Larissa Riquelme lloró tras la clasificación de Paraguay y reveló el ritual que hizo en los penales

La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026 dejó imágenes imborrables dentro y fuera de la cancha. Una de las más emotivas tuvo como protagonista a Larissa Riquelme, quien rompió en llanto tras la victoria por penales frente a Alemania y compartió con sus seguidores cómo vivió uno de los momentos más intensos de la Copa del Mundo.