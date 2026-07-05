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EN VIVO GP de Gran Bretaña: Colapinto repitió una buena largada en Silverstone y marcha 15°

Franco Colapinto.
Franco Colapinto. FOTO TOMADA DE X.COM/ALPINEF1TEAM

El piloto argentino de Alpine tuvo una mala jornada de clasificación. Leclerc, Hamilton y Antonelli, los tres primeros puestos. Seguílo por Fox Sports y Disney+ Premium.

Hace 2 Min
11:05 hs

Largó el GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

10:57 hs

Comienza la cuenta regresiva para la largada del GP de Gran Bretaña en Silverstone

Franco Colapinto largará desde el puesto 19 y necesita repertir la buena largada de la carrera sprint para tener alguna chance de pelear por los puestos que otorgarán puntos en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. 

10:15 hs

Los pilotos comienzan a llegar a la grilla de largada de Silverstone

Luego del drivers parade en la que los pilotos recorrieron el circuito en kartings de bloques, los autos comienzan a ubicarse en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. 

Los pilotos comienzan a llegar a la grilla de largada de Silverstone
10:04 hs

Así luce Silverstone para recibir al GP de Gran Bretaña de la F-1

Con 5,891 metros, el mítico circuito de Silverstone recibirá hoy al Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, que contempla 52 vueltas al trazado. 

Así luce Silverstone para recibir al GP de Gran Bretaña de la F-1
09:35 hs

VIDEO: el paseo en karting de Colapinto junto a Verstappen, Gasly y Lawson

09:22 hs

VIDEO: el trompo que estropeó la clasificación de Colapinto en Silverstone

08:58 hs

Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Así quedó la grilla de largada del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

En la novena carrera de la temporada, Franco Colapinto (Alpine) deberá luchar desde el fondo, después de un sábado complejo en las pruebas de clasificación, que le valieron el puesto 19° en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se correrá hoy, desde las 11, en el mítico circuito de Silverstone. Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocuparán los primeros tres puestos de la parrilla. Pierre Gasly (Alpine) lo hará desde el puesto 12°.

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