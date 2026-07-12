Natación y Gimnasia venció a Huirapuca y es el campeón del Anual Tucumano

Final del partido: Natación es el nuevo campeón
Natación y Gimnasia 38 - Huirapuca 26
35' ST: penal para Natación
Máximo Ledesma vuelve a marcar y los "Blancos" comienzan a resolver el pleito.
Natación y Gimnasia 38 - Huirapuca 26
34' ST: roja para Paolo Contti en Huirapuca
Tras un fuerte choque con César Rivadeneira, el jugador de Natación salió en camilla y fue trasladado en ambulancia. Contti vio la roja y dejó a Huirapuca con uno menos.
21' ST: conversión para Natación
Máximo Ledesma sigue sumndo para su cuenta personal.
Natación y Gimnasia 35 - Huirapuca 26
20' ST: try de Natación
El ingresado Matías Bascary anota para los "Blancos" a pesar de estar jugando con uno menos.
Natación y Gimnasia 33 - Huirapuca 26
18' ST: penal para Huirapuca
Juan Manuel Molinuevo sigue con su tarde perfecta.
Natación y Gimnasia 28 - Huirapuca 26.
17' ST: amarilla en Natación
Mariano Perondi estará 10 minutos afuera.
15' ST: penal para Natación
Máximo Ledesma no falla.
Natación y Gimnasia 28 - Huirapuca 23
12' ST: penal para Huirapuca
Juan Manuel Molinuevo sigue acertando y pone a su equipo a tiro.
Natación y Gimnasia 25 - Huirapuca 23
7' ST: se viene el "Tostao"
Ingresa Matías Orlando, se retira José Núñez Piossek.
6' ST: conversión para Natación
Máximo Ledesma sigue con su tarde perfecta.
Natación 25 - Huirapuca 20
5' ST: try de Natación y Gimnasia
Matías Orlande vuelve a poner en ventaja a los "Blancos".
Natación 23 - Huirapuca 18
Comenzó el segundo tiempo
Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 20
Final del primer tiempo
En un partidazo, Huirapuca se fue al descanso arriba en el marcador.
Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 20
39' PT: penal para Huirapuca
Juan Manuel Molinuevo vuelve a darle la ventaja a los del sur.
Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 20
34' PT: try de Natación
Ignacio Martínez vuelve a poner a los "Blancos" arriba.
Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 17
31' PT: conversión para Huirapuca
Juan Manuel Molinuevo estira la diferencia.
Natación y Gimnasia 13 - Huirapuca 17
30' PT: try de Huirapuca
Paolo Conti pone a los de Concepción arriba.
Natación y Gimnasia - 13 - Huirapuca 15
26' PT: penal para Huirapuca
Juan Manuel Molinuevo vuelve a acercar a "Huira" en el marcador.
Natación y Gimnasia 13 - Huirapuca 10
20' PT: penal para Natación
Máximo Ledesma sigue con los aciertos a los palos.
Natación y Gimnasia 13 - Huirapuca 7
17' PT: conversión para Huirapuca
Juan Manuel Molinuevo acierta a los palos.
Natación y Gimnasia 10 - Huirapuca 7
16' PT: try de Huirapuca
Enzo Gutiérrez anota los primeros puntos para los del sur.
7' PT: Penal para Natación
Máximo Ledesma agranda la diferencia para los "Blancos".
4' PT: conversión para Natación
Alejo Majolli suma dos puntos más.
Natación y Gimnasia 7 - Huirapuca 0
3' PT: try de Natación y Gimnasia
Santiago Calderón marca rápidamente para los "Blancos".
Comenzó el partido
Natación y Huirapuca ya juegan por el título.
Se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos "Cacho" Valdez
Natación ya está en la cancha
Así forma Huirapuca
1. Matías Giménez
2. Enzo Gutiérrez
3. Enzo Egea
4. Isaac Córdoba
5. Joaquín Albornoz
6. Ignacio González Ponce
7. Tadeo López Miranda
8. Nahuel Montoya
9. Juan Manuel Herrera
10. Juan Manuel Molinuevo (cap)
11. Paolo Contti
12. Isaías Montoya
13. José Núñez Piossek
14. Benjamín Lefebvre
15. Juan de la Cruz Molina
Head Coach: Federico González
Así forma Natación y Gimnasia
1. Santiago Calderón
2. Matías Orlande (cap)
3. Ignacio Lazarte
4. Mariano Gálvez
5. Mariano Perondi
6. Santiago Romano
7. Lucas Guc
8. Tomás Brainovich
9. Alejo Majolli
10. Máximo Ledesma
11. Juan Martín Barros
12. Tomás García
13. Gonzalo Terraf
14. Ignacio Martínez
15. César Rivadeneira
Head Coach: Cristian Fernández
La otra final
Por el Anual Tucumano 'B', Aguará Guazú venció a La Querencia por 21-10. Así, se quedó con el pasaje para el Regional del NOA 'B'.
Los accesos en Los Tarcos
Lo que tenés que saber
Desde las 16:10, la gran final del Anual Tucumano se juega en la cancha de Los Tarcos. Huirapuca, que viene de vencer a Tucumán Rugby, enfrenta a Natación y Gimnasia, que hizo lo propio con Lawn Tennis.