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EN VIVO: Huirapuca y Natación y Gimnasia ya juegan la final del Anual Tucumano

EN VIVO: Huirapuca y Natación y Gimnasia ya juegan la final del Anual Tucumano
LA GACETA / BENJAMÍN PAPATERRA

"Huira" y los "Blancos" buscan el título en cancha de Los Tarcos. En la previa, Aguará Guazú venció a La Querencia en la final del Anual 'B'.

Hace 1 Hs
16:59 hs

Final del primer tiempo

En un partidazo, Huirapuca se fue al descanso arriba en el marcador.

Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 20

16:56 hs

39' PT: penal para Huirapuca

Juan Manuel Molinuevo vuelve a darle la ventaja a los del sur.

Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 20

16:52 hs

34' PT: try de Natación

Ignacio Martínez vuelve a poner a los "Blancos" arriba.

Natación y Gimnasia 18 - Huirapuca 17

16:49 hs

31' PT: conversión para Huirapuca

Juan Manuel Molinuevo estira la diferencia.

Natación y Gimnasia 13 - Huirapuca 17

16:48 hs

30' PT: try de Huirapuca

Paolo Conti pone a los de Concepción arriba.

Natación y Gimnasia - 13 - Huirapuca 15

16:44 hs

26' PT: penal para Huirapuca

Juan Manuel Molinuevo vuelve a acercar a "Huira" en el marcador.

Natación y Gimnasia 13 - Huirapuca 10

16:38 hs

20' PT: penal para Natación

Máximo Ledesma sigue con los aciertos a los palos.

Natación y Gimnasia 13 - Huirapuca 7

16:36 hs

17' PT: conversión para Huirapuca

Juan Manuel Molinuevo acierta a los palos.

Natación y Gimnasia 10 - Huirapuca 7

16:34 hs

16' PT: try de Huirapuca

Enzo Gutiérrez anota los primeros puntos para los del sur.

16:25 hs

7' PT: Penal para Natación

Máximo Ledesma agranda la diferencia para los "Blancos".

16:23 hs

4' PT: conversión para Natación

Alejo Majolli suma dos puntos más.

Natación y Gimnasia 7 - Huirapuca 0

16:20 hs

3' PT: try de Natación y Gimnasia

Santiago Calderón marca rápidamente para los "Blancos".

16:18 hs

Comenzó el partido

Natación y Huirapuca ya juegan por el título.

16:17 hs

Se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos "Cacho" Valdez

Se realiza un minuto de silencio por el fallecimiento de Carlos Cacho Valdez
16:12 hs

Natación ya está en la cancha

Natación ya está en la cancha
15:59 hs

Así forma Huirapuca

1. Matías Giménez

2. Enzo Gutiérrez

3. Enzo Egea

4. Isaac Córdoba

5. Joaquín Albornoz

6. Ignacio González Ponce

7. Tadeo López Miranda

8. Nahuel Montoya

9. Juan Manuel Herrera

10. Juan Manuel Molinuevo (cap)

11. Paolo Contti

12. Isaías Montoya

13. José Núñez Piossek

14. Benjamín Lefebvre

15. Juan de la Cruz Molina

Head Coach: Federico González

15:59 hs

Así forma Natación y Gimnasia

1. Santiago Calderón

2. Matías Orlande (cap)

3. Ignacio Lazarte

4. Mariano Gálvez

5. Mariano Perondi

6. Santiago Romano

7. Lucas Guc

8. Tomás Brainovich

9. Alejo Majolli

10. Máximo Ledesma

11. Juan Martín Barros

12. Tomás García

13. Gonzalo Terraf

14. Ignacio Martínez

15. César Rivadeneira

Head Coach: Cristian Fernández

15:39 hs

La otra final

Por el Anual Tucumano 'B', Aguará Guazú venció a La Querencia por 21-10. Así, se quedó con el pasaje para el Regional del NOA 'B'.

15:32 hs

Los accesos en Los Tarcos

Los accesos en Los Tarcos

Lo que tenés que saber

Desde las 16:10, la gran final del Anual Tucumano se juega en la cancha de Los Tarcos. Huirapuca, que viene de vencer a Tucumán Rugby, enfrenta a Natación y Gimnasia, que hizo lo propio con Lawn Tennis.

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