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EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto busca cerrar un fin de semana complicado en el GP de Hungría

EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto busca cerrar un fin de semana complicado en el GP de Hungría

El piloto argentino largará desde el 13° puesto en el Hungaroring tras quedar a las puertas de la Q3. Luego del accidente del viernes y de una clasificación en la que volvió a mostrarse competitivo, intentará sumar puntos con Alpine.

Hace 5 Min
10:32 hs

Norris va a boxes y Antonelli toma la punta

La estrategia comenzó a mover la carrera en Hungaroring. Lando Norris fue uno de los primeros líderes en ingresar a boxes para colocar neumáticos duros y cedió el primer lugar. De manera provisoria, Andrea Kimi Antonelli quedó al frente del Gran Premio de Hungría, mientras el resto de los candidatos espera el momento de hacer su parada.

10:29 hs

Tras la primera entrada en boxes, Colapinto se posiciona 19

10:26 hs

Colapinto entra a boxes

10:23 hs

Verstappen sufre con la caja y resiste el ataque de Hamilton

Max Verstappen volvió a reportar problemas con las marchas de su Red Bull, aunque se mantiene en el tercer puesto. Detrás, Lewis Hamilton no oculta su frustración: aseguró por radio que el neerlandés va "muy lento" y que está condicionando su carrera. Pese a llevar varias vueltas a menos de un segundo, el piloto de Ferrari todavía no encuentra el hueco para superarlo.

10:15 hs

Russell supera a Colapinto, que cae al 15° lugar

10:11 hs

Hamilton presiona a Verstappen por el último lugar del podio

Lewis Hamilton comenzó el ataque sobre Max Verstappen en la pelea por el tercer puesto del Gran Premio de Hungría. El neerlandés resiste los intentos del piloto de Ferrari, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri aprovechan la disputa para escaparse en la punta de la carrera.

10:09 hs

Colapinto se mantiene 14° tras las primeras vueltas

Franco Colapinto tuvo una largada limpia y, luego de las dos primeras vueltas del Gran Premio de Hungría, se ubica en la 14ª posición, justo por detrás de Gabriel Bortoleto. En el fondo del pelotón, Sergio Pérez comenzó su remontada tras partir desde el 22° lugar de la grilla.

10:04 hs

Luz verde en el GP de Hungría

09:53 hs

La Fórmula 1 confirma el regreso de Malasia al calendario

Lo que tenés que saber

El fin de semana de Franco Colapinto tuvo dos caras bien distintas. El viernes sufrió un fuerte accidente durante la segunda práctica libre, un golpe que obligó a Alpine a trabajar contrarreloj para reconstruir el auto. Sin embargo, el sábado respondió en la pista: avanzó hasta la Q2, quedó muy cerca de meterse en la Q3 y clasificó 13°, apenas por detrás de Pierre Gasly. Ahora buscará aprovechar la estrategia y el ritmo de carrera para intentar sumar puntos en el Hungaroring.

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