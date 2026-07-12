EN VIVO: San Martín de Tucumán enfrenta a Almagro en La Ciudadela

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Cómo llegan San Martín de Tucumán y Almagro

San Martín afronta el compromiso con la necesidad de sumar de a tres para acercarse a los puestos de Reducido. El conjunto tucumano ocupa el 16° lugar con 26 puntos en 19 partidos, producto de seis victorias, ocho empates y cinco derrotas.

Almagro, por su parte, también acumula 25 puntos en 19 encuentros y marcha 19°, por lo que el duelo aparece como un enfrentamiento clave para ambos en la lucha por mejorar su posición en el campeonato.