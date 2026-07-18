Mundial 2026

Inglaterra venció a Francia 6-4 y se quedó con el tercer puesto del Mundial 2026

EL NÚMERO TRES. Saka festeja su triplete contra Francia en el partido por el tercer puesto.
EL NÚMERO TRES. Saka festeja su triplete contra Francia en el partido por el tercer puesto.

Rice, Konsa y Saka -por triplicado- y Bellingham convirtieron para el combinado inglés, mientras que descontaron Mbappé -por duplicado-, Barcola y Dembelé.

Hace 1 Hs
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20:01 hs

Final del partido

Inglaterra se queda con el bronce del Mundial 2026.

20:00 hs

Bellingham cierra la goleada de Inglaterra

7' de adicionado: el volante de Real Madrid ingresó al área, eludió rivales y cerró el partido con una gran definición.

19:59 hs

Gol de Dembelé para ponerle suspenso al final

5' de adicionado: el delantero francés recibió en el área y definió al segundo palo del arquero para descontar.

19:54 hs

Siete minutos de adición

19:50 hs

Triplete y pelota a casa para Saka

86': el delantero definió al otro palo del arquero en el penal e Inglaterra extiende su poderío en el marcador.

19:49 hs

Hay penal para Inglaterra

85': Gusto enganchó en el área a Iván Toney y todo se define desde los 12 pasos.

19:47 hs

Gol de Mbappé y Francia a un paso del empate

66': Mbappé realizó una buena pared con Olisé y marcó el tercero para Francia.

19:24 hs

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19:18 hs

Gol de Barcola

53': tras un buen pase filtrado de Mbappé, Bradley Barcola enganchó en el área y descontó. 

19:13 hs

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19:11 hs

Descuenta Mbappé

47': Mbappé definió cruzado para descontar contra Inglaterra.

19:08 hs

Comenzó el segundo tiempo

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18:49 hs

Final del primer tiempo

18:49 hs

Así fue el cuarto gol de Inglaterra

18:47 hs

Doblete de Saka

46': el delantero de Arsenal remató cruzado para estirar la ventaja de Inglaterra.

18:39 hs

Así fue el tercer gol de Inglaterra

18:37 hs

Gol de Saka, tras una infantil salida del arquero francés

36': luego de un ataque con varios jugadores ingleses, el arquero francés salió mal y dejó el arco vacío para que Saka ponga el 3 a 0.

18:35 hs

Henderson evita el gol de Mbappé

34': el delantero francés ingresó al área y eludió rivales para rematar al arco, pero el arquero envió la pelota al córner. 

18:33 hs

Gran jugada de Rashford

33': el delantero controló, realizó un túnel y remató al arco. 

18:28 hs

Mbappé estuvo cerca de descontar

27': el delantero estuvo cerca de marcar, pero un defensor inglés detuvo el balón en la línea. Luego, todo fue invalidado por posición adelantada.

18:23 hs

Tiempo de hidratación

18:21 hs

Así fue el segundo gol de Inglaterra contra Francia

18:19 hs

Gol de Inglaterra

18': tras un córner por izquierda, Konsa ganó en el duelo aéreo y pone el 2-0 de cabeza.

18:12 hs

El gol de Saka no sube al marcador

11': el delantero de Inglaterra definió cruzado para estirar la ventaja, pero todo quedó invalidado por posición adelantada.

18:11 hs

Gran atajada de Henderson

10': Cherki remató al arco, pero el arquero de Inglaterra estuvo certero.

18:07 hs

Así fue el gol de Inglaterra para abrir el marcador contra Francia

18:03 hs

Gol de Inglaterra

2': Declan Rice abrió el marcador para Inglaterra en el inicio del partido. Un disparo cruzado de media distancia pone en ventaja a los ingleses.

18:02 hs

Comenzó el partido

Francia e Inglaterra empatan sin goles.

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Lo que tenés que saber

Francia e Inglaterra tienen una última cita por el honor. Desde las 18, en Miami, ambos seleccionados buscarán subirse al podio del Mundial 2026. El venezolano Jesús Valenzuela será el árbitro del encuentro, que será transmitido por TV Pública, Telefe, TyC Sports y D Sports.

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