontada. Mientras tanto, Andrea Kimi Antonelli alcanzó a Charles Leclerc y protagoniza una intensa pelea por el quinto puesto. 

10:54 hs

Hamilton pierde terreno y Antonelli va por Leclerc

La estrategia volvió a mover el pelotón. Lewis Hamilton realizó una nueva parada en boxes, regresó a pista detrás de Isack Hadjar y deberá recuperar posiciones. Más adelante, Andrea Kimi Antonelli alcanzó a Charles Leclerc y comenzó a presionarlo en la pelea por el quinto puesto.

10:49 hs

McLaren recupera la punta con Piastri y Norris

Las primeras detenciones en boxes reacomodaron el Gran Premio de Hungría. Una vez completada la ronda inicial de paradas, Oscar Piastri volvió al liderazgo, seguido por su compañero Lando Norris. McLaren recuperó el 1-2 y vuelve a controlar el desarrollo de la carrera en el Hungaroring.

10:38 hs

Colapinto escala lugares y queda 17

10:37 hs

Antonelli entra a boxes y pierde posiciones; Piastri lidera la tabla por ahora

10:32 hs

Norris va a boxes y Antonelli toma la punta

La estrategia comenzó a mover la carrera en Hungaroring. Lando Norris fue uno de los primeros líderes en ingresar a boxes para colocar neumáticos duros y cedió el primer lugar. De manera provisoria, Andrea Kimi Antonelli quedó al frente del Gran Premio de Hungría, mientras el resto de los candidatos espera el momento de hacer su parada.

10:29 hs

Tras la primera entrada en boxes, Colapinto se posiciona 19

10:26 hs

Colapinto entra a boxes

10:23 hs

Verstappen sufre con la caja y resiste el ataque de Hamilton

Max Verstappen volvió a reportar problemas con las marchas de su Red Bull, aunque se mantiene en el tercer puesto. Detrás, Lewis Hamilton no oculta su frustración: aseguró por radio que el neerlandés va "muy lento" y que está condicionando su carrera. Pese a llevar varias vueltas a menos de un segundo, el piloto de Ferrari todavía no encuentra el hueco para superarlo.

10:15 hs

Russell supera a Colapinto, que cae al 15° lugar

10:11 hs

Hamilton presiona a Verstappen por el último lugar del podio

Lewis Hamilton comenzó el ataque sobre Max Verstappen en la pelea por el tercer puesto del Gran Premio de Hungría. El neerlandés resiste los intentos del piloto de Ferrari, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri aprovechan la disputa para escaparse en la punta de la carrera.

10:09 hs

Colapinto se mantiene 14° tras las primeras vueltas

Franco Colapinto tuvo una largada limpia y, luego de las dos primeras vueltas del Gran Premio de Hungría, se ubica en la 14ª posición, justo por detrás de Gabriel Bortoleto. En el fondo del pelotón, Sergio Pérez comenzó su remontada tras partir desde el 22° lugar de la grilla.

10:04 hs

Luz verde en el GP de Hungría

09:53 hs

La Fórmula 1 confirma el regreso de Malasia al calendario

Lo que tenés que saber

El fin de semana de Franco Colapinto tuvo dos caras bien distintas. El viernes sufrió un fuerte accidente durante la segunda práctica libre, un golpe que obligó a Alpine a trabajar contrarreloj para reconstruir el auto. Sin embargo, el sábado respondió en la pista: avanzó hasta la Q2, quedó muy cerca de meterse en la Q3 y clasificó 13°, apenas por detrás de Pierre Gasly. Ahora buscará aprovechar la estrategia y el ritmo de carrera para intentar sumar puntos en el Hungaroring.

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