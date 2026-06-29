Qué significa el festejo viral que hizo Casemiro tras su gol con Brasil en el Mundial 2026

Resumen para apurados
- El brasileño Casemiro anotó el empate ante Japón en Houston durante el Mundial 2026, lo celebró con un baile viral y luego se retiró lesionado del partido.
- El festejo 'Six Seven', popular en TikTok, fue un pedido de su hijo. Luego del gol que facilitó la victoria, el volante sufrió una molestia en el aductor izquierdo.
- Aunque Brasil clasificó a octavos de final, la lesión de Casemiro genera gran preocupación en el cuerpo técnico de cara a los próximos partidos decisivos del Mundial.
Casemiro volvió a ser determinante para Brasil en el Mundial 2026. El experimentado mediocampista apareció en un momento decisivo para marcar el empate parcial frente a Japón en los dieciseisavos de final y, además del gol, llamó la atención por un festejo que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.
Cuando la selección brasileña perdía 1-0 por el tanto de Kaishu Sano, el volante de 34 años apareció en el área para conectar un cabezazo y establecer el 1-1, un gol que terminó siendo fundamental para la posterior remontada del equipo en Houston y la clasificación a los octavos de final.
Sin embargo, la celebración fue casi tan comentada como el tanto. Casemiro realizó el popular baile conocido como "Six Seven", una coreografía que nació en TikTok e Instagram a comienzos de 2026 y que se convirtió en una de las tendencias más replicadas por deportistas y creadores de contenido. Además, completó el festejo con un gesto llevándose los dedos a la nariz, una señal que simboliza que el jugador puede "oler el gol".
Tiempo atrás, el brasileño explicó el origen de sus celebraciones. Según contó, es su hijo Caio, fanático del Manchester United, quien antes de cada partido le pide qué baile o gesto debe hacer si convierte un gol. De esa manera, cada festejo tiene un significado especial para su familia.
Del gol al susto
La noche perfecta para Casemiro tuvo un final amargo. A los 90 minutos sintió una molestia en el aductor izquierdo, se arrojó al césped y pidió el cambio de inmediato.
La imagen generó preocupación en el cuerpo técnico brasileño, ya que el volante no pudo completar el encuentro y su evolución será seguida de cerca para determinar si podrá estar disponible en los próximos compromisos del Mundial.
Brasil terminó imponiéndose sobre la hora para avanzar a los octavos de final, pero ahora espera los estudios médicos de uno de sus referentes, cuya actuación dejó dos imágenes inolvidables: un gol decisivo y un festejo que volvió a dominar las redes sociales.