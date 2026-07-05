EN VIVO GP de Gran Bretaña: Colapinto repitió una buena largada en Silverstone y marcha 15°

Lo que tenés que saber

En la novena carrera de la temporada, Franco Colapinto (Alpine) deberá luchar desde el fondo, después de un sábado complejo en las pruebas de clasificación, que le valieron el puesto 19° en la grilla de largada del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se correrá hoy, desde las 11, en el mítico circuito de Silverstone. Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari) y Lewis Hamilton (Ferrari) ocuparán los primeros tres puestos de la parrilla. Pierre Gasly (Alpine) lo hará desde el puesto 12°.