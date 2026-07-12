San Martín de Tucumán aplastó 3 a 0 a Almagro en La Ciudadela

17:49 hs

San Martín informó que Mauro Verón no podrá debutar ante Almagro por una demora de la Concacaf

A apenas media hora del inicio del partido frente a Almagro en La Ciudadela, San Martín de Tucumán emitió un comunicado oficial para informar que Mauro Verón no podrá integrar el plantel debido a un inconveniente administrativo vinculado con su habilitación internacional.

El club explicó que el futbolista todavía no recibió la autorización oficial de la Concacaf, requisito indispensable para quedar habilitado y poder disputar encuentros oficiales con el "Santo".

El comunicado de San Martín

A través de sus redes sociales, la institución informó:

"El Club A. San Martín informa que el jugador Mauro Verón no podrá ser parte del partido frente a Almagro por no haber llegado la autorización oficial de CONCACAF".

Además, aclaró que la documentación fue presentada dentro de los plazos previstos y que el club colaboró con la AFA para completar el trámite.

"A pesar de que se hicieron a tiempo todas las presentaciones correspondientes y de la colaboración de la AFA para que el trámite se complete, la habilitación se encuentra demorada de forma exclusiva por los tiempos administrativos de la Concacaf", señaló la entidad.

Esperan la habilitación en los próximos días

Desde San Martín remarcaron que la demora responde únicamente a cuestiones administrativas y manifestaron su confianza en que la situación pueda resolverse en breve.

"Seguiremos aguardando la habilitación para que Mauro pueda quedar a disposición del cuerpo técnico a la brevedad", concluye el comunicado oficial.

La noticia sorprendió a los hinchas debido a que fue comunicada apenas unos minutos antes del encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional, que comenzó a las 18 en el estadio La Ciudadela.

De esta manera, el cuerpo técnico debió prescindir de Verón para el compromiso ante Almagro y continuará a la espera de que llegue la autorización definitiva para que el futbolista pueda hacer su debut oficial con la camiseta de San Martín de Tucumán.