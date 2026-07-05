Deportes

Con gol de Veliez, San Martín ganó 1-0 en su visita a Patronato

CON EL PIE DERECHO. Álvaro Veliez anotó en su debut con la camiseta del Santo.
CON EL PIE DERECHO. Álvaro Veliez anotó en su debut con la camiseta del "Santo". @CASMOficial

El "Santo" volvió al triunfo luego de seis partidos. Manganelli tuvo tres grandes tapadas y fue la figura.

Hace 1 Hs
17:30 hs

Final del partido: Ganó San Martín

Con gol de Álvaro Veliez, el "Santo" volvió a la victoria tras seis partidos.

Final del partido: Ganó San Martín
17:20 hs

41' ST: amarillas en Patronato

Franco Meritello y Alejo Miró se suman a la lista de amonestados.

17:16 hs

37' ST: amonestado en San Martín

Agustín Graneros es el cuarto en el "Santo" en ver la amarilla.

17:11 hs

32' ST: cambio en San Martín

Ingresan Jorge Juárez y Guillermo Rodríguez, se retiran Víctor Salazar y Diego Diellos.

17:07 hs

28' ST: cambio en San Martín

Sale Álvaro Veliez, entra Gonzalo Rodríguez.

17:07 hs

29' ST: cambios en Patronato

Ingresan Facundo Hereda y Juan Pablo Barinaga, salen Valentín Pereyra y Brandon Cortés.

17:00 hs

21' ST: otra amarilla en San Martín

Leonardo Monroy es el tercer amonestado.

16:56 hs

17' ST: cambio en Patronato

Ingresan Tomás Attis y Diego Armando Díaz, salen Renzo Reynaga y Hernán Rivero.

16:55 hs

16' ST: cambio en San Martín

Ingresa Leonardo Monroy, sale Bruno Cabrera.

16:45 hs

6' ST: otra tapada de Manganelli

El arquero "Santo" volvió a salvar su arco, ahora en un mano a mano.

16:38 hs

1' ST: cambio en San Martín

Ingresó Luca Arfaras, se retiró Alan Cisnero.

16:38 hs

Comenzó el segundo tiempo

16:22 hs

Final del primer tiempo:

Patronato 0 - San Martín 1

16:21 hs

47' PT: Manganelli salvó a San Martín

Aunque el "Santo" dominaba las acciones, la última chance del primer tiempo fue para el "Patrón". Walter Rueda sacó un bombazo desde 30 metros y Nahuel Manganelli se estiró y la sacó del ángulo.

16:14 hs

40' PT: otra amarilla en San Martín

Santiago Briñone es el segundo amonestado en el "Santo".

16:12 hs

38' PT: amonestado en Patronato

Walter Rueda vio la amarilla. Es el primero en el "Patrón".

16:03 hs

29' PT:

Diego Diellos se iba solo frente al arquero, pero demoró mucho y un defensor terminó incomodándolo en el remate.

15:54 hs

20' PT: GOL DE SAN MARTÍN

Álvaro Veliez sacó un bombazo de zurda para poner arriba al "Santo".

15:48 hs

15' PT: amonestado en San Martín

Víctor Salazar vio la amarilla por una falta sobre Valentín Pereyra.

15:47 hs

13' PT

A San Martín le cuesta hacer pie. Patronato ya tuvo un tiro en el palo y el partido se juega cerca del área "santa".

15:33 hs

Comenzó el partido

15:31 hs

Sale San Martín a la cancha

Sale San Martín a la cancha
15:31 hs

Así forma Patronato:

15:20 hs

Los equipos se van a los vestuarios

Los jugadores terminaron la entrada en calor.

Los equipos se van a los vestuarios
15:18 hs

Así sale el "Santo":

Lo que tenés que saber

San Martín inicia la segunda rueda de la Primera Nacional en Paraná. El equipo de Alejandro Orfila tendrá a tres de los refuerzos jugando desde el arranque.

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