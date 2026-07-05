EN VIVO GP de Gran Bretaña: Colapinto repitió una buena largada en Silverstone y marcha 15°

Largó el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1
Comienza la cuenta regresiva para la largada del GP de Gran Bretaña en Silverstone
Franco Colapinto largará desde el puesto 19 y necesita repertir la buena largada de la carrera sprint para tener alguna chance de pelear por los puestos que otorgarán puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
Los pilotos comienzan a llegar a la grilla de largada de Silverstone
Luego del drivers parade en la que los pilotos recorrieron el circuito en kartings de bloques, los autos comienzan a ubicarse en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1.
Así luce Silverstone para recibir al GP de Gran Bretaña de la F-1
Con 5,891 metros, el mítico circuito de Silverstone recibirá hoy al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que contempla 52 vueltas al trazado.
VIDEO: el paseo en karting de Colapinto junto a Verstappen, Gasly y Lawson
Colapinto, Verstappen y Gasly saben divertirse en la previa del #BritishGP...— SportsCenter (@SC_ESPN) July 5, 2026
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VIDEO: el trompo que estropeó la clasificación de Colapinto en Silverstone
Con esta acción, así terminó Franco Colapinto su participación en la Q1 de Silverstone.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 4, 2026
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Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1
Lo que tenés que saber
En la novena carrera de la temporada, Franco Colapinto (Alpine) deberá luchar desde el fondo, después de un sábado complejo en las pruebas de clasificación, que le valieron el puesto 19° en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se correrá hoy, desde las 11, en el mítico circuito de Silverstone. Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocuparán los primeros tres puestos de la parrilla. Pierre Gasly (Alpine) lo hará desde el puesto 12°.