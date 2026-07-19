EN VIVO Colapinto cambió neumáticos y marcha 15° en el GP de Bélgica de la F-1: hora y TV

Cambio de neumáticos y retraso en las posiciones
En las vueltas 14 y 16, Alpine llamó a Pierre Gasly y a Franco Colapinto para que ingresen a boxes y cambien sus neumáticos. Con gomas duras, los dos pilotos del equipo francés reaparecieron en los puestos 14 y 15, con buenas expectativas de llegar al final de la carrera cerca de la zona de puntos. Lidera Kimi Antonelli (Mercedes).
Colapinto no puede sostener el ritmo ante Norris y Lawson
El piloto argentino mantiene un buen ritmo de carrera, pero nada pudo hacer ante el asedio de Lando Norris (McLaren) y Liam Lawson (RB), por lo que queda relegado al puesto 10°.
Safety car por un toque entre Russell y Hamilton
Antes de completar la primera vuelta, el safety car entró a la pista después de que George Russell y Lewis Hamilton se tocaran en una curva. El piloto inglés de Mercedes debió abandonar la carrera.
Gran largada de Colapinto, que subió al puesto 8°
El argentino Franco Colapinto volvió a demostrar sus cualidades en la largada del GP de Bélgica y se acomodó en el octavo lugar, antes de la primera vuelta.
Largó la carrera en Spa-Francorchamps
Los pilotos recorren el circuito en la vuelta previa a la largada
Las posiciones del campeonato de constructores
1- Mercedes: 333
2- Ferrari: 255
3- McLaren: 179
4- Red Bull: 128
5- Alpine: 60
6- Racing Bulls: 59
7- Haas: 21
8- Williams: 11
9- Audi: 6
10- Aston Martin: 1
11- Cadillac: 0
Las posiciones del campeonato de pilotos de la F-1
1- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
2- George Russell - Mercedes: 154
3- Lewis Hamilton - Ferrari: 147
4- Charles Leclerc - Ferrari: 108
5- Lando Norris - McLaren: 97
6- Oscar Piastri - McLaren: 82
7- Max Verstappen - Red Bull: 76
8- Isack Hadjar - Red Bull: 52
9- Pierre Gasly - Alpine: 42
10- Liam Lawson - Racing Bulls: 39
11- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 14
12- Oliver Bearman - Haas: 18
13- Franco Colapinto - Alpine: 18
14- Gabriel Bortoleto - Audi: 6
15- Carlos Sainz - Williams: 6
16- Alex Albon - Williams: 5
17- Esteban Ocon - Haas: 3
18- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
19- Nico Hulkenberg - Audi: 0
20- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
21- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
22- Lance Stroll - Aston Martin: 0
Carlos Sainz se vistió de rojo para llegar a Spa-Francorchamps
El piloto español Carlos Sainz llegó acompañado por sus colaboradores enfundados en la camiseta de la Selección de España, que esta tarde definirá el Mundial 2026 en Nueva York, ante Argentina.
La grilla completa de largada del GP de Bélgica de la F-1
Colapinto llegó a Spa con una bandera de Messi y Maradona
Con una camiseta de la Selección Argentina Franco Colapinto llegó al circuito de Spa Francorchamps de celeste y blanco, con la misma expectativa que millones de compatriotas, que hoy acompañarán al equipo nacional en la final del Mundial 2026. A metros de los accesos al trazado, el piloto de Alpine recibió de regalo una bandera con la cara de Lionel Messi y Diego Maradona.
We think @FranColapinto's excited pic.twitter.com/GaLA2mEc3X— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 19, 2026
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 se correrá hoy, desde las 10, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Desde el puesto 11° largará el argentino Franco Colapinto (Alpine), mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde el 10°. La pole quedó en manos de Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) y Charles Leclecr (Ferrari) completarán las dos primeras filas de la parrilla. Televisan Fox Sports y Disney+ Premium.