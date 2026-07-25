Lando Norris se quedó con la pole y Franco Colapinto largará 13° en la carrera del GP de Hungría

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Hamilton vuela y toma el liderazgo; Colapinto queda 12°

Lewis Hamilton marcó un 1m17s931 para adueñarse del primer puesto de la clasificación, con una ventaja de más de dos décimas sobre Andrea Kimi Antonelli. El italiano, que aspira a la pole, expresó su frustración por radio: "Tengo cero grip", en referencia a la falta de adherencia de su Mercedes.

Con ese movimiento, Pierre Gasly y Franco Colapinto retroceden a los puestos 11° y 12°, respectivamente. Por ahora, ambos permanecen fuera de la Q3.