Marruecos eliminó a uno de los anfitriones: goleó a Canadá 3 a 0 y se metió en los cuartos de final del Mundial

La historia volvió a sonreírle a Marruecos. Después de la inolvidable campaña en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales, el conjunto africano dio otro paso firme en el Mundial al derrotar por 3 a 0 a Canadá en los octavos y asegurar su clasificación a los cuartos de final. El resultado puede sugerir una superioridad absoluta, pero el desarrollo fue muy distinto. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi atravesaron momentos de sufrimiento, resistieron cuando el rival dominaba y terminaron castigando con una contundencia que explica por qué continúan siendo uno de los equipos más competitivos del torneo.