EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Almagro en La Ciudadela

Cómo llegan San Martín de Tucumán y Almagro
San Martín afronta el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido. El conjunto tucumano ocupa el 16° lugar con 26 puntos en 19 partidos, producto de seis victorias, ocho empates y cinco derrotas.
Almagro, por su parte, también acumula 25 puntos en 19 encuentros y marcha 19°, por lo que el duelo aparece como un enfrentamiento clave para ambos en la lucha por mejorar su posición en el campeonato.
Lo que tenés que saber
San Martín de Tucumán recibirá este domingo 12 de julio a Almagro por la fecha 20 de la Primera Nacional 2026. El encuentro se disputará desde las 18 en el estadio La Ciudadela y será una buena oportunidad para que el "Santo" vuelva al triunfo y escale posiciones en la tabla.
A qué hora juegan San Martín de Tucumán vs. Almagro
El partido entre San Martín de Tucumán y Almagro comenzará a las 18:00 de este domingo 12 de julio.
Ficha del partido
Partido: San Martín de Tucumán vs. Almagro
Competencia: Primera Nacional 2026 - Fecha 20
Fecha: Domingo 12 de julio
Hora: 18:00
Estadio: La Ciudadela, Tucumán
Árbitro: Nahuel Viñas
TV: LPF Play