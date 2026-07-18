Kimi Antonelli le ganó el duelo a Verstappen y largará primero; Colapinto partirá desde el 11° puesto en la carrera del GP de Bélgica

12:16 hs

Colapinto gana dos lugares y largará 11° en Spa

Franco Colapinto había clasificado 13°, pero avanzó dos posiciones en la grilla por las penalizaciones de Lando Norris, tercero en la clasificación, e Isack Hadjar, décimo, quienes perderán 10 puestos en la largada. Norris incluso llegó con chances de pelear por la pole, pero se fue ancho a la salida de la curva 13 en su último intento, levantó el pie y terminó tercero, por lo que iniciará la carrera desde el 13° lugar.