EN VIVO: Paul Aron terminó 19° y ahora llega el turno de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Hungría

Charles Leclerc cierra la FP1 como el más rápido
La bandera a cuadros puso fin a la primera práctica libre del GP de Hungría con Charles Leclerc en lo más alto gracias a su tiempo de 1:19.075. Max Verstappen terminó segundo, a 0.484 segundos, y Lewis Hamilton completó los tres primeros puestos.
Finaliza la tarea de Paul Aron con el Alpine de Franco Colapinto
Paul Aron concluyó la primera práctica libre en el 19° puesto, a 3.093 segundos del mejor tiempo. El estonio completó el programa de Alpine y ahora el auto volverá a manos de Franco Colapinto para la segunda práctica libre.
03:47 | Charles Leclerc acaricia el mejor tiempo de la FP1
A menos de cuatro minutos para el final de la primera práctica libre, Charles Leclerc continúa como el más rápido con un registro de 1:19.075. Max Verstappen permanece segundo, a 0.484 segundos, mientras Lewis Hamilton sigue tercero.
08:31 | Paul Aron sigue 18° con el Alpine de Franco Colapinto
Con menos de nueve minutos por disputarse, Paul Aron ocupa el 18° puesto, a 3.093 segundos del líder. El estonio busca cerrar su participación antes de devolverle el auto a Franco Colapinto para la segunda práctica libre.
10:00 | Bandera amarilla por una salida de pista de Carlos Sainz
La dirección de carrera mostró la bandera amarilla luego de que Carlos Sainz bloqueara los neumáticos, desprendiera humo y se fuera de la pista. El español quedó último, a 4.659 segundos del líder, en una sesión complicada para el piloto de Williams.
13:35 | Charles Leclerc sostiene la cima de la FP1
Charles Leclerc continúa al frente de la primera práctica libre con un tiempo de 1:19.075. Max Verstappen es su escolta, a 0.484 segundos, mientras Lewis Hamilton completa los tres primeros puestos.
16:48 | Se reanuda la primera práctica libre
La dirección de carrera habilitó nuevamente la pista y la FP1 del GP de Hungría vuelve a la acción tras la bandera roja provocada por el incidente de Lance Stroll. Los equipos disponen de poco menos de 17 minutos para completar sus programas de trabajo.
21:00 | Bandera roja en la primera práctica libre
La dirección de carrera mostró la bandera roja y detuvo la primera práctica libre del GP de Hungría tras el accidente de Lance Stroll. El piloto de Aston Martin sufrió un trompo y su monoplaza terminó con daños en la suspensión trasera, por lo que los comisarios trabajan para retirar el auto y limpiar la pista.
29:55 | Pierre Gasly y Paul Aron continúan relegados
Con media hora por delante en la FP1, Pierre Gasly marcha 14°, a 3.135 segundos del líder. Paul Aron, que reemplaza a Franco Colapinto, es 18°, a 4.028 segundos de Max Verstappen.
39:50 | Charles Leclerc se mantiene al frente de la FP1
Charles Leclerc continúa como líder de la primera práctica libre con un tiempo de 1:20.287. Lewis Hamilton se ubica segundo, a 0.326 segundos, mientras que Max Verstappen completa el podio parcial, a 0.501.
Colapinto sigue atentamente el desempeño de sus compañeros
El piloto argentino espera su oportunidad en la FP2, que se pondrá en marcha a partir de las 12 (hora Argentina).
40:00 | Gasly y Aron, lejos de la cima en la FP1
Cuando restan 40 minutos para el final de la sesión, Pierre Gasly se ubica 12°, a 2.407 segundos del líder. Paul Aron, que reemplaza a Franco Colapinto en Alpine, marcha 15°, a 3.300 segundos del mejor tiempo.
45:00 | Leclerc recupera la cima con un gran registro
Charles Leclerc vuelve a ubicarse al frente de la primera práctica libre tras marcar un tiempo de 1:20.287. El piloto de Ferrari recupera el liderazgo cuando restan 45 minutos para el final de la sesión.
46:55 | Aron se pasa en la curva seis y sigue 16°
Paul Aron bloqueó en el ingreso a la curva 6 y se fue largo durante su vuelta rápida. El piloto estonio permanece en el 16° puesto, a 3.453 segundos de la punta.
48:50 | Verstappen se queja del comportamiento de su Red Bull
El neerlandés se comunicó por radio con su equipo para expresar su preocupación por el rendimiento del auto: "Está saltando mucho en el eje delantero. Es realmente malo", comentó mientras continuaba con su tanda en la FP1 del GP de Hungría.
50:44 | Verstappen pasa al frente en la FP1
Max Verstappen marca el mejor tiempo de la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría y desplaza a Charles Leclerc de la cima. La sesión continúa con constantes cambios en el liderazgo mientras los equipos avanzan con sus programas de trabajo.
Paul Aron vuelve a la pista con un nuevo intento
El estonio abandona los boxes y comienza una nueva vuelta lanzada ("out lap") con el Alpine de Franco Colapinto. El piloto de reserva busca mejorar su registro antes de devolverle el auto al argentino para la FP2.
Russell pasa al frente en Hungaroring
George Russell marca el mejor tiempo de la primera práctica libre y se coloca como el nuevo líder de la sesión. Los equipos continúan alternando tandas de neumáticos y programas de trabajo en el inicio del fin de semana.
Leclerc, Lawson y Aron marcan el ritmo en el arranque
Cuando restan 55 minutos para el final de la primera práctica libre, Charles Leclerc lidera la sesión, escoltado por Liam Lawson. Paul Aron, reemplazante de Franco Colapinto en Alpine, se ubica tercero y completa un sólido comienzo en Hungaroring.
Hirakawa sorprende y lidera la primera práctica
El japonés Ryo Hirakawa marca el mejor tiempo cuando restan 56 minutos para el final de la FP1 del GP de Hungría. El piloto de Haas aprovecha su oportunidad como reemplazante de Oliver Bearman en una sesión con cinco rookies en pista.
Cinco rookies tienen su oportunidad en la FP1 de Hungría
La primera práctica libre contará con cinco pilotos invitados: Paul Aron (Alpine), Leonardo Fornaroli (McLaren), Frederik Vesti (Mercedes), Ryo Hirakawa (Haas) y Colton Herta (Cadillac). Todos reemplazan a titulares para cumplir con el reglamento que obliga a los equipos a dar rodaje a jóvenes pilotos durante la temporada.
Comenzó la primera práctica en Hungaroring
La Fórmula 1 puso en marcha la actividad del GP de Hungría con los primeros giros del fin de semana. Alpine inició su programa de trabajo con Paul Aron y Pierre Gasly en pista.
Los últimos ganadores del GP de Hungría
Six #HungarianGP winners on the current grid— Formula 1 (@F1) July 23, 2026
Hamilton
Verstappen
Alonso, Ocon, Piastri, Norris #F1 pic.twitter.com/tEFdjBP246
¿Quién es Paul Aron, el piloto que reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica?
El estonio Paul Aron, de 22 años, será el encargado de reemplazar a Franco Colapinto en la FP1 del GP de Hungría. Actual piloto de reserva de Alpine, terminó tercero en la Fórmula 2 en 2024 y fue elegido por la escudería francesa para cumplir con el reglamento que exige dar rodaje a jóvenes pilotos.
Un circuito que no perdona
Hungaroring tiene 4,381 kilómetros y la carrera se corre a 70 vueltas. Es un trazado trabado, con pocos lugares claros de sobrepaso. Por eso la clasificación suele ser determinante.
Último ganador en Hungría
En 2025, Lando Norris se quedó con la victoria en Hungaroring. Oscar Piastri fue segundo y George Russell completó el podio.
Cambio en Alpine
La primera práctica libre empieza a las 08.30 y Franco Colapinto no estará en pista. Alpine puso a Paul Aron en su auto y el argentino volverá recién en la FP2 al mediodía.
Lo que tenés que saber
Colapinto llega a Hungría tras una buena remontada en Bélgica: largó 13º y terminó 10º. En la primera práctica libre no manejará su Alpine: Paul Aron tomará su lugar antes de que el argentino vuelva en la FP2.