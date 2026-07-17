F1 GP de Bélgica, EN VIVO: Franco Colapinto terminó 15° en la primera práctica

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Verstappen, nuevo líder en los tiempos

Max Verstappen mejora el tiempo de Hadjar y se acomoda en lo más alto, con un tiempo de (1m48s237) El neerlandés está 7° en el campeonato, con un total de 76 puntos. Su mejor actuación fue en Austria, en donde culminó segundo detrás de George Russell y recogió 18 puntos.