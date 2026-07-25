GP de Hungría de Fórmula 1, EN VIVO: Colapinto va por una buena clasificación tras un viernes complicado

El podio
THE TOP THREE IN FP3— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
Lando
Lewis
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Lindblad pudo salir a la pista y terminó entre Gasly y Colapinto
Colapinto vuelve a la pista y se posiciona 13
Franco Colapinto hará su última salida
Antonelli marcó la mejor vuelta y pasó al frente
El italiano registró un tiempo de 1m18s254 y lidera la práctica, seguido por Oscar Piastri, a 210 milésimas, y Charles Leclerc, a 414.
Gasly se acercó a Colapinto
El francés quedó a dos décimas del argentino y se ubica un puesto por detrás. Colapinto ocupa por el momento la 14ª posición.
Top 10
Lewis goes quickest by 0.009 seconds— Formula 1 (@F1) July 25, 2026
TOP 10
Hamilton
Norris
Hadjar
Piastri
Verstappen
Russell
Leclerc
Lawson
Hulkenberg
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Hamilton, nuevo líder de la práctica en Hungría
El siete veces campeón del mundo superó por apenas siete milésimas el registro de Lando Norris y quedó al frente de la clasificación.
Stroll encerró a Alonso en la curva y casi protagonizan un accidente en la FP3
¡PERO SON COMPAÑEROS MUCHACHOS! Stroll encerró a Alonso en la curva y casi protagonizan un accidente en la FP3.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 25, 2026
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Colapinto octavo por ahora en la FP3
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto disputa este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Tras el choque que dañó su Alpine A526 en la FP2 y le impidió completar el programa de trabajo, el argentino buscará recuperar terreno en la última hora de entrenamientos antes de la clasificación, prevista para las 11 (hora argentina). Seguí todas las novedades, tiempos, posiciones e incidencias del piloto argentino en el Hungaroring, minuto a minuto.