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GP de Hungría de Fórmula 1, EN VIVO: Colapinto va por una buena clasificación tras un viernes complicado

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Luego del accidente sufrido en la segunda práctica libre del viernes, el piloto argentino vuelve a salir a pista con el Alpine en el Hungaroring.

Hace 2 Hs
08:39 hs

El podio

08:32 hs

Lindblad pudo salir a la pista y terminó entre Gasly y Colapinto

08:25 hs

Colapinto vuelve a la pista y se posiciona 13

08:20 hs

Franco Colapinto hará su última salida

08:18 hs

Antonelli marcó la mejor vuelta y pasó al frente

El italiano registró un tiempo de 1m18s254 y lidera la práctica, seguido por Oscar Piastri, a 210 milésimas, y Charles Leclerc, a 414. 

08:11 hs

Gasly se acercó a Colapinto

El francés quedó a dos décimas del argentino y se ubica un puesto por detrás. Colapinto ocupa por el momento la 14ª posición.

08:08 hs

Top 10

08:07 hs

Hamilton, nuevo líder de la práctica en Hungría

El siete veces campeón del mundo superó por apenas siete milésimas el registro de Lando Norris y quedó al frente de la clasificación. 

08:03 hs

Stroll encerró a Alonso en la curva y casi protagonizan un accidente en la FP3

07:59 hs

Colapinto octavo por ahora en la FP3

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto disputa este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Tras el choque que dañó su Alpine A526 en la FP2 y le impidió completar el programa de trabajo, el argentino buscará recuperar terreno en la última hora de entrenamientos antes de la clasificación, prevista para las 11 (hora argentina). Seguí todas las novedades, tiempos, posiciones e incidencias del piloto argentino en el Hungaroring, minuto a minuto.

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