Video: el repudiable canto de hinchas mexicanos contra Diego Maradona que desató una ola de críticas

Resumen para apurados
- Hinchas mexicanos generaron repudio tras viralizarse un video donde cantan contra Diego Maradona y los argentinos durante los festejos del Mundial 2026 en julio.
- El hecho ocurrió tras la victoria 2-0 de México ante Ecuador. El video provocó indignación en redes, en un marco de festejos que también dejó tres muertos por asfixia.
- Mientras el repudio crece entre los hinchas argentinos, la selección mexicana intenta enfocarse en su crucial próximo partido de octavos de final contra Inglaterra.
La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó opacada por un episodio que generó un fuerte rechazo. En medio de los festejos por la victoria ante Ecuador, un grupo de hinchas fue filmado mientras entonaba un ofensivo canto contra Diego Maradona y los argentinos, en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Las imágenes fueron registradas en las inmediaciones del estadio, donde cientos de simpatizantes celebraban el pase a la siguiente ronda. En ese contexto comenzó a escucharse el cántico: "Maradona se murió, se murió, ¿por qué no se mueren todos, la p... que los parió?", una canción que provocó indignación entre los usuarios argentinos.
El hecho se produjo pocas horas después de la clasificación del seleccionado mexicano, que derrotó 2-0 a Ecuador y consiguió el boleto a los octavos de final, instancia en la que deberá enfrentar a Inglaterra en busca de un lugar entre los ocho mejores del torneo.
ð¦ð·ð²ð½ "MARADONA SE MURIÃ... PORQUE NO SE MUEREN TODOS, LPQLP"— ð¥ð³ BARRAS DEL MUNDO â½ðº (@Barras_LATAM) July 2, 2026
La canciÃ³n de los Mexicanos contra los Argentinos pic.twitter.com/GzqvxvjFcd
Una celebración marcada por la polémica
Los festejos también estuvieron atravesados por otra noticia trágica. Durante las celebraciones en el centro de Ciudad de México, tres personas murieron por asfixia y otras debieron ser asistidas por los servicios de emergencia. Según informaron las autoridades, cerca de un millón de personas participaron de los festejos en distintos puntos de la capital.
Ahora, México intentará dejar atrás la polémica y enfocarse en el compromiso frente a Inglaterra, mientras el video con el insulto contra Maradona continúa multiplicándose en las redes y generando repudio entre los fanáticos del fútbol.