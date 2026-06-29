Video: se sumó a la ola durante el triunfo de Canadá y protagonizó uno de los bloopers del Mundial

Canadá festejó dentro y fuera de la cancha

Más allá del momento viral, la jornada terminó siendo inolvidable para los hinchas canadienses. Stephen Eustáquio marcó el único gol del encuentro en los minutos finales y le dio la victoria por 1 a 0 a Canadá frente a Sudáfrica, resultado que le permitió avanzar a la siguiente instancia del Mundial. Mientras el equipo celebraba la clasificación, el blooper de la fanática terminó convirtiéndose en una de las postales más simpáticas de los 16avos de final.