Larissa Riquelme lloró tras la clasificación de Paraguay y reveló el ritual que hizo en los penales

Resumen para apurados
- Larissa Riquelme lloró y reveló su ritual de oración tras la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final del Mundial 2026, al vencer a Alemania por penales.
- La modelo paraguaya confesó que rezó de rodillas y de espaldas a la TV en la tanda de penales, luego de que la Albirroja avanzara a octavos eliminando a la potencia alemana.
- El emotivo video de Larissa se volvió viral y reafirmó su estatus como ícono de la selección paraguaya, mientras el país celebra un logro histórico en la Copa del Mundo.
La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes imborrables dentro y fuera de la cancha. Una de las más emotivas tuvo como protagonista a Larissa Riquelme, quien rompió en llanto tras la victoria por penales frente a Alemania y compartió con sus seguidores cómo vivió uno de los momentos más intensos de la Copa del Mundo.
La modelo paraguaya realizó una transmisión en vivo apenas terminó el encuentro y confesó que atravesó la definición completamente aferrada a su fe. "Una vez más, Dios me demostró su amor", expresó emocionada, antes de contar que durante gran parte del partido escuchó alabanzas y rezó por el equipo dirigido por Gustavo Alfaro.
Según relató, cuando comenzó la tanda de penales decidió dejar de mirar la pantalla. "En los penales di la espalda al televisor y seguí orando. Al final terminé de rodillas", aseguró, explicando que eligió vivir la definición desde la fe y no desde la ansiedad por el resultado.
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La victoria tuvo un enorme impacto en Paraguay. Después de avanzar como uno de los mejores terceros, la Albirroja dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Alemania en los 16avos de final, desatando festejos en todo el país y una fuerte repercusión en las redes sociales, donde el video de Larissa se volvió viral en pocos minutos.
La hincha más famosa volvió a emocionar a Paraguay
Convertida en un ícono desde el Mundial de Sudáfrica 2010, Riquelme volvió a quedar en el centro de la escena acompañando a la selección paraguaya. A 16 años de haber sido bautizada como "la novia del Mundial", su emoción tras la clasificación volvió a conquistar a los hinchas y se transformó en una de las postales más comentadas de la jornada.