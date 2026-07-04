EN VIVO Franco Colapinto: seguí la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña de la Fórmula 1

Lo que tenés que saber

Franco Colapinto finalizó 14° en la clasificación Sprint del Gran Premio de Gran Bretaña y largará desde esa posición en la carrera Sprint de Silverstone. El piloto de Alpine no consiguió meterse entre los diez mejores y volvió a sufrir con la falta de estabilidad del A526 en su intento por avanzar a la SQ3.

La jornada había comenzado con buenas sensaciones para el argentino, que fue 11° en la única práctica libre, pero en la clasificación no logró repetir ese rendimiento. Ahora, Colapinto buscará aprovechar la carrera Sprint para ganar posiciones y seguir sumando experiencia en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario de la Fórmula 1. Reviví el minuto a minuto de la clasificación Sprint y todas las novedades de la actividad en Silverstone.