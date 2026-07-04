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EN VIVO Franco Colapinto: seguí la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Franco Colapinto afronta la sprint del GP de Gran Bretaña.
Franco Colapinto afronta la sprint del GP de Gran Bretaña.

El piloto argentino busca una buena posición de largada para la carrera del domingo en Silverstone.

Hace 1 Hs

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto finalizó 14° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde esa posición en la carrera Sprint de Silverstone. El piloto de Alpine no consiguió meterse entre los diez mejores y volvió a sufrir con la falta de estabilidad del A526 en su intento por avanzar a la SQ3.

La jornada había comenzado con buenas sensaciones para el argentino, que fue 11° en la única práctica libre, pero en la clasificación no logró repetir ese rendimiento. Ahora, Colapinto buscará aprovechar la carrera Sprint para ganar posiciones y seguir sumando experiencia en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Reviví el minuto a minuto de la clasificación Sprint y todas las novedades de la actividad en Silverstone.

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