Copa del Mundo

Cristiano Ronaldo desafía a Modric en el duelo entre Portugal y Croacia: hora, TV y formaciones

Los lusos se medirán mañana, desde las 20, con los balcánicos en un atractivo duelo de eliminación directa.

REFERENTE. Cristiano Ronaldo encabeza el entrenamiento de Portugal.
REFERENTE. Cristiano Ronaldo encabeza el entrenamiento de Portugal.
Hace 45 Min

Resumen para apurados

  • Portugal y Croacia, liderados por Cristiano Ronaldo y Luka Modric, se enfrentarán mañana en Toronto en un duelo de eliminación directa por el Mundial de fútbol.
  • Ambos equipos clasificaron como segundos en sus grupos. Portugal llega con dudas tras empatar dos partidos, mientras que Croacia se recuperó de una derrota inicial.
  • El partido definirá el pase a la siguiente ronda y marcará el final de la carrera mundialista para una de las dos leyendas, generando un gran impacto emocional.
Resumen generado con IA

Un acierto puede abrir el camino hacia el título y una desatención puede terminar con años de preparación. Portugal y Croacia afrontarán ese desafío en Toronto, con el atractivo adicional de un duelo que podría marcar la despedida mundialista de dos leyendas: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

El seleccionado portugués llegó a la Copa del Mundo con cartel de candidato, aunque su rendimiento en la fase de grupos dejó algunas dudas. El empate en el debut frente a República Democrática del Congo, la goleada sobre Uzbekistán y la igualdad sin goles con Colombia le alcanzaron para clasificar, pero no para adueñarse del primer puesto de la zona.

Roberto Martínez confía en que la verdadera versión de su equipo aparezca en esta instancia. El entrenador aseguró que ahora “empieza otro Mundial” y destacó que cuenta con un plantel preparado para afrontar partidos de máxima exigencia. Cristiano Ronaldo volverá a ser la principal referencia ofensiva, acompañado por Bruno Fernandes, Rafael Leão y Bernardo Silva.

Croacia también llega como escolta de su grupo, aunque con mejores sensaciones. Tras la dura derrota inicial frente a Inglaterra, reaccionó con triunfos sobre Panamá y Ghana para avanzar a los 16avos de final.

Modric continúa siendo el conductor futbolístico de un equipo que combina experiencia con una nueva generación de futbolistas.

El entrenador Zlatko Dalic anticipó que el partido se definirá en la mitad de la cancha. Allí espera una verdadera “batalla” frente a un rival con jugadores de gran capacidad técnica, por lo que pidió máxima concentración y minimizar las pérdidas de pelota.

Desde lo táctico, el encuentro promete un desarrollo equilibrado. Ambos seleccionados priorizan la posesión y cuentan con mediocampistas capaces de controlar el ritmo del juego, aunque Portugal dispone de mayor desequilibrio individual en ataque.

Más allá del resultado, el cruce tendrá un fuerte componente emocional. Ronaldo o Modric verán terminar su última aventura mundialista. Solo uno seguirá en carrera por un nuevo sueño.

Probables formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha y Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo y Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic y Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir.  DT: Zlatko Dali.

Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

Estadio: Toronto. Por TV: TyC Sports y DirecTV Sports.

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