F1 GP de Gran Bretaña, en vivo: Colapinto fue 11° en la única práctica libre de Silverstone

Así quedaron las cosas...
1 Lewis Hamilton 1:29.260
2 Andrea Kimi Antonelli +0.213 1:29.473
3 Charles Leclerc +0.599 1:29.859
4 George Russell +0.678 1:29.938
5 Oscar Piastri +0.887 1:30.147
11 Franco Colapinto +1.706 1:30.966
VIERNES DE PRUEBAS PARA FRANCO— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
Colapinto quedó en la única práctica libre del Gran Premio de Silverstone
Pierre Gasly quedó 21°
Lewis Hamilton fue el más rápido y se quedó con la 1° posición pic.twitter.com/FkBC6z1zQT
¡Final de la FP1! Hamilton lideró y Colapinto le ganó a Gasly
El argentino no giró con la goma blanda y aún así quedó 11°. Su compañero de equipo no pudo hacer una vuelta limpia y con el neumático duro quedó 21°.
Cierra la sesión
A nice day for it pic.twitter.com/qy24q8xtvp— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 3, 2026
Vamos, Franco
El argentino está 11°, a poco más de una décima de Lawson y a dos de Hulkenberg, los rivales directos de Alpine en la lucha por ser el mejor del resto. A Gasly le borraron la vuelta y sigue 21°.
No se dan tregua
1 Lewis Hamilton 1:29.260
2 Andrea Kimi Antonelli +0.213 1:29.473
3 Charles Leclerc +0.599 1:29.859
Hamilton dice presente: P1, dos décimas más rápido que Antonelli
Con la goma roja, el nueve veces ganador en Silverstone establece un tiempo de 1m29s260.
Antonelli le saca un segundo a Hamilton
Con un tiempo de 1m29s473, el italiano fue casi medio segundo más veloz que su compañero de equipo, Russell. Tercero quedó Piastri.
Últimos 8 minutos para el cierre de la FP1 del GP de Gran Bretaña
Mal día para Franco
Franco Colapinto cae al último lugar de la FP1, a 2.887 de la cima. Su compañero Pierre Gasly se ubica 17°
McLaren, el primer equipo de punta en poner la goma blanda
Norris sale a la pista con ese compuesto y rápidamente lo imita Mercedes. Colapinto sigue en el box.
Mucho movimiento en los boxes
Habrá prueba con gomas rojas en los últimos minutos para hacer un ensayo de clasificación.
Así fue el despiste de Piastri
¡ESO ESTUVO CERCA, OSCAR! Piastri perdió el control de su McLaren, hizo un trompo y por muy poco no terminó chocando contra el muro.— SportsCenter (@SC_ESPN) July 3, 2026
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Últimos 20 minutos
Últimos 20 minutos de la única práctica libre del GP de Gran Bretaña. Lewis Hamilton continúa en lo más alto con un tiempo de 1:30.521. Lo siguen Kimi Antonelli e Isack Hadjar.
Colapinto, 20°
1m33s408 es el nuevo registro del argentino, que está 20°, solo delante de los hombres de Cadillac, Checo Pérez y Bottas.
Hamilton, arriba
1 Lewis Hamilton 1:30.521
2 Andrea Kimi Antonelli +0.256 1:30.777
3 Isack Hadjar +0.448 1:30.969
Despiste de Piastri
El piloto australiano perdió la parte trasera del auto en Becketts. Derrapó y terminó de espaldas en la zona de escape, aunque logró detenerse antes de impactar contra las barreras. El australiano confirmó por radio que estaba bien, pero advirtió que "los neumáticos están destruidos".
Colapinto, con la goma dura
El argentino está 18° tras dar nueve vueltas en su primer stint.
Manda Kimi, como casi todos los viernes
1 Andrea Kimi Antonelli 1:30.777
2 Isack Hadjar +0.192 1:30.969
3 George Russell +0.209 1:30.986
Max no sabe de límites
Max-ing out over the kerbs#F1 #BritishGP pic.twitter.com/mt5Ld3qhXg— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Los Alpine, sin ritmo
Los Alpine siguen sin encontrar el ritmo. Pierre Gasly aparece en el puesto 14, mientras que Colapinto se ubica 17
Antonelli: P1
El italiano aprovechó que la pista mejoró y que sus rivales directos están en el box para bajar a Hadjar por 192 milésimas. Su tiempo fue de 1m30s777.
Terminó la primera salida de Colapinto
Está 17°, a 2s6 de la punta.
Colapinto, a la pista nuevamente
Franco Colapinto vuelve a salir a la pista. Por el momento aparece en el puesto 16°.
Así luce el McLaren de frente hoy
Channeling the M2B#McLarenF1 | #SparkWhatsNext | #BritishGP pic.twitter.com/TGv8L87RrO— McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) July 3, 2026
Colapinto pasa por el box para un ajuste en el ala delantera
El argentino tendrá menos carga ahora. Mantiene los neumáticos duros de 8 vueltas. Sigue 16° en el inicio de la sesión.
cambia, todo cambia
Verstappen se pone primero, con un tiempo de 1m31s277. Pero su compañero Hajdar le saca esa posición por tres décimas y es el nuevo líder de la sesión.
Aparecen los primeros tiempos
Hamilton toma el primer lugar con 1:31.434 y enseguida Verstappen baja lo de Lewis por 37 milésimas y se queda con el primer lugar.
261 milésimas entre Colapinto y Gasly
El francés está dos puestos por delante del argentino, que parece estar en otro plan de trabajo, ya que aún no volvió a establecer otro registro en la pista.
Goma dura
Los 22 pilotos eligieron el compuesto blanco para iniciar una sesión que ahora domina un Red Bull, el de Isack Hadjar: 1m31s697.
¡Enloqueció McLaren?
¡Ese McLaren es verde en lugar de su habitual color naranja!. Es un homenaje a la decoración que Bruce McLaren lució en el Gran Premio de Mónaco de 1966
Lando Norris on track sporting McLaren's special livery#F1 #BritishGP pic.twitter.com/7csHgvqwRF— Formula 1 (@F1) July 3, 2026
Hamilton, primero
1m31877 es el nuevo registro del inglés y vuelve a ponerse P1. Catorce podios y nueve victorias no son en vano.
1m35s306, el primer tiempo de Colapinto
El argentino es uno de los primeros en completar el giro, que lo deja a poco más de seis décimas de Hamilton. Pero se vienen Norris y Antonelli.
Bandera verde: arrancó la FP1
Con Hamilton primero en la larga fila india, los pilotos se meten a la pista, entre ellos Franco Colapinto.
Todo listo
Mucho movimiento en el paddock. Las escuderías ultiman detalles antes del inicio de la única práctica libre del GP de Gran Bretaña.
Colapinto vuelve al lugar donde se inició el sueño
En 2024, Williams lo eligió para subirse al auto de Logan Sargeant en la FP1 del Gran Premio de Gran Bretaña. Unos meses después, ocupó el asiento del estadounidense para disputar las últimas nueve carreras.
Franco Colapinto will take to the wheel in FP1 at Silverstone!pic.twitter.com/ZxLWeVr5zK— Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 1, 2024
Lo que tenés que saber
Franco Colapinto pone primera en Silverstone con un viernes decisivo en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine afrontará desde las 8.30 la única práctica libre del fin de semana y, apenas unas horas después, saldrá a disputar la clasificación Sprint, que ordenará la parrilla para la carrera corta del sábado. Tras un complicado paso por Austria, el equipo buscará recuperar terreno en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario. Seguí en vivo todas las novedades, los tiempos de Colapinto, las incidencias de la jornada y la última hora desde Silverstone.