EN VIVO Franco Colapinto va por la clasificación, el primer gran examen del fin de semana en Bélgica

Hamilton se accidentó sobre el final de la FP3
Lewis Hamilton perdió el control de su Ferrari en los últimos instantes de la práctica y protagonizó un impacto muy similar al sufrido por Pierre Gasly durante la jornada del viernes. El golpe provocó importantes daños en la parte trasera del monoplaza, especialmente en la rueda derecha. “Perdón”, expresó el británico por radio.
¡Así ha sido el accidente de Hamilton! pic.twitter.com/VaLZgbK4Cz— Señor de los Medios (@MedF1osTV) July 18, 2026
Antonelli cerró al frente la última práctica en Spa
La tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica terminó con Andrea Kimi Antonelli como el más rápido gracias a un tiempo de 1:45.990. El piloto de Mercedes fue escoltado por Lando Norris, a 139 milésimas, y Max Verstappen, a 148. Franco Colapinto completó su mejor vuelta sobre el final con neumáticos blandos y finalizó 13°, dejando buenas sensaciones de cara a la clasificación.
Bandera amarilla en los últimos segundos de la práctica
Colapinto mejora y salta al 13° puesto
Franco Colapinto aprovechó los neumáticos blandos en su primer intento de vuelta rápida y marcó 1:47.914, un registro que lo llevó hasta el 13° lugar en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El argentino dejó atrás el 20° puesto que ocupaba tras completar la simulación de carrera y buscará seguir bajando su tiempo antes del cierre de la sesión.
Colapinto busca mejorar con neumáticos blandos
Franco Colapinto volvió a la pista con el compuesto blando para afrontar el cierre de la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El argentino intentará dejar atrás el 20° puesto, luego de que le anularan su mejor vuelta en el primer intento y de completar una extensa simulación de carrera durante buena parte de la sesión.
Antonelli sigue al frente en Spa
George Russell no logró desbancar a su compañero de Mercedes y quedó a 367 milésimas de Andrea Kimi Antonelli. En los minutos finales de la tercera práctica libre, Lando Norris escaló al segundo puesto y Max Verstappen también mejoró para ubicarse a apenas 148 milésimas del italiano, que volvió a salir en busca de una vuelta aún más rápida.
Colapinto va por la vuelta rápida
Franco Colapinto y Pierre Gasly regresaron a los boxes de Alpine para montar neumáticos blandos de cara al tramo final de la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. Con el trabajo de simulación de carrera ya completado, el equipo buscará ahora evaluar el rendimiento del A526 en condiciones de clasificación.
Colapinto apuesta al ritmo de carrera
Franco Colapinto dejó de lado la búsqueda de una vuelta rápida y centra su trabajo en una simulación de carrera durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. Con el tanque cargado y neumáticos medios usados, el argentino gira en tiempos de 1m52s y se ubica 20°. Varios equipos optaron por el mismo programa tras la interrupción de la segunda práctica del viernes por el accidente de Pierre Gasly.
Antonelli vuela y pasa al frente en Spa
Andrea Kimi Antonelli marcó un contundente 1m45s990 para convertirse en el nuevo líder de la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El piloto de Mercedes le sacó 799 milésimas a Lewis Hamilton y 1,296 segundos a George Russell. Mientras tanto, Franco Colapinto regresó a la pista con el mismo juego de neumáticos medios usados de su primera salida.
Verstappen se mete segundo en su primera vuelta
Max Verstappen necesitó apenas un intento para colocarse en el segundo puesto de la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. El neerlandés registró 1:47.167, quedó a 378 milésimas del tiempo de Lewis Hamilton y confirmó que Red Bull también se suma a la pelea por los mejores registros en Spa.
Colapinto volvió al box tras su primera tanda
El piloto argentino regresó a los boxes de Alpine luego de que le anularan una de sus vueltas rápidas. Conserva como mejor registro un 1m49s802, que lo ubica en el 15° puesto, a 2,3 segundos del líder Lewis Hamilton. Todavía resta la salida a pista de los Mercedes y de Max Verstappen, por lo que la tabla de tiempos seguirá cambiando.
Lewis Hamilton baja el tiempo
Lewis Hamilton se convirtió en el nuevo líder de la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica al marcar un tiempo de 1:47.436. Detrás del británico quedaron Liam Lawson y Lando Norris, mientras la pista comienza a ganar ritmo y los tiempos empiezan a bajar.
Gasly supera el primer tiempo de Colapinto
Pierre Gasly marcó un registro de 1m49s035, casi ocho décimas más rápido que Franco Colapinto en los primeros minutos de la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. Con una pista todavía poco engomada en Spa-Francorchamps, apenas nueve pilotos lograron completar vueltas cronometradas y los tiempos siguen lejos de su mejor rendimiento.
Colapinto ya marcó su primera vuelta en Spa
El piloto argentino registró un tiempo inicial de 1m49s802 en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. En los primeros minutos de la sesión, Isack Hadjar lidera con 1m48s231, seguido por Oliver Bearman, mientras todavía resta que salgan a buscar tiempos de referencia Lewis Hamilton y los McLaren.
Nueve pilotos ya giran, pero todavía sin registros
Colapinto abrió la actividad en Spa
El piloto argentino fue el primero en salir a pista en la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica. Antes de iniciar su vuelta, realizó una prueba de largada y quedó por delante de los Cadillac de Valtteri Bottas y Sergio "Checo" Pérez a la salida de boxes.
Empezó la practica libre en Bélgica
Así es la pista del GP de Bélgica
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto volverá a acelerar este sábado en el circuito de Spa-Francorchamps para disputar la tercera práctica libre del Gran Premio de Bélgica, la última sesión de entrenamientos antes de la clasificación. El argentino llega con buenas expectativas luego de un sólido rendimiento en la jornada del viernes, en la que Alpine mostró una mejora en el ritmo y el pilarense finalizó entre los más competitivos. El objetivo será seguir afinando la puesta a punto del auto para intentar conseguir una buena posición de largada en una pista que suele premiar tanto la velocidad como la precisión.