Video: el repudiable canto de hinchas mexicanos contra Diego Maradona que desató una ola de críticas

La clasificación de México a los octavos de final del Mundial 2026 quedó opacada por un episodio que generó un fuerte rechazo. En medio de los festejos por la victoria ante Ecuador, un grupo de hinchas fue filmado mientras entonaba un ofensivo canto contra Diego Maradona y los argentinos, en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales.