Colapinto terminó 10° en el GP de Bélgica de la F-1 que ganó Antonelli

Colapinto: "Feliz por haber sumado puntos viniendo 12"
El argentino Franco Colapinto se mostró conforme con el resultado conseguido durante el Gran Premio de Bélgica de la F-1, en el que terminó 10°, después de haber largado desde el puesto 12°.
"FELIZ CON EL RESULTADO", así se expresó Franco Colapinto tras conseguir el 10° lugar en el #BelgianGP y sumar un nuevo punto para el campeonato de pilotos.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
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Las posiciones del campeonato de constructores de la F-1
1- Mercedes: 358
2- Ferrari: 285
3- McLaren: 195
4- Red Bull: 151
5- Alpine: 61
6- Racing Bulls: 61
7- Haas: 21
8- Williams: 11
9- Audi: 6
10- Aston Martin: 1
11- Cadillac: 0
Las posiciones del campeonato de pilotos de la F-1
1- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 204
2- Lewis Hamilton - Ferrari: 159
3- George Russell - Mercedes: 154
4- Charles Leclerc - Ferrari: 126
5- Lando Norris - McLaren: 103
6- Oscar Piastri - McLaren: 92
7- Max Verstappen - Red Bull: 91
8- Isack Hadjar - Red Bull: 60
9- Pierre Gasly - Alpine: 42
10- Liam Lawson - Racing Bulls: 39
11- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 22
12- Franco Colapinto - Alpine: 19
13- Oliver Bearman - Haas: 18
14- Gabriel Bortoleto - Audi: 10
15- Carlos Sainz - Williams: 6
16- Alex Albon - Williams: 5
17- Esteban Ocon - Haas: 3
18- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
19- Nico Hulkenberg - Audi: 0
20- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
21- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
22- Lance Stroll - Aston Martin: 0
La clasificación final del GP de Bélgica de la F-1
Ganó Antonelli y Colapinto sumó un punto para Alpine
El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el Gran Premio de Bélgica y sumó su sexta victoria de la temporada, para mantenerse como líder del campeonato de pilotos. Mientras tanto, el argentino Franco Colapinto terminó décimo, después de un doble sobrepaso, a falta de 10 vueltas para el cierre de la carrera. De esta forma, el piloto de Alpine volvió a sumar puntos, algo que consiguió en seis de las 10 carreras del año.
Colapinto busca sumar puntos, asedido por Gasly
Los pilotos de Alpine marchan 10° y 11°, a falta de cuatro vueltas para que termine el GP de Bélgica. El argentino intentará sostener su posición para volver a sumar puntos en el campeonato de pilotos.
Así le arrebató Antonelli la punta a Leclerc
Kimi leads again!— Formula 1 (@F1) July 19, 2026
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Doble sobrepaso de Colapinto para meterse 10°
En la vuelta 31, Franco Colapinto aprovechó la pelea entre Pierre Gasly y Liam Lawson para colarse en el puesto 10°, con un doble sobrepaso, a falta de 13 vueltas para la bandera a cuadros en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1.
FRANCO ALEJANDRO COLAPINTO SEÑORES Y SEÑORAS!!!— El Genovés (@ElGenoves73) July 19, 2026
DE ARGENTINA AL MUNDO!!!
P10 EN SPA CON ESTE INCREÍBLE SOBREPASO 2X1!!! pic.twitter.com/9yUw0uhxql
Cambio de neumáticos y retraso en las posiciones
En las vueltas 14 y 16, Alpine llamó a Pierre Gasly y a Franco Colapinto para que ingresen a boxes y cambien sus neumáticos. Con gomas duras, los dos pilotos del equipo francés reaparecieron en los puestos 14 y 15, con buenas expectativas de llegar al final de la carrera cerca de la zona de puntos. Lidera Kimi Antonelli (Mercedes).
Colapinto no puede sostener el ritmo ante Norris y Lawson
El piloto argentino mantiene un buen ritmo de carrera, pero nada pudo hacer ante el asedio de Lando Norris (McLaren) y Liam Lawson (RB), por lo que queda relegado al puesto 10°.
Safety car por un toque entre Russell y Hamilton
Antes de completar la primera vuelta, el safety car entró a la pista después de que George Russell y Lewis Hamilton se tocaran en una curva. El piloto inglés de Mercedes debió abandonar la carrera.
Gran largada de Colapinto, que subió al puesto 8°
El argentino Franco Colapinto volvió a demostrar sus cualidades en la largada del GP de Bélgica y se acomodó en el octavo lugar, antes de la primera vuelta.
Largó la carrera en Spa-Francorchamps
Los pilotos recorren el circuito en la vuelta previa a la largada
Las posiciones del campeonato de constructores
1- Mercedes: 333
2- Ferrari: 255
3- McLaren: 179
4- Red Bull: 128
5- Alpine: 60
6- Racing Bulls: 59
7- Haas: 21
8- Williams: 11
9- Audi: 6
10- Aston Martin: 1
11- Cadillac: 0
Las posiciones del campeonato de pilotos de la F-1
1- Andrea Kimi Antonelli - Mercedes: 179
2- George Russell - Mercedes: 154
3- Lewis Hamilton - Ferrari: 147
4- Charles Leclerc - Ferrari: 108
5- Lando Norris - McLaren: 97
6- Oscar Piastri - McLaren: 82
7- Max Verstappen - Red Bull: 76
8- Isack Hadjar - Red Bull: 52
9- Pierre Gasly - Alpine: 42
10- Liam Lawson - Racing Bulls: 39
11- Arvid Lindblad - Racing Bulls: 20
12- Oliver Bearman - Haas: 18
13- Franco Colapinto - Alpine: 18
14- Gabriel Bortoleto - Audi: 6
15- Carlos Sainz - Williams: 6
16- Alex Albon - Williams: 5
17- Esteban Ocon - Haas: 3
18- Fernando Alonso - Aston Martin: 1
19- Nico Hulkenberg - Audi: 0
20- Valtteri Bottas - Cadillac: 0
21- Sergio Checo Pérez - Cadillac: 0
22- Lance Stroll - Aston Martin: 0
Carlos Sainz se vistió de rojo para llegar a Spa-Francorchamps
El piloto español Carlos Sainz llegó acompañado por sus colaboradores enfundados en la camiseta de la Selección de España, que esta tarde definirá el Mundial 2026 en Nueva York, ante Argentina.
La grilla completa de largada del GP de Bélgica de la F-1
Colapinto llegó a Spa con una bandera de Messi y Maradona
Con una camiseta de la Selección Argentina Franco Colapinto llegó al circuito de Spa Francorchamps de celeste y blanco, con la misma expectativa que millones de compatriotas, que hoy acompañarán al equipo nacional en la final del Mundial 2026. A metros de los accesos al trazado, el piloto de Alpine recibió de regalo una bandera con la cara de Lionel Messi y Diego Maradona.
We think @FranColapinto's excited pic.twitter.com/GaLA2mEc3X— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 19, 2026
Lo que tenés que saber
El Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 se correrá hoy, desde las 10, en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Desde el puesto 11° largará el argentino Franco Colapinto (Alpine), mientras que su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo hará desde el 10°. La pole quedó en manos de Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes) y Charles Leclecr (Ferrari) completarán las dos primeras filas de la parrilla. Televisan Fox Sports y Disney+ Premium.