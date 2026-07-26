EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto busca cerrar un fin de semana complicado en el GP de Hungría

Lo que tenés que saber

El fin de semana de Franco Colapinto tuvo dos caras bien distintas. El viernes sufrió un fuerte accidente durante la segunda práctica libre, un golpe que obligó a Alpine a trabajar contrarreloj para reconstruir el auto. Sin embargo, el sábado respondió en la pista: avanzó hasta la Q2, quedó muy cerca de meterse en la Q3 y clasificó 13°, apenas por detrás de Pierre Gasly. Ahora buscará aprovechar la estrategia y el ritmo de carrera para intentar sumar puntos en el Hungaroring.