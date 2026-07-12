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EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Almagro en La Ciudadela

EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Almagro en La Ciudadela

San Martín afronta el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido

Hace 1 Min
15:30 hs

Cómo llegan San Martín de Tucumán y Almagro

San Martín afronta el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido. El conjunto tucumano ocupa el 16° lugar con 26 puntos en 19 partidos, producto de seis victorias, ocho empates y cinco derrotas.

Almagro, por su parte, también acumula 25 puntos en 19 encuentros y marcha 19°, por lo que el duelo aparece como un enfrentamiento clave para ambos en la lucha por mejorar su posición en el campeonato.

Lo que tenés que saber

San Martín de Tucumán recibirá este domingo 12 de julio a Almagro por la fecha 20 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio La Ciudadela y será una buena oportunidad para que el "Santo" vuelva al triunfo y escale posiciones en la tabla.

A qué hora juegan San Martín de Tucumán vs. Almagro

El partido entre San Martín de Tucumán y Almagro comenzará a las 18:00 de este domingo 12 de julio.

Ficha del partido

Partido: San Martín de Tucumán vs. Almagro

Competencia: Primera Nacional 2026 - Fecha 20

Fecha: Domingo 12 de julio

Hora: 18:00

Estadio: La Ciudadela, Tucumán

Árbitro: Nahuel Viñas

TV: LPF Play

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