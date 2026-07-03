F1 GP de Gran Bretaña, en vivo: Colapinto quedó eliminado en la SQ2 y largará 14° la Sprint

13:19 hs

Finalizó la qualy del Sprint Shootout: esto pasó con Colapinto

Franco Colapinto quedó 14° en la clasificación Shootout del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y largará lejos de los puntos en la carrera Sprint en Silverstone. Alpine no mostró su mejor versión y su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá en la 11° ubicación.

El argentino, que inició su actividad en Inglaterra con un 11° puesto en la única práctica libre -Gasly quedó 21° tras no completar una vuelta rápida limpia-, no logró sellar una buena actuación en la qualy. Tras meterse a la segunda tanda con tranquilidad, la escudería francesa optó por sacar a ambos pilotos sobre el cierre de la SQ2 para realizar un único intento con las gomas medias.

Colapinto perdió algunas décimas en la curva siete por pequeño desliz de su monoplaza y quedó 14° con una marca de 1:29.983. Gasly logró superarlo por 0.501 segundos. El francés se ubicó 11° luego de tener un registro de 0.081 segundos inferior al de Lando Norris, quien marcó el corte en la SQ2.

La carrera Sprint (17 vueltas) se llevará a cabo a las 8.00 (hora argentina) del sábado, donde únicamente los primeros ocho sumarán unidades. Más tarde, desde las 12.00, se disputará la clasificación general para definir la grilla de salida del GP de Gran Bretaña. La atracción principal del domingo en Silverstone comenzará a las 11.00 y tendrá un total de 52 giros.