Copa del Mundo

Marruecos eliminó a uno de los anfitriones: goleó a Canadá 3 a 0 y se metió en los cuartos de final del Mundial

El conjunto africano resistió el dominio rival durante el primer tiempo, fue letal en el complemento y confirmó que sigue siendo uno de los equipos más peligrosos del torneo.

Por Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Marruecos avanzó a octavos de final del Mundial tras vencer 3-0 a Canadá, uno de los anfitriones, en el partido de 16avos de final gracias a su contundencia ofensiva.
  • Tras resistir el dominio canadiense inicial, el equipo africano definió el partido en el segundo tiempo con dos goles de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi.
  • Marruecos elimina a un anfitrión y se consolida como un rival peligroso. En octavos de final esperará al ganador del cruce entre las selecciones de Francia y Paraguay.
Resumen generado con IA

La historia volvió a sonreírle a Marruecos. Después de la inolvidable campaña en Qatar 2022, cuando alcanzó las semifinales, el conjunto africano dio otro paso firme en el Mundial al derrotar por 3 a 0 a Canadá en los octavos y asegurar su clasificación a los cuartos de final. El resultado puede sugerir una superioridad absoluta, pero el desarrollo fue muy distinto. Los dirigidos por Mohamed Ouahbi atravesaron momentos de sufrimiento, resistieron cuando el rival dominaba y terminaron castigando con una contundencia que explica por qué continúan siendo uno de los equipos más competitivos del torneo.

Durante el primer tiempo, Canadá asumió el protagonismo desde la intensidad. Presionó alto, generó situaciones y obligó a Yassine Bounou a responder cada vez que la defensa africana dejó espacios. Sin embargo, Marruecos nunca perdió el orden táctico. Aunque apenas consiguió un remate al arco antes del descanso, sostuvo el empate gracias a una estructura defensiva sólida y a la paciencia para esperar el momento indicado. Incluso con un desarrollo incómodo, conservó mayor posesión y administró mejor la circulación de la pelota.

El quiebre llegó apenas iniciado el complemento. A los cuatro minutos, Azzedine Ounahi encontró el espacio que no había aparecido durante toda la primera mitad y abrió el marcador. Ese gol modificó completamente el encuentro. Canadá adelantó aún más sus líneas en busca del empate y dejó espacios que Marruecos aprovechó con inteligencia. Otra aparición de Ounahi, a los 36 minutos, prácticamente liquidó el duelo, mientras que Soufiane Rahimi cerró la goleada sobre el final tras una rápida transición ofensiva que encontró desprotegida a la defensa canadiense.

La eficacia marcó la diferencia

Las estadísticas reflejan una paradoja interesante. Canadá remató 11 veces al arco contra apenas cinco de Marruecos, pero la diferencia estuvo en la eficacia. El conjunto africano transformó prácticamente cada llegada clara en un gol, administró el 55% de la posesión y completó 385 pases correctos frente a los 271 de su rival. Esa capacidad para controlar los tiempos y aprovechar cada oportunidad terminó marcando la diferencia en un partido mucho más equilibrado de lo que indicó el marcador.

Con esta victoria, Marruecos elimina a uno de los anfitriones del Mundial y vuelve a instalarse entre los candidatos capaces de sorprender a las grandes potencias. En los cuartos de final se enfrentará al ganador del duelo entre Francia y Paraguay con la confianza intacta, una defensa cada vez más confiable y un Ounahi decisivo que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

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