Qué significa el festejo viral que hizo Casemiro tras su gol con Brasil en el Mundial 2026

Sin embargo, la celebración fue casi tan comentada como el tanto. Casemiro realizó el popular baile conocido como "Six Seven", una coreografía que nació en TikTok e Instagram a comienzos de 2026 y que se convirtió en una de las tendencias más replicadas por deportistas y creadores de contenido. Además, completó el festejo con un gesto llevándose los dedos a la nariz, una señal que simboliza que el jugador puede "oler el gol".