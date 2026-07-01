Copa del Mundo

Inglaterra rompió un maleficio de 60 años tras remontar ante República Democrática del Congo

El equipo de Thomas Tuchel volvió a ganar un partido de un Mundial después de comenzar en desventaja, algo que no conseguía desde la final de 1966. El triunfo 2-1 lo clasificó a los octavos de final.

Kane anotó un doblete frente a RD Congo.
Kane anotó un doblete frente a RD Congo.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Inglaterra clasificó a octavos del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a RD Congo, rompiendo una racha de 60 años sin remontar un partido mundialista tras empezar perdiendo.
  • El equipo de Thomas Tuchel perdía antes de los 10 minutos, pero un doblete de Harry Kane revirtió el marcador, algo que Inglaterra no lograba en un Mundial desde la final de 1966.
  • Este triunfo corta una racha de 23 partidos sin remontadas mundialistas y sirve como un fuerte impulso anímico para Inglaterra, que enfrentará a México en los octavos de final.
Resumen generado con IA

La remontada de Inglaterra por 2-1 frente a República Democrática del Congo no solo significó la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, sino también el final de una de las rachas más negativas de su historia.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel puso fin a una serie de 23 partidos sin poder revertir un resultado adverso en una Copa del Mundo. Durante décadas, los ingleses no habían conseguido ganar un encuentro tras empezar perdiendo.

Hasta este compromiso, el registro histórico de Inglaterra en esa situación era de apenas una victoria, cinco empates y 17 derrotas.

La primera remontada desde el título de 1966

El único antecedente de una remontada inglesa en un Mundial se remontaba a la final de 1966. En aquella oportunidad, el seleccionado británico derrotó 4-2 a Alemania Federal después de comenzar en desventaja y conquistó el único título mundial de su historia.

Frente a República Democrática del Congo, la historia parecía repetirse de manera negativa cuando el rival abrió el marcador antes de los 10 minutos de juego.

Sin embargo, un doblete de Harry Kane cambió el destino del encuentro y permitió que Inglaterra se impusiera por 2-1, rompiendo un maleficio que llevaba seis décadas.

El triunfo representa además un fuerte impulso anímico para el seleccionado inglés, que en los octavos de final tendrá como próximo rival a México.

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