Colapinto terminó 10° en el GP de Bélgica de la F-1 que ganó Antonelli

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Ganó Antonelli y Colapinto sumó un punto para Alpine

El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes) se quedó con el Gran Premio de Bélgica y sumó su sexta victoria de la temporada, para mantenerse como líder del campeonato de pilotos. Mientras tanto, el argentino Franco Colapinto terminó décimo, después de un doble sobrepaso, a falta de 10 vueltas para el cierre de la carrera. De esta forma, el piloto de Alpine volvió a sumar puntos, algo que consiguió en seis de las 10 carreras del año.