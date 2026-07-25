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Lando Norris se quedó con la pole y Franco Colapinto largará 13° en la carrera del GP de Hungría

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Luego del accidente sufrido en la segunda práctica libre del viernes, el piloto argentino vuelve a salir a pista con el Alpine en el Hungaroring.

Hace 6 Min
12:06 hs

Así quedaron los puestos

12:04 hs

Norris hace pole

12:02 hs

Bandera amarilla

12:01 hs

Norris se queda con la Pole en el GP de Hungría

11:54 hs

Hamilton hace mejor tiempo que Norris y queda primero con 1:17.219

11:50 hs

Eliminados en Q2

11:48 hs

Empieza la Q3

11:41 hs

Colapinto no pudo avanzar a Q3 y quedó 13 en la grilla

11:36 hs

Hamilton vuela y toma el liderazgo; Colapinto queda 12°

Lewis Hamilton marcó un 1m17s931 para adueñarse del primer puesto de la clasificación, con una ventaja de más de dos décimas sobre Andrea Kimi Antonelli. El italiano, que aspira a la pole, expresó su frustración por radio: "Tengo cero grip", en referencia a la falta de adherencia de su Mercedes.

Con ese movimiento, Pierre Gasly y Franco Colapinto retroceden a los puestos 11° y 12°, respectivamente. Por ahora, ambos permanecen fuera de la Q3. 

11:34 hs

Colapinto queda 11° y se mantiene muy cerca de Gasly

Franco Colapinto registró 1m20s266 en su primer intento y se ubicó en el 11° puesto, apenas 14 milésimas por detrás de su compañero Pierre Gasly, que marcó 1m20s252. 

11:32 hs

Verstappen marca la primera gran referencia en la Q2

Max Verstappen se ubicó al frente de la clasificación con un tiempo de 1m18s249. Instantes después, su compañero Isack Hadjar sufrió un despiste que arruinó su vuelta lanzada y comprometió ese juego de neumáticos. 

11:31 hs

Alpine envía a Colapinto y Gasly a la pista en busca de un mejor registro

Con poco más de 10 minutos por disputar en la Q2, la escudería francesa liberó a sus dos pilotos para un nuevo intento. Franco Colapinto y Pierre Gasly salen a buscar un tiempo que les permita avanzar a la segunda tanda de clasificación, mientras Lewis Hamilton sigue siendo el único que permanece en los boxes.

11:26 hs

Inicia la Q2

11:22 hs

Eliminados en Q1

11:19 hs

En el último momento, Colapinto y Gasly pasaron a la Q2

11:16 hs

Bortoleto se juega su última oportunidad en la Q1

El brasileño quedó sin tiempo tras exceder los límites de la pista y aparece último en la clasificación, por lo que necesita completar una vuelta válida para evitar la eliminación. Por ahora, los cinco que están quedando afuera son Oliver Bearman, Alex Albon, Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez. 

11:14 hs

Norris vuela en la Q1 y Colapinto espera en boxes

El campeón del mundo marcó un tiempo de 1m18s277 y se ubicó al frente de la clasificación, con casi cuatro décimas de ventaja sobre Max Verstappen. Franco Colapinto regresó al box tras su primer intento y, de momento, ocupa el 13° puesto, dentro de la zona de clasificación a la Q2.

11:10 hs

El primer tiempo de Colapinto 1.605

11:07 hs

Franco sigue en boxes

El equipo de Alpine trabaja sobre el auto del piloto argentino en los boxes. Mientras tanto, apenas cuatro pilotos registraron tiempos en el arranque de la Q1.

11:00 hs

Luz verde, acaba de comenzar la Q1

10:47 hs

Quedan 10 minutos para que empiece la clasificación

08:39 hs

El podio

08:32 hs

Lindblad pudo salir a la pista y terminó entre Gasly y Colapinto

08:25 hs

Colapinto vuelve a la pista y se posiciona 13

08:20 hs

Franco Colapinto hará su última salida

08:18 hs

Antonelli marcó la mejor vuelta y pasó al frente

El italiano registró un tiempo de 1m18s254 y lidera la práctica, seguido por Oscar Piastri, a 210 milésimas, y Charles Leclerc, a 414. 

08:11 hs

Gasly se acercó a Colapinto

El francés quedó a dos décimas del argentino y se ubica un puesto por detrás. Colapinto ocupa por el momento la 14ª posición.

08:08 hs

Top 10

08:07 hs

Hamilton, nuevo líder de la práctica en Hungría

El siete veces campeón del mundo superó por apenas siete milésimas el registro de Lando Norris y quedó al frente de la clasificación. 

08:03 hs

Stroll encerró a Alonso en la curva y casi protagonizan un accidente en la FP3

07:59 hs

Colapinto octavo por ahora en la FP3

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto disputa este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Tras el choque que dañó su Alpine A526 en la FP2 y le impidió completar el programa de trabajo, el argentino buscará recuperar terreno en la última hora de entrenamientos antes de la clasificación, prevista para las 11 (hora argentina). Seguí todas las novedades, tiempos, posiciones e incidencias del piloto argentino en el Hungaroring, minuto a minuto.

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