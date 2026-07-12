San Martín de Tucumán aplastó 3 a 0 a Almagro en La Ciudadela

Fin del partido
Se vuelve a jugar
37' Partido suspendido por vengalas
San Martín de Tucumán está más cerca del cuarto que Almagro del primero
Arrancó el segundo tiempo
Puro festejo. San Martín fue una aplanadora en el primer tiempo
Fin del primer tiempo
Gol de San Martín de Tucumán: vence 3 a 0 a Almagro
Luca Arfaras marcó el tercer tanto del equipo tucumano.
37' Gol de San Martín de Tucumán
El equipo local se pone 2 a 0. Álvaro Veliez anotó el tanto
Video: así fue el gol de San Martín de Tucumán
POV: sos el CM y hasta a vos te sorprende el tiro pic.twitter.com/FNypdloH65— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 12, 2026
Gol de San Martín de Tucumán
Carabajal abre el marcador para el "Santo"
El arquero de Almagro ya es figura del partido
San Martín cerca del primero: tiene contra las cuerdas a Almagro
San Martín se acerca: primera jugada clara para el "Santo"
Arrancó el partido
Los 11 de Almagro
San Martín informó que Mauro Verón no podrá debutar ante Almagro por una demora de la Concacaf
A apenas media hora del inicio del partido frente a Almagro en La Ciudadela, San Martín de Tucumán emitió un comunicado oficial para informar que Mauro Verón no podrá integrar el plantel debido a un inconveniente administrativo vinculado con su habilitación internacional.
El club explicó que el futbolista todavía no recibió la autorización oficial de la Concacaf, requisito indispensable para quedar habilitado y poder disputar encuentros oficiales con el "Santo".
El comunicado de San Martín
A través de sus redes sociales, la institución informó:
"El Club A. San Martín informa que el jugador Mauro Verón no podrá ser parte del partido frente a Almagro por no haber llegado la autorización oficial de CONCACAF".
Además, aclaró que la documentación fue presentada dentro de los plazos previstos y que el club colaboró con la AFA para completar el trámite.
"A pesar de que se hicieron a tiempo todas las presentaciones correspondientes y de la colaboración de la AFA para que el trámite se complete, la habilitación se encuentra demorada de forma exclusiva por los tiempos administrativos de la Concacaf", señaló la entidad.
Esperan la habilitación en los próximos días
Desde San Martín remarcaron que la demora responde únicamente a cuestiones administrativas y manifestaron su confianza en que la situación pueda resolverse en breve.
"Seguiremos aguardando la habilitación para que Mauro pueda quedar a disposición del cuerpo técnico a la brevedad", concluye el comunicado oficial.
La noticia sorprendió a los hinchas debido a que fue comunicada apenas unos minutos antes del encuentro correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional, que comenzó a las 18 en el estadio La Ciudadela.
De esta manera, el cuerpo técnico debió prescindir de Verón para el compromiso ante Almagro y continuará a la espera de que llegue la autorización definitiva para que el futbolista pueda hacer su debut oficial con la camiseta de San Martín de Tucumán.
Los 11 titulares del equipo local
San Martín de Tucumán está de estreno
De estreno en nuestra querida Ciudadela pic.twitter.com/iJeZEpfgbJ— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 12, 2026
El historial
Tabla de posiciones
Antes del inicio de la fecha, San Martín de Tucumán se ubica en el puesto 16 con 26 unidades, mientras que Almagro está 19° con 25 puntos. En la cima del torneo aparece Ferro con 40 unidades, seguido por Gimnasia de Jujuy (37) y Deportivo Morón (35).
Cómo llegan San Martín de Tucumán y Almagro
San Martín afronta el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido. El conjunto tucumano ocupa el 16° lugar con 26 puntos en 19 partidos, producto de seis victorias, ocho empates y cinco derrotas.
Almagro, por su parte, también acumula 25 puntos en 19 encuentros y marcha 19°, por lo que el duelo aparece como un enfrentamiento clave para ambos en la lucha por mejorar su posición en el campeonato.
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumánrecibirá este domingo 12 de julio a Almagro por la fecha 20 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio La Ciudadela y será una buena oportunidad para que el "Santo" vuelva al triunfo y escale posiciones en la tabla.
A qué hora juegan San Martín de Tucumán vs. Almagro
El partido entre San Martín de Tucumán y Almagro comenzará a las 18:00 de este domingo 12 de julio.
Ficha del partido
Partido: San Martín de Tucumán vs. Almagro
Competencia: Primera Nacional 2026 - Fecha 20
Fecha: Domingo 12 de julio
Hora: 18:00
Estadio: La Ciudadela, Tucumán
Árbitro: Nahuel Viñas
TV: LPF Play