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EN VIVO Franco Colapinto afronta la tercera práctica libre del GP de Hungría: seguí minuto a minuto su actuación

Franco Colapinto, piloto de Alpine.
Franco Colapinto, piloto de Alpine.

Luego del accidente sufrido en la segunda práctica libre del viernes, el piloto argentino vuelve a salir a pista con el Alpine en el Hungaroring. La sesión comenzará a las 7.30 y será la última antes de la clasificación.

Hace 15 Min

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto disputa este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Tras el choque que dañó su Alpine A526 en la FP2 y le impidió completar el programa de trabajo, el argentino buscará recuperar terreno en la última hora de entrenamientos antes de la clasificación, prevista para las 11 (hora argentina). Seguí todas las novedades, tiempos, posiciones e incidencias del piloto argentino en el Hungaroring, minuto a minuto.

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