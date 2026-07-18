EN VIVO Franco Colapinto va por la clasificación, el primer gran examen del fin de semana en Bélgica

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto volverá a acelerar este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps para disputar la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica, la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación. El argentino llega con buenas expectativas luego de un sólido rendimiento en la jornada del viernes, en la que Alpine mostró una mejora en el ritmo y el pilarense finalizó entre los más competitivos. El objetivo será seguir afinando la puesta a punto del auto para intentar conseguir una buena posición de largada en una pista que suele premiar tanto la velocidad como la precisión.