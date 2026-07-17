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EN VIVO: San Martín iguala 0-0 con Deportivo Maipú por las fecha 21 de la Primera Nacional

PAREJO. Enzo Pérez intenta llevarse a pelota en el primer tiempo entre San Martín y Deportivo Maipú.
PAREJO. Enzo Pérez intenta llevarse a pelota en el primer tiempo entre San Martín y Deportivo Maipú. MARCELO RUIZ / ESPECIAL PARA LA GACETA

El "Santo" busca sumar puntos nuevamente bajo la conducción de Alejandro Orfila.

Hace 1 Min
16:19 hs

Se salvó San Martín

Salazar la sacó de la línea.

16:18 hs

Deportivo Maipú, mejor en el complemento

Los mendocinos manejan la pelota en el segundo tiempo.

16:16 hs

Amarilla para San Martín

Manganelli, amonestado por demorar

16:08 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:08 hs

Cambio en San Martín

Ingresó Laureano Rodríguez en lugar de Graneros, amonestado.

15:51 hs

Finalizó el primer tiempo

15:41 hs

Amarilla para "Fosa" Ferreyra

15:29 hs

Cambio en San Martín

Ingresa Diego Diellos en lugar de Arfaras, que se retiró visiblemente lesionado.

15:28 hs

Enzo Pérez, amonestado

Primera amonestación en Maipú.

15:28 hs

Lesionado en San Martín

Lucas Arfaras se resintió muscularmente y se retirará del partido.

15:22 hs

Muy clara para San Martín

Carabajal, de tiro libre, estuvo muy cerca de marcar el primero. Gran respuesta del arquero.

15:09 hs

Tarjeta amarilla

La recibió Agustín Graneros tras una dura falta a Pérez.

15:04 hs

Así juega San Martín

15:03 hs

Comienza el partido

15:01 hs

Ingresan los equipos al estadio

Gran recibimiento con Enzo Pérez como capitán de los mendocinos.

14:40 hs

Entrada en calor

Entrada en calor

Lo que tenés que saber

Desde las 15, San Martín y Deportivo Maipú se enfrentarán por la fecha 21 de la Primera Nacional, con el objetivo de consolidarse en la zona de playoffs para el ascenso. Transmite LPF Play.

Temas Primera Nacional
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