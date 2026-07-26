EN VIVO Fórmula 1: Franco Colapinto busca cerrar un fin de semana complicado en el GP de Hungría
Norris va a boxes y Antonelli toma la punta
La estrategia comenzó a mover la carrera en Hungaroring. Lando Norris fue uno de los primeros líderes en ingresar a boxes para colocar neumáticos duros y cedió el primer lugar. De manera provisoria, Andrea Kimi Antonelli quedó al frente del Gran Premio de Hungría, mientras el resto de los candidatos espera el momento de hacer su parada.
Tras la primera entrada en boxes, Colapinto se posiciona 19
Colapinto entra a boxes
Verstappen sufre con la caja y resiste el ataque de Hamilton
Max Verstappen volvió a reportar problemas con las marchas de su Red Bull, aunque se mantiene en el tercer puesto. Detrás, Lewis Hamilton no oculta su frustración: aseguró por radio que el neerlandés va "muy lento" y que está condicionando su carrera. Pese a llevar varias vueltas a menos de un segundo, el piloto de Ferrari todavía no encuentra el hueco para superarlo.
Russell supera a Colapinto, que cae al 15° lugar
Hamilton presiona a Verstappen por el último lugar del podio
Lewis Hamilton comenzó el ataque sobre Max Verstappen en la pelea por el tercer puesto del Gran Premio de Hungría. El neerlandés resiste los intentos del piloto de Ferrari, mientras que los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri aprovechan la disputa para escaparse en la punta de la carrera.
Colapinto se mantiene 14° tras las primeras vueltas
Franco Colapinto tuvo una largada limpia y, luego de las dos primeras vueltas del Gran Premio de Hungría, se ubica en la 14ª posición, justo por detrás de Gabriel Bortoleto. En el fondo del pelotón, Sergio Pérez comenzó su remontada tras partir desde el 22° lugar de la grilla.
Luz verde en el GP de Hungría
La Fórmula 1 confirma el regreso de Malasia al calendario
BREAKING: Malaysia will host the Bahrain Grand Prix at Sepang International Circuit from 2-4 October 2026— Formula 1 (@F1) July 26, 2026
Positioned between the Azerbaijan and Singapore Grands Prix, this event, which is subject to final agreements and official sign-off, will become the Formula 1 Gulf Air… pic.twitter.com/ArTS4tAJIE
Lo que tenés que saber
El fin de semana de Franco Colapinto tuvo dos caras bien distintas. El viernes sufrió un fuerte accidente durante la segunda práctica libre, un golpe que obligó a Alpine a trabajar contrarreloj para reconstruir el auto. Sin embargo, el sábado respondió en la pista: avanzó hasta la Q2, quedó muy cerca de meterse en la Q3 y clasificó 13°, apenas por detrás de Pierre Gasly. Ahora buscará aprovechar la estrategia y el ritmo de carrera para intentar sumar puntos en el Hungaroring.