EN VIVO Colapinto cambió neumáticos y marcha 15° en el GP de Bélgica de la F-1: hora y TV

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Colapinto llegó a Spa con una bandera de Messi y Maradona

Con una camiseta de la Selección Argentina Franco Colapinto llegó al circuito de Spa Francorchamps de celeste y blanco, con la misma expectativa que millones de compatriotas, que hoy acompañarán al equipo nacional en la final del Mundial 2026. A metros de los accesos al trazado, el piloto de Alpine recibió de regalo una bandera con la cara de Lionel Messi y Diego Maradona.