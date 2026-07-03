F1 GP de Gran Bretaña, en vivo: Franco Colapinto afronta la única práctica libre en Silverstone

Colapinto, a la pista nuevamente
Franco Colapinto vuelve a salir a la pista. Por el momento aparece en el puesto 16°.
Así luce el McLaren de frente hoy
Channeling the M2B#McLarenF1 | #SparkWhatsNext | #BritishGP pic.twitter.com/TGv8L87RrO— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 3, 2026
Colapinto pasa por el box para un ajuste en el ala delantera
El argentino tendrá menos carga ahora. Mantiene los neumáticos duros de 8 vueltas. Sigue 16° en el inicio de la sesión.
cambia, todo cambia
Verstappen se pone primero, con un tiempo de 1m31s277. Pero su compañero Hajdar le saca esa posición por tres décimas y es el nuevo líder de la sesión.
Aparecen los primeros tiempos
Hamilton toma el primer lugar con 1:31.434 y enseguida Verstappen baja lo de Lewis por 37 milésimas y se queda con el primer lugar.
261 milésimas entre Colapinto y Gasly
El francés está dos puestos por delante del argentino, que parece estar en otro plan de trabajo, ya que aún no volvió a establecer otro registro en la pista.
Goma dura
Los 22 pilotos eligieron el compuesto blanco para iniciar una sesión que ahora domina un Red Bull, el de Isack Hadjar: 1m31s697.
¡Enloqueció McLaren?
¡Ese McLaren es verde en lugar de su habitual color naranja!. Es un homenaje a la decoración que Bruce McLaren lució en el Gran Premio de Mónaco de 1966
Lando Norris on track sporting McLaren's special livery#F1 #BritishGP pic.twitter.com/7csHgvqwRF— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Hamilton, primero
1m31877 es el nuevo registro del inglés y vuelve a ponerse P1. Catorce podios y nueve victorias no son en vano.
1m35s306, el primer tiempo de Colapinto
El argentino es uno de los primeros en completar el giro, que lo deja a poco más de seis décimas de Hamilton. Pero se vienen Norris y Antonelli.
Bandera verde: arrancó la FP1
Con Hamilton primero en la larga fila india, los pilotos se meten a la pista, entre ellos Franco Colapinto.
Todo listo
Mucho movimiento en el paddock. Las escuderías ultiman detalles antes del inicio de la única práctica libre del GP de Gran Bretaña.
Colapinto vuelve al lugar donde se inició el sueño
En 2024, Williams lo eligió para subirse al auto de Logan Sargeant en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña. Unos meses después, ocupó el asiento del estadounidense para disputar las últimas nueve carreras.
Franco Colapinto will take to the wheel in FP1 at Silverstone!pic.twitter.com/ZxLWeVr5zK— Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 1, 2024
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto pone primera en Silverstone con un viernes decisivo en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará desde las 8.30 la única práctica libre del fin de semana y, apenas unas horas después, saldrá a disputar la clasificación Sprint, que ordenará la parrilla para la carrera corta del sábado. Tras un complicado paso por Austria, el equipo buscará recuperar terreno en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Seguí en vivo todas las novedades, los tiempos de Colapinto, las incidencias de la jornada y la última hora desde Silverstone.