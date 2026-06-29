Video: se sumó a la ola durante el triunfo de Canadá y protagonizó uno de los bloopers del Mundial

La clasificación de Canadá a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más curiosas fuera de la cancha. Durante el triunfo por 1 a 0 sobre Sudáfrica, una hincha canadiense se convirtió en protagonista involuntaria de uno de los bloopers más comentados del torneo al perder su celular mientras participaba de la tradicional ola en las tribunas.
La escena ocurrió en el segundo tiempo del partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles. En medio del entusiasmo del público, la mujer se levantó para seguir el movimiento de la ola sin advertir que todavía sostenía su teléfono en una de sus manos.
El impulso del movimiento hizo que el dispositivo saliera despedido varios metros entre los espectadores. Apenas se dio cuenta de lo sucedido, la simpatizante se llevó las manos al rostro, completamente sorprendida, mientras el resto de los hinchas continuaba con el festejo sin advertir lo ocurrido.
Â¡NOOOOO SEÃORA!— DSPORTS (@DSports) June 28, 2026
Una simpatizante se sumÃ³ a la ola en las gradas y perdiÃ³ el celular.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/pZa8qNksrI
El video fue captado por las cámaras y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales, donde acumuló miles de reproducciones y generó una catarata de comentarios y memes. Incluso, muchos usuarios aprovecharon la situación para bromear con la recomendación de guardar el celular antes de sumarse a la tradicional ola en los estadios.
Canadá festejó dentro y fuera de la cancha
Más allá del momento viral, la jornada terminó siendo inolvidable para los hinchas canadienses. Stephen Eustáquio marcó el único gol del encuentro en los minutos finales y le dio la victoria por 1 a 0 a Canadá frente a Sudáfrica, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia del Mundial. Mientras el equipo celebraba la clasificación, el blooper de la fanática terminó convirtiéndose en una de las postales más simpáticas de los 16avos de final.