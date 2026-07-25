EN VIVO: San Martín va por otro triunfo en La Ciudadela frente a Temperley

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Los convocados de Temperley para visitar a San Martín
Estos son los convocados por Nicolás Domingo para enfrentar a San Martín (T) en el estadio La Ciudadela por la fecha 22 de la Primera Nacional.— Club A. Temperley (@TemperleyOK) July 24, 2026
Gabriel Hauche y Adrián Arregui llegaron a la 5ta amarilla y se pierden esta fecha.#JuegaElCelepic.twitter.com/xDorI88MCB
15:57 hs
Sin Víctor Salazar por acumulación de amarillas, estos son los convocados de Orfila
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 24, 2026
Jugadores convocados
Estos son los elegidos por el DT, Alejandro Orfila, para la fecha 22 del torneo.
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Lo que tenés que saber
San Martín afronta el partido tras igualar 0-0 con Deportivo Maipú en Mendoza y buscará volver al triunfo para seguir prendido en la pelea de la zona B. Temperley, por su parte viene de una victoria contra Atlético de Rafaela (2-0).