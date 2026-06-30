Copa del Mundo

Larissa Riquelme lloró tras la clasificación de Paraguay y reveló el ritual que hizo en los penales

La hincha más famosa de la Albirroja contó que rezó durante toda la definición antes del histórico triunfo sobre Alemania.

EMOCIÓN. Larissa Riquelme lloró tras la clasificación de Paraguay y confesó que rezó durante toda la definición por penales.
EMOCIÓN. Larissa Riquelme lloró tras la clasificación de Paraguay y confesó que rezó durante toda la definición por penales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Larissa Riquelme lloró y reveló su ritual de oración tras la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final del Mundial 2026, al vencer a Alemania por penales.
  • La modelo paraguaya confesó que rezó de rodillas y de espaldas a la TV en la tanda de penales, luego de que la Albirroja avanzara a octavos eliminando a la potencia alemana.
  • El emotivo video de Larissa se volvió viral y reafirmó su estatus como ícono de la selección paraguaya, mientras el país celebra un logro histórico en la Copa del Mundo.
Resumen generado con IA

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes imborrables dentro y fuera de la cancha. Una de las más emotivas tuvo como protagonista a Larissa Riquelme, quien rompió en llanto tras la victoria por penales frente a Alemania y compartió con sus seguidores cómo vivió uno de los momentos más intensos de la Copa del Mundo.

La modelo paraguaya realizó una transmisión en vivo apenas terminó el encuentro y confesó que atravesó la definición completamente aferrada a su fe. "Una vez más, Dios me demostró su amor", expresó emocionada, antes de contar que durante gran parte del partido escuchó alabanzas y rezó por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

Según relató, cuando comenzó la tanda de penales decidió dejar de mirar la pantalla. "En los penales di la espalda al televisor y seguí orando. Al final terminé de rodillas", aseguró, explicando que eligió vivir la definición desde la fe y no desde la ansiedad por el resultado.

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La victoria tuvo un enorme impacto en Paraguay. Después de avanzar como uno de los mejores terceros, la Albirroja dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania en los 16avos de final, desatando festejos en todo el país y una fuerte repercusión en las redes sociales, donde el video de Larissa se volvió viral en pocos minutos.

La hincha más famosa volvió a emocionar a Paraguay

Convertida en un ícono desde el Mundial de Sudáfrica 2010, Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena acompañando a la selección paraguaya. A 16 años de haber sido bautizada como "la novia del Mundial", su emoción tras la clasificación volvió a conquistar a los hinchas y se transformó en una de las postales más comentadas de la jornada.

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