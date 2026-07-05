Con gol de Veliez, San Martín ganó 1-0 en su visita a Patronato

Final del partido: Ganó San Martín
Con gol de Álvaro Veliez, el "Santo" volvió a la victoria tras seis partidos.
41' ST: amarillas en Patronato
Franco Meritello y Alejo Miró se suman a la lista de amonestados.
37' ST: amonestado en San Martín
Agustín Graneros es el cuarto en el "Santo" en ver la amarilla.
32' ST: cambio en San Martín
Ingresan Jorge Juárez y Guillermo Rodríguez, se retiran Víctor Salazar y Diego Diellos.
28' ST: cambio en San Martín
Sale Álvaro Veliez, entra Gonzalo Rodríguez.
29' ST: cambios en Patronato
Ingresan Facundo Hereda y Juan Pablo Barinaga, salen Valentín Pereyra y Brandon Cortés.
21' ST: otra amarilla en San Martín
Leonardo Monroy es el tercer amonestado.
17' ST: cambio en Patronato
Ingresan Tomás Attis y Diego Armando Díaz, salen Renzo Reynaga y Hernán Rivero.
16' ST: cambio en San Martín
Ingresa Leonardo Monroy, sale Bruno Cabrera.
6' ST: otra tapada de Manganelli
El arquero "Santo" volvió a salvar su arco, ahora en un mano a mano.
1' ST: cambio en San Martín
Ingresó Luca Arfaras, se retiró Alan Cisnero.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo:
Patronato 0 - San Martín 1
47' PT: Manganelli salvó a San Martín
Aunque el "Santo" dominaba las acciones, la última chance del primer tiempo fue para el "Patrón". Walter Rueda sacó un bombazo desde 30 metros y Nahuel Manganelli se estiró y la sacó del ángulo.
40' PT: otra amarilla en San Martín
Santiago Briñone es el segundo amonestado en el "Santo".
38' PT: amonestado en Patronato
Walter Rueda vio la amarilla. Es el primero en el "Patrón".
29' PT:
Diego Diellos se iba solo frente al arquero, pero demoró mucho y un defensor terminó incomodándolo en el remate.
20' PT: GOL DE SAN MARTÍN
Álvaro Veliez sacó un bombazo de zurda para poner arriba al "Santo".
15' PT: amonestado en San Martín
Víctor Salazar vio la amarilla por una falta sobre Valentín Pereyra.
13' PT
A San Martín le cuesta hacer pie. Patronato ya tuvo un tiro en el palo y el partido se juega cerca del área "santa".
Comenzó el partido
Sale San Martín a la cancha
Así forma Patronato:
#JuegaPatrón | Así vamos esta tarde— Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) July 5, 2026
Formación confirmada para enfrentar a San Martín de Tucumán desde las 15:30 horas#VamosPatrón pic.twitter.com/apRUwTEjRG
Los equipos se van a los vestuarios
Los jugadores terminaron la entrada en calor.
Así sale el "Santo":
#PrimeraNacional— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) July 5, 2026
Equipo confirmado
Esta es la formación de San Martín para visitar a Patronato.
#VamosCiudadela pic.twitter.com/OG3V0BNr5k
Lo que tenés que saber
San Martín inicia la segunda rueda de la Primera Nacional en Paraná. El equipo de Alejandro Orfila tendrá a tres de los refuerzos jugando desde el arranque.