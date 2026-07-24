EN VIVO: Paul Aron terminó 19° y ahora llega el turno de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Hungría

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21:00 | Bandera roja en la primera práctica libre

La dirección de carrera mostró la bandera roja y detuvo la primera práctica libre del GP de Hungría tras el accidente de Lance Stroll. El piloto de Aston Martin sufrió un trompo y su monoplaza terminó con daños en la suspensión trasera, por lo que los comisarios trabajan para retirar el auto y limpiar la pista.